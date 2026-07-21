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Egészség

Súlyos, ami kiderült a boltokban kapható szúnyogriasztókról: erre minden vásárlónak figyelnie kell

Pénzcentrum
2026. július 21. 20:34

A szúnyogszezonban évről évre megjelennek a piacon olyan szúnyogriasztóként kínált termékek, amelyek nem rendelkeznek a szükséges hatósági engedéllyel, hatásosságuk és biztonságosságuk pedig nem igazolt.  A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) arra kéri a lakosságot, hogy szúnyogriasztó készítmény vásárlásakor mindig ellenőrizzék a termék címkéjét, és kizárólag engedélyezett szert válasszanak.

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Magyarországon szúnyogriasztó termék kizárólag hatósági engedély birtokában hozható forgalomba. Az engedélyezési eljárás során az NNGYK megvizsgálja, hogy a készítmény valóban rendelkezik-e a feltüntetett riasztóhatással, és rendeltetésszerű használat mellett biztonságosan alkalmazható-e. Az engedély meglétét a termék címkéjén feltüntetett biocid engedélyszám igazolja.

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Különös körültekintést igényelnek az interneten, elsősorban külföldi webáruházakban kínált, magyar nyelvű címkével nem rendelkező termékek. Szintén megtévesztők lehetnek egyes szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák és hajgumik, valamint bizonyos illóolaj-alapú készítmények. Ezek jellemzően nem biztosítanak megfelelő védelmet a szúnyogcsípésekkel szemben.

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A szúnyogriