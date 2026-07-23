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Strandok Éjszakája 2026: budapesti és vidéki strandok listája, programok és jegyárak + térkép

Pais-Horváth Szilvia
2026. július 23. 11:30

Unod a banánt, vége a vb-nek, és valami kellemes, de szokatlan esti programra vágysz? Ha a nappali strandolás után sem akarsz összecuccolni és hazamenni, július 25-én erre is lesz lehetőség: ismét jön a Strandok Éjszakája, amelyhez idén rekordszámú, 54 fürdő csatlakozott. Az ország megannyi pontján lehet majd éjszaka csobbanni, bulizni, szaunázni, vagy akár egy koncertre is kiugrani a medencéből. Lesz, ahol pálinkát kóstolhatsz, máshol retró slágerekre, aquafitnessre, tűzzsonglőrökre vagy éppen lézershow-ra számíthatsz. Mutatjuk a 2026-os helyszíneket, programokat és a jegyárakat!

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A nyári szezon egyik legkülönlegesebb fürdős programjára invitálunk: július 25-én, szombaton ismét jön a Strandok Éjszakája. A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére 2010-ben indult rendezvény idén már a 17. alkalommal várja azokat, akik a nappali strandolás után sem szeretnének hazamenni. A résztvevő fürdők ilyenkor meghosszabbított nyitvatartással, zenével és különféle programokkal készülnek: a koncertek és DJ-k mellett szaunaszeánszok, aquafitness, tűzzsonglőrök, lézershow-k és családi programok is szerepelnek a kínálatban.

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Ami jó hír: idén minden korábbinál több fürdő csatlakozott a Strandok Éjszakájához! 2026-ban már 54 helyszínen lehet majd éjszakába nyúlóan fürdőzni. Az elmúlt években több tucat fürdő csatlakozott a kezdeményezéshez: 2021-ben 43, 2022-ben 41, 2023-ban pedig 50 helyszín vett részt a programban. A 2024-es év 51 fürdővel hozott új csúcsot, 2025-ben pedig 49 helyszínen rendezték meg az eseményt. A résztvevők között idén is gyógyfürdők, strandok, élményfürdők, uszodák és aquaparkok szerepelnek.

Strandok Éjszakája 2026 fürdők és helyszínek

Jó eséllyel nem is kell az ország másik felébe utazni: a legtöbben a saját környékükön is találhatnak éjszakai fürdőzési lehetőséget. Érdemes tehát átböngészni a 2026-os helyszínek listáját, a térképen pedig könnyen megnézheted, melyik fürdő esik hozzád a legközelebb:

  1. Balatonfüred – Annagora Aquapark
  2. Berettyóújfalu – Bihar Termálliget
  3. Borgáta – Borgáta Termálfürdő
  4. Budapest – Aquaworld Resort Budapest
  5. Budapest – Paskál Gyógy- és Strandfürdő
  6. Bükfürdő – Bükfürdő Thermal & Spa
  7. Cegléd – Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont
  8. Dávod – Dávodi Strandfürdő
  9. Dorog – Nipl Stefánia Uszoda
  10. Eger – Egri Termálfürdő
  11. Esztergom – Aquasziget
  12. Gyula – Gyulai Várfürdő
  13. Hajdúböszörmény – Bocskai Strand- és Gyógyfürdő
  14. Hajdúszoboszló – Hungarospa
  15. Harkány – Dráva Hotel Thermal Resort
  16. Harkány – Harkányi Gyógy- és Strandfürdő
  17. Hódmezővásárhely – Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda
  18. Igal – Igali Gyógyfürdő
  19. Karcag – Akácliget Gyógy- és Strandfürdő
  20. Kecskemét – Kecskeméti Fürdő
  21. Komárom – Brigetio Gyógyfürdő
  22. Lakitelek – Gabriella Gyógy- és Strandfürdő
  23. Leányfalu – Termálfürdő Leányfalu
  24. Lenti – Lenti Termálfürdő és Strand
  25. Makó – Hagymatikum
  26. Marcali – Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidő Központ
  27. Martfű – Martfű Gyógyfürdő és Uszoda
  28. Mezőkovácsháza – Borostyán Camping és Strandfürdő
  29. Mezőkövesd – Zsóry Gyógy- és Strandfürdő
  30. Mezőtúr – Mezőtúri Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda
  31. Miskolc – Ellipsum Élményfürdő és Strand
  32. Mosonmagyaróvár – Flexum Thermal & Spa
  33. Nádudvar – Nádudvari Gyógyfürdő
  34. Nagykanizsa – Kanizsa Uszoda és Strandfürdő
  35. Nyírbátor – Sárkány Wellness és Gyógyfürdő
  36. Orosháza – Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő
  37. Pápa – Várkertfürdő, Pápai Gyógy- és Élményfürdő
  38. Püspökladány – Sárrét Kincse Gyógy- és Strandfürdő
  39. Ráckeve – Aqua Land Termál- és Élményfürdő
  40. Sárospatak – Végardó Fürdő
  41. Sárvár – Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
  42. Siófok – Galerius Élményfürdő és Wellness Központ
  43. Sopron – Lővér Uszoda és Strand
  44. Szarvas – Szarvasi fürdő
  45. Szeged – Napfényfürdő Aquapolis
  46. Szentes – Szentesi Üdülőközpont
  47. Szolnok – Tiszaligeti Élményfürdő
  48. Tiszakécske – Barack Gyógy- és Élményfürdő
  49. Tiszakécske – Kerekdombi Termálfürdő
  50. Tiszaújváros – Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő
  51. Tótkomlós – Rózsa Fürdő
  52. Vác – Váci Strandfürdő és Uszoda
  53. Zalaegerszeg – Zalaegerszegi Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda
  54. Zalakaros – Zalakarosi Fürdő

Koncert, habparty és DJ-k az ország megannyi pontján

A programkínálat idén is meglehetősen színes: a hangosabb, pörgősebb estétől a lazább, családi kikapcsolódásig többféle lehetőség közül válogathatunk. Így mindenki megtalálhatja azt, ami leginkább passzol az estéjéhez: ha pálinkázni szeretnénk, arra is lesz lehetőség, de habparti, szaunázás, DJ és számos más program is várja a vendégeket:

  • Cegléden például az Animal Cannibals és a Happy Gang is fellép, az esti fürdőzés pedig 20 órától éjjel 2 óráig tart.
  • A budapesti Aquaworldben retro DJ-szett, AkroDance-show, szaunaszeánszok és tűzzsonglőrök szerepelnek a programban. Esztergomban szintén tűzzsonglőr és DJ színesíti az éjszakát.
  • Miskolctapolcán Beach Party lesz 20 órától éjjel 1 óráig, Nyírbátorban pedig koncert, habparty és DJ várja a fürdőzőket.

További programok:

  • Borgátán hiphopbemutató, retró slágerek, pálinkabemutató és élőzene lesz, a fürdőzés 22 óráig tart.
  • Mezőkovácsházán fürdőfesztivált rendeznek, éjjel 2 óráig tartó nyitvatartással.
  • Hajdúböszörményben esti filmvetítés, zenés vízi torna és éjszakai buli szerepel a programban.
  • Orosháza-Gyopárosfürdőn szaunaszeánszokkal és filmvetítéssel készülnek.
  • Sárrét Kincsénél strandmozi és retródiszkó lesz.
  • Tóalmáson 20 órától éjjel 2 óráig tart a retródiszkó.
  • Pápán DJ és fürdőbuli várja a vendégeket, szintén éjjel 2 óráig.
  • Vácott szaunaszeánszok, DJ és gyerekprogramok lesznek.
  • Szentesen a helyi ízek fesztiválja, SUP-pilates és strandmozi is a program része.
  • Lentiben buborékshow, tűzzsonglőr és DJ szórakoztatja a fürdőzőket.
  • Martfűn welcome drink, koktélok, ételek és DJ-party várja a vendégeket.
  • Mosonmagyaróváron már pénteken megtartják a programot

Figyelem, van egy kivétel: a Strandok Éjszakája hivatalosan július 25-én, szombaton lesz, a mosonmagyaróvári Flexum Thermal & Spa azonban már egy nappal korábban, július 24-én belevág az éjszakai programba. Lesz zumba, táncbemutató, sztárfellépő és persze nyári slágerek is, a medencék pedig egészen hajnali 2 óráig nyitva maradnak.

