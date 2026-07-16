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Egészség

Bárki veszélyben lehet a volán mögött: erre a tünetre minden autósnak figyelnie kell

Pénzcentrum
2026. július 16. 06:30

Nem csak a cukorbetegeket fenyegeti: a hirtelen vércukorszint-esés bárkinél előfordulhat, akár a volán mögött is. A hipoglikémia figyelmeztető jeleit nem érdemes félvállról venni, hiszen egy rosszullét vezetés közben könnyen súlyos balesethez vezethet. Mutatjuk, mikor kell gyanakodni, mi okozhatja az állapotot, és mit lehet tenni ellene.

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Sokan úgy gondolják, hogy az alacsony vércukorszint kizárólag a cukorbetegek problémája, valójában azonban egészséges embereknél is kialakulhat. A hipoglikémia nemcsak kellemetlen tüneteket okozhat, hanem akár vezetés közben is veszélyes helyzetet teremthet, hiszen rontja a koncentrációt, a látást és a reakcióidőt - hívta fel a figyelmet az ADAC.

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Hipoglikémiáról akkor beszélünk, amikor a vércukorszint egy kritikus határérték alá csökken. Felnőtteknél ez nagyjából 50 mg/dl vércukorszintnek felel meg, miközben az éhgyomri normál érték 100 mg/dl alatt van. Bár cukorbetegeknél leggyakrabban az inzulin vagy a vércukorszint-csökkentő gyógyszerek túladagolása váltja ki, az állapot egészséges embereknél is előfordulhat.

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A kiváltó okok között szerepelhet a megszokottnál intenzívebb testmozgás, a túl kevés vagy rendszertelen étkezés, az alkoholfogyasztás, a böjt, illetve bizonyos hormonális zavarok vagy ritkább esetekben a hasnyálmirigy fokozott inzulintermelésével járó daganata is. Az is előfordulhat, hogy egy nagy mennyiségű, gyorsan felszívódó szénhidrátot tartalmazó étkezés után a szervezet túl sok inzulint termel, ami hirtelen vércukorszint-csökkenéshez vezet.

A hipoglikémia tünetei közé tartozik az izzadás, a remegés, a farkaséhség, a szapora szívverés, a koncentrációzavar, a zavartság, a nyugtalanság, a hányinger, a hányás és a fáradtság. Súlyos esetben görcsroham, eszméletvesztés, sőt életveszélyes sokkos állapot is kialakulhat, amely azonnali orvosi ellátást igényel.

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Különösen veszélyes, ha a vércukorszint vezetés közben esik le. Ilyenkor a romló koncentráció és a lassuló reakcióidő miatt jelentősen nő a baleset kockázata. Ha valaki vezetés közben nyugtalanságot, erős izzadást vagy heves szívdobogást tapasztal, a lehető leghamarabb biztonságosan félre kell állnia, és gyorsan felszívódó cukrot – például szőlőcukrot, gyümölcslevet vagy cukros üdítőt – kell fogyasztania. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a csokoládé ilyenkor nem a legjobb választás, mert magas zsírtartalma lassítja a cukor felszívódását.

A tünetek enyhülése után érdemes lassabban felszívódó szénhidrátot is fogyasztani, hogy a vércukorszint tartósabban rendeződjön. A hipoglikémia megelőzésében fontos szerepe van a rendszeres étkezésnek, a megfelelő összetételű táplálkozásnak és annak, hogy a fizikai aktivitást mindig elegendő energiabevitel kísérje. Hosszabb autóutak előtt pedig célszerű gyümölcsöt, szendvicset vagy más harapnivalót is bekészíteni az útra, hogy szükség esetén gyorsan lehessen pótolni az energiát.
Címlapkép: Getty Images
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