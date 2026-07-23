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Strandok Éjszakája 2026: budapesti és vidéki strandok listája, programok és jegyárak + térkép
Unod a banánt, vége a vb-nek, és valami kellemes, de szokatlan esti programra vágysz? Ha a nappali strandolás után sem akarsz összecuccolni és hazamenni, július 25-én erre is lesz lehetőség: ismét jön a Strandok Éjszakája, amelyhez idén rekordszámú, 54 fürdő csatlakozott. Az ország megannyi pontján lehet majd éjszaka csobbanni, bulizni, szaunázni, vagy akár egy koncertre is kiugrani a medencéből. Lesz, ahol pálinkát kóstolhatsz, máshol retró slágerekre, aquafitnessre, tűzzsonglőrökre vagy éppen lézershow-ra számíthatsz. Mutatjuk a 2026-os helyszíneket, programokat és a jegyárakat!
A nyári szezon egyik legkülönlegesebb fürdős programjára invitálunk: július 25-én, szombaton ismét jön a Strandok Éjszakája. A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére 2010-ben indult rendezvény idén már a 17. alkalommal várja azokat, akik a nappali strandolás után sem szeretnének hazamenni. A résztvevő fürdők ilyenkor meghosszabbított nyitvatartással, zenével és különféle programokkal készülnek: a koncertek és DJ-k mellett szaunaszeánszok, aquafitness, tűzzsonglőrök, lézershow-k és családi programok is szerepelnek a kínálatban.
Ami jó hír: idén minden korábbinál több fürdő csatlakozott a Strandok Éjszakájához! 2026-ban már 54 helyszínen lehet majd éjszakába nyúlóan fürdőzni. Az elmúlt években több tucat fürdő csatlakozott a kezdeményezéshez: 2021-ben 43, 2022-ben 41, 2023-ban pedig 50 helyszín vett részt a programban. A 2024-es év 51 fürdővel hozott új csúcsot, 2025-ben pedig 49 helyszínen rendezték meg az eseményt. A résztvevők között idén is gyógyfürdők, strandok, élményfürdők, uszodák és aquaparkok szerepelnek.
Strandok Éjszakája 2026 fürdők és helyszínek
Jó eséllyel nem is kell az ország másik felébe utazni: a legtöbben a saját környékükön is találhatnak éjszakai fürdőzési lehetőséget. Érdemes tehát átböngészni a 2026-os helyszínek listáját, a térképen pedig könnyen megnézheted, melyik fürdő esik hozzád a legközelebb:
- Balatonfüred – Annagora Aquapark
- Berettyóújfalu – Bihar Termálliget
- Borgáta – Borgáta Termálfürdő
- Budapest – Aquaworld Resort Budapest
- Budapest – Paskál Gyógy- és Strandfürdő
- Bükfürdő – Bükfürdő Thermal & Spa
- Cegléd – Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont
- Dávod – Dávodi Strandfürdő
- Dorog – Nipl Stefánia Uszoda
- Eger – Egri Termálfürdő
- Esztergom – Aquasziget
- Gyula – Gyulai Várfürdő
- Hajdúböszörmény – Bocskai Strand- és Gyógyfürdő
- Hajdúszoboszló – Hungarospa
- Harkány – Dráva Hotel Thermal Resort
- Harkány – Harkányi Gyógy- és Strandfürdő
- Hódmezővásárhely – Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda
- Igal – Igali Gyógyfürdő
- Karcag – Akácliget Gyógy- és Strandfürdő
- Kecskemét – Kecskeméti Fürdő
- Komárom – Brigetio Gyógyfürdő
- Lakitelek – Gabriella Gyógy- és Strandfürdő
- Leányfalu – Termálfürdő Leányfalu
- Lenti – Lenti Termálfürdő és Strand
- Makó – Hagymatikum
- Marcali – Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidő Központ
- Martfű – Martfű Gyógyfürdő és Uszoda