Jó hír a nyaralóknak: a Balaton környékén is lehet éjszaka fürdőzni

Aki a nappali strandolást nem szívesen zárná le naplementével, annak több lehetősége is lesz a Balaton környékén: 

  • Balatonfüreden például az Annagora Aquapark július 25-én éjfélig tart nyitva. A fürdő tájékoztatása szerint különleges esti fürdőzésre készülnek, így a csúszdázás és a medencézés a csillagok alatt is folytatódhat. Az aquapark egyébként a nyári szezonban általában este 7 órakor zár, ezért a Strandok Éjszakája valóban különleges alkalomnak számít.
  • Marcaliban július 25-én egész napos sport- és családi programmal készülnek az „Egy pálya – közös lendület” Marcali Járási Sportfeszt keretében. A programnak a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont ad otthont, ahol többek között futball, kézilabda, strandröplabda, kosárlabda, úszás, tenisz, kerékpározás, jóga, aquafitness és zumba is szerepel a lehetőségek között. A rendezvény reggel 9 órakor kezdődik, és egészen 23:45-ig tart.
  • A Balaton nyugati térségében Zalakaroson különösen erős programmal készülnek. A Zalakarosi Fürdőn július 25-én 21 órától hajnali 2 óráig tart az éjszakai rendezvény, a kapunyitás 20:30-kor lesz. A program idején a beltéri és kültéri élményfürdő, valamint a Szaunavilág is működik. A zenei programban Cooky és Regán Lili lép fel, a házigazda pedig Newik lesz. A fürdő koktélakciókkal is készül. A Zalakarosi Fürdő külön tájékoztatása szerint a Strandok Éjszakájára 5400 forintos elővételes jegy vásárolható, a normál ár 5900 forint. Az online elővétel július 22-én 16 óráig volt elérhető, ezt követően a belépők a helyszíni pénztárban vásárolhatók meg.

Ha valaki tehát a Balaton környékén nyaral július végén, érdemes a szombat estét sem automatikusan a szálláson érdemes eltölteni.

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Mennyibe kerül az éjszakai fürdőzés 2026-ban?

A Strandok Éjszakáján nincs egységes belépőár, a fürdők saját jegyárakkal és konstrukciókkal készülnek. A most ismert árak alapján 1900 forintért már lehet esti fürdőzésre jegyet venni a szegedi Napfényfürdő Aquapolisba, míg a drágább helyszíneken a belépő ennek akár többszöröse is lehet. A felsorolt fürdők közül a budapesti Aquaworldben kerül a legtöbbe az elővételes felnőttjegy: 10 ezer forintba.

A legtöbb helyszínen azért 2000–5000 forint között mozog az esti belépő, így például Tótkomlóson 2000, Szentesen 2000, Mátészalkán 2500, Kecskeméten 3000, Gyulán 3100, Igali Gyógyfürdőben pedig 3200 forintért lehet csobbanni. A prémium élményfürdők ennél jóval drágábbak: Balatonfüreden 7500, az Aquaworldben pedig 10 ezer forint a felnőttjegy.

@wanderlustwithpatricia

@wanderlustwithpatricia

Aki pedig napközben is strandolna, annak érdemes figyelnie a jegykonstrukciókra: több helyen nem kell új, teljes árú belépőt váltani az esti programhoz, hanem kiegészítő jeggyel lehet maradni. Sárváron például a napijeggyel érkezők 2300 forintos kiegészítő jeggyel hosszabbíthatják meg a fürdőzést.

Ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az adott fürdő hivatalos oldalát vagy közösségi médiafelületét, különösen a kezdési időpont, a jegyár, az elővétel és az esetleges férőhely-korlátozás miatt. A budapesti Aquaworld például elsősorban online elővételben értékesíti a jegyeket, a helyszínen pedig csak korlátozott számban lehet belépőt vásárolni.

 
Címlapkép: Getty Images
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