Árulják Magyar Péter és Varga Judit egykori közös, balatonhenyei házát: ennyiért lehet megvenni a luxusingatlant

Közel 300 millió forintért hirdetik Varga Judit volt igazságügyi miniszter és Magyar Péter kormányfő egykori közös balatonhenyei ingatlanát. A jelenleg kizárólag Varga Judit tulajdonában lévő, hagyományos arculatú, de modern okosotthonként működő lakóház berendezésekkel együtt eladó.

A hirdetés szerint a közel 2000 négyzetméteres telken fekvő, 233 négyzetméteres épületet 299 millió forintért kínálják megvételre. Bár a ház külseje hűen őrzi a Balaton-felvidéki népi építészet hagyományait, a felszereltsége a legkorszerűbb technológiákon alapul. Varga és Magyar 2023-ban váltak el, a vagyonmegosztás során az ingatlan előbbihez került.

Az ingatlan teljes körű okosotthon-rendszerrel rendelkezik, így a hűtés-fűtés, a riasztó- és kamerarendszer, a kapu, valamint a napelemes rendszer is távolról, okostelefon segítségével vezérelhető. A leírás szerint ez egy "2017-ben épült, prémium minőségű, teljes berendezéssel kínált családi ház", ami "állandó otthonként és magas színvonalú nyaralóként egyaránt ideális választás".

Az eladó ház. Forrás: ingatlan.com

Szerepelt a Szép Házak címlapján is, a belső terek pedig "francia vidéki hangulatban készültek", a bútorok és lakástextilek is a Maisons du Monde kollekciójából származnak. A házat teljes berendezéssel, bútorokkal és valamennyi használati tárggyal együtt árulják.

Címlapkép: ingatlan.com