- Mezőkovácsháza – Borostyán Camping és Strandfürdő
- Mezőkövesd – Zsóry Gyógy- és Strandfürdő
- Mezőtúr – Mezőtúri Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda
- Miskolc – Ellipsum Élményfürdő és Strand
- Mosonmagyaróvár – Flexum Thermal & Spa
- Nádudvar – Nádudvari Gyógyfürdő
- Nagykanizsa – Kanizsa Uszoda és Strandfürdő
- Nyírbátor – Sárkány Wellness és Gyógyfürdő
- Orosháza – Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő
- Pápa – Várkertfürdő, Pápai Gyógy- és Élményfürdő
- Püspökladány – Sárrét Kincse Gyógy- és Strandfürdő
- Ráckeve – Aqua Land Termál- és Élményfürdő
- Sárospatak – Végardó Fürdő
- Sárvár – Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
- Siófok – Galerius Élményfürdő és Wellness Központ
- Sopron – Lővér Uszoda és Strand
- Szarvas – Szarvasi fürdő
- Szeged – Napfényfürdő Aquapolis
- Szentes – Szentesi Üdülőközpont
- Szolnok – Tiszaligeti Élményfürdő
- Tiszakécske – Barack Gyógy- és Élményfürdő
- Tiszakécske – Kerekdombi Termálfürdő
- Tiszaújváros – Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő
- Tótkomlós – Rózsa Fürdő
- Vác – Váci Strandfürdő és Uszoda
- Zalaegerszeg – Zalaegerszegi Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda
- Zalakaros – Zalakarosi Fürdő
Koncert, habparty és DJ-k az ország megannyi pontján
A programkínálat idén is meglehetősen színes: a hangosabb, pörgősebb estétől a lazább, családi kikapcsolódásig többféle lehetőség közül válogathatunk. Így mindenki megtalálhatja azt, ami leginkább passzol az estéjéhez: ha pálinkázni szeretnénk, arra is lesz lehetőség, de habparti, szaunázás, DJ és számos más program is várja a vendégeket:
- Cegléden például az Animal Cannibals és a Happy Gang is fellép, az esti fürdőzés pedig 20 órától éjjel 2 óráig tart.
- A budapesti Aquaworldben retro DJ-szett, AkroDance-show, szaunaszeánszok és tűzzsonglőrök szerepelnek a programban. Esztergomban szintén tűzzsonglőr és DJ színesíti az éjszakát.
- Miskolctapolcán Beach Party lesz 20 órától éjjel 1 óráig, Nyírbátorban pedig koncert, habparty és DJ várja a fürdőzőket.
További programok:
- Borgátán hiphopbemutató, retró slágerek, pálinkabemutató és élőzene lesz, a fürdőzés 22 óráig tart.
- Mezőkovácsházán fürdőfesztivált rendeznek, éjjel 2 óráig tartó nyitvatartással.
- Hajdúböszörményben esti filmvetítés, zenés vízi torna és éjszakai buli szerepel a programban.
- Orosháza-Gyopárosfürdőn szaunaszeánszokkal és filmvetítéssel készülnek.
- Sárrét Kincsénél strandmozi és retródiszkó lesz.
- Tóalmáson 20 órától éjjel 2 óráig tart a retródiszkó.
- Pápán DJ és fürdőbuli várja a vendégeket, szintén éjjel 2 óráig.
- Vácott szaunaszeánszok, DJ és gyerekprogramok lesznek.
- Szentesen a helyi ízek fesztiválja, SUP-pilates és strandmozi is a program része.
- Lentiben buborékshow, tűzzsonglőr és DJ szórakoztatja a fürdőzőket.
- Martfűn welcome drink, koktélok, ételek és DJ-party várja a vendégeket.
- Mosonmagyaróváron már pénteken megtartják a programot
Figyelem, van egy kivétel: a Strandok Éjszakája hivatalosan július 25-én, szombaton lesz, a mosonmagyaróvári Flexum Thermal & Spa azonban már egy nappal korábban, július 24-én belevág az éjszakai programba. Lesz zumba, táncbemutató, sztárfellépő és persze nyári slágerek is, a medencék pedig egészen hajnali 2 óráig nyitva maradnak.
Jó hír a nyaralóknak: a Balaton környékén is lehet éjszaka fürdőzni
Aki a nappali strandolást nem szívesen zárná le naplementével, annak több lehetősége is lesz a Balaton környékén:
- Balatonfüreden például az Annagora Aquapark július 25-én éjfélig tart nyitva. A fürdő tájékoztatása szerint különleges esti fürdőzésre készülnek, így a csúszdázás és a medencézés a csillagok alatt is folytatódhat. Az aquapark egyébként a nyári szezonban általában este 7 órakor zár, ezért a Strandok Éjszakája valóban különleges alkalomnak számít.
- Marcaliban július 25-én egész napos sport- és családi programmal készülnek az „Egy pálya – közös lendület” Marcali Járási Sportfeszt keretében. A programnak a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont ad otthont, ahol többek között futball, kézilabda, strandröplabda, kosárlabda, úszás, tenisz, kerékpározás, jóga, aquafitness és zumba is szerepel a lehetőségek között. A rendezvény reggel 9 órakor kezdődik, és egészen 23:45-ig tart.
- A Balaton nyugati térségében Zalakaroson különösen erős programmal készülnek. A Zalakarosi Fürdőn július 25-én 21 órától hajnali 2 óráig tart az éjszakai rendezvény, a kapunyitás 20:30-kor lesz. A program idején a beltéri és kültéri élményfürdő, valamint a Szaunavilág is működik. A zenei programban Cooky és Regán Lili lép fel, a házigazda pedig Newik lesz. A fürdő koktélakciókkal is készül. A Zalakarosi Fürdő külön tájékoztatása szerint a Strandok Éjszakájára 5400 forintos elővételes jegy vásárolható, a normál ár 5900 forint. Az online elővétel július 22-én 16 óráig volt elérhető, ezt követően a belépők a helyszíni pénztárban vásárolhatók meg.
Ha valaki tehát a Balaton környékén nyaral július végén, érdemes a szombat estét sem automatikusan a szálláson érdemes eltölteni.
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Mennyibe kerül az éjszakai fürdőzés 2026-ban?
A Strandok Éjszakáján nincs egységes belépőár, a fürdők saját jegyárakkal és konstrukciókkal készülnek. A most ismert árak alapján 1900 forintért már lehet esti fürdőzésre jegyet venni a szegedi Napfényfürdő Aquapolisba, míg a drágább helyszíneken a belépő ennek akár többszöröse is lehet. A felsorolt fürdők közül a budapesti Aquaworldben kerül a legtöbbe az elővételes felnőttjegy: 10 ezer forintba.
A legtöbb helyszínen azért 2000–5000 forint között mozog az esti belépő, így például Tótkomlóson 2000, Szentesen 2000, Mátészalkán 2500, Kecskeméten 3000, Gyulán 3100, Igali Gyógyfürdőben pedig 3200 forintért lehet csobbanni. A prémium élményfürdők ennél jóval drágábbak: Balatonfüreden 7500, az Aquaworldben pedig 10 ezer forint a felnőttjegy.
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Aki pedig napközben is strandolna, annak érdemes figyelnie a jegykonstrukciókra: több helyen nem kell új, teljes árú belépőt váltani az esti programhoz, hanem kiegészítő jeggyel lehet maradni. Sárváron például a napijeggyel érkezők 2300 forintos kiegészítő jeggyel hosszabbíthatják meg a fürdőzést.
Ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az adott fürdő hivatalos oldalát vagy közösségi médiafelületét, különösen a kezdési időpont, a jegyár, az elővétel és az esetleges férőhely-korlátozás miatt. A budapesti Aquaworld például elsősorban online elővételben értékesíti a jegyeket, a helyszínen pedig csak korlátozott számban lehet belépőt vásárolni.
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