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Kiakadt a tisztifőorvos Schobert Norbi terápiáján: életveszélybe kerül, aki ezeket a gyógyszereket szedi
Az Országos Tisztifőorvos figyelmeztetést adott ki, hogy az állatgyógyászati féreghajtók emberi daganatkezelésre történő alkalmazása veszélyes lehet. A téma azt követően került a figyelem középpontjába, hogy Schobert Norbert fitneszguru egy interjúban arról beszélt, hogy felesége kezelését fenbendazollal is kiegészíti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint azonban nincs olyan tudományos bizonyíték, amely igazolná az ivermectin vagy a fenbendazol rákellenes hatását. A szakemberek arra kérik a betegeket, hogy alternatív módszerek kipróbálása előtt minden esetben egyeztessenek kezelőorvosukkal.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, hogy az elmúlt napokban a közösségi médiában és a sajtóban olyan felelőtlen nyilatkozatok jelentek meg, amelyek állatgyógyászati felhasználásra szánt féreghajtó készítmények humán daganatos betegségek kezelésében történő alkalmazásával kapcsolatban keltenek hamis reményt. Az Országos Tisztifőorvos határozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az ivermectin- vagy fenbendazol tartalmú állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása nem engedélyezett, daganatellenes hatásukat tudományos bizonyítékok nem támasztják alá, használatuk pedig közvetlenül veszélyeztetheti a betegek egészségét és a gyógyulás esélyét.
A téma azért kapott nagyobb figyelmet, mert Schobert Norbert nem rég arról beszélt, hogy felesége, Rubint Réka betegsége kapcsán alternatív kezelési lehetőségeket is keresett. A fitneszguru egy ivermectinnel és fenbendazollal kapcsolatos módszert is említett, amelyről ugyanakkor azt mondta, hogy nincs mögötte tudományos bizonyíték.
„Tehát én elmegyek neki az állatpatikába, megveszem neki a kutya-macska féreghajtót, beadom, és sokkal jobban van tőle, az a vicc. Nem fáj semmije, erős, a haja visszanőtt” – mondta a fitneszedző.
A szakemberek szerint azonban az egyedi gyógyulási történetek és interneten terjedő beszámolók nem helyettesíthetik a klinikai kutatások eredményeit. Falus András immunológus korábban a 24.hu-nak elmondta, hogy az állatoknak szánt féreghajtó emberi gyógyításra történő alkalmazása szörnyen hangzik és lényegében bűnténynek is számít. Hasonló állásponton van a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is.
Mint írták, a daganatos betegséggel élők és családtagjaik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, ezért érthető, hogy minden lehetséges gyógyulási lehetőséget szeretnének megismerni. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy egészségügyi döntéseiket kizárólag tudományosan igazolt, hiteles információkra alapozzák, ne pedig az interneten terjedő, megalapozatlan állításokra.
A jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján nincs olyan klinikai vizsgálati eredmény, amely igazolná az ivermectin vagy a fenbendazol biztonságos és hatékony alkalmazását daganatos betegségek kezelésében. Ezek a készítmények nem szerepelnek sem a hazai, sem a nemzetközi onkológiai szakmai irányelvek által ajánlott daganatellenes kezelések között.
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Az Országos Tisztifőorvos hangsúlyozza: az állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása nem engedélyezett, használatuk súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat. Emellett a bizonyított hatásosságú daganatellenes kezelések késedelme vagy megszakítása jelentősen ronthatja a gyógyulás esélyeit.
Az Országos Tisztifőorvos arra kéri a daganatos betegeket és hozzátartozóikat, hogy bármilyen új készítmény vagy alternatív kezelési módszer alkalmazása előtt minden esetben konzultáljanak kezelőorvosukkal. Egészségügyi kérdésekben hiteles információforrásnak az egészségügyi szakemberek, az illetékes hatóságok és a szakmai szervezetek tekinthetők, amelyek ajánlásaikat a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokra, szakmai irányelvekre és folyamatosan értékelt klinikai tapasztalatokra alapozzák.
Az Országos Tisztifőorvos egyúttal arra is felhívja a média, a közéleti szereplők és az online tartalomkészítők figyelmét, hogy egészségügyi témákban különös felelősséggel járjanak el. A széles nyilvánossághoz eljutó, tudományosan nem megalapozott állítások befolyásolhatják a betegek döntéseit, megalapozatlan reményt kelthetnek, és veszélyeztethetik a biztonságos betegellátást.
Címlapi kép: Kovács Attila, MTI/MTVA
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