Bárki veszélyben lehet a volán mögött: erre a tünetre minden autósnak figyelnie kell

Nem csak a cukorbetegeket fenyegeti: a hirtelen vércukorszint-esés bárkinél előfordulhat, akár a volán mögött is. A hipoglikémia figyelmeztető jeleit nem érdemes félvállról venni, hiszen egy rosszullét vezetés közben könnyen súlyos balesethez vezethet. Mutatjuk, mikor kell gyanakodni, mi okozhatja az állapotot, és mit lehet tenni ellene.

Sokan úgy gondolják, hogy az alacsony vércukorszint kizárólag a cukorbetegek problémája, valójában azonban egészséges embereknél is kialakulhat. A hipoglikémia nemcsak kellemetlen tüneteket okozhat, hanem akár vezetés közben is veszélyes helyzetet teremthet, hiszen rontja a koncentrációt, a látást és a reakcióidőt - hívta fel a figyelmet az ADAC.

Hipoglikémiáról akkor beszélünk, amikor a vércukorszint egy kritikus határérték alá csökken. Felnőtteknél ez nagyjából 50 mg/dl vércukorszintnek felel meg, miközben az éhgyomri normál érték 100 mg/dl alatt van. Bár cukorbetegeknél leggyakrabban az inzulin vagy a vércukorszint-csökkentő gyógyszerek túladagolása váltja ki, az állapot egészséges embereknél is előfordulhat.

A kiváltó okok között szerepelhet a megszokottnál intenzívebb testmozgás, a túl kevés vagy rendszertelen étkezés, az alkoholfogyasztás, a böjt, illetve bizonyos hormonális zavarok vagy ritkább esetekben a hasnyálmirigy fokozott inzulintermelésével járó daganata is. Az is előfordulhat, hogy egy nagy mennyiségű, gyorsan felszívódó szénhidrátot tartalmazó étkezés után a szervezet túl sok inzulint termel, ami hirtelen vércukorszint-csökkenéshez vezet.

A hipoglikémia tünetei közé tartozik az izzadás, a remegés, a farkaséhség, a szapora szívverés, a koncentrációzavar, a zavartság, a nyugtalanság, a hányinger, a hányás és a fáradtság. Súlyos esetben görcsroham, eszméletvesztés, sőt életveszélyes sokkos állapot is kialakulhat, amely azonnali orvosi ellátást igényel.

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Különösen veszélyes, ha a vércukorszint vezetés közben esik le. Ilyenkor a romló koncentráció és a lassuló reakcióidő miatt jelentősen nő a baleset kockázata. Ha valaki vezetés közben nyugtalanságot, erős izzadást vagy heves szívdobogást tapasztal, a lehető leghamarabb biztonságosan félre kell állnia, és gyorsan felszívódó cukrot – például szőlőcukrot, gyümölcslevet vagy cukros üdítőt – kell fogyasztania. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a csokoládé ilyenkor nem a legjobb választás, mert magas zsírtartalma lassítja a cukor felszívódását.

A tünetek enyhülése után érdemes lassabban felszívódó szénhidrátot is fogyasztani, hogy a vércukorszint tartósabban rendeződjön. A hipoglikémia megelőzésében fontos szerepe van a rendszeres étkezésnek, a megfelelő összetételű táplálkozásnak és annak, hogy a fizikai aktivitást mindig elegendő energiabevitel kísérje. Hosszabb autóutak előtt pedig célszerű gyümölcsöt, szendvicset vagy más harapnivalót is bekészíteni az útra, hogy szükség esetén gyorsan lehessen pótolni az energiát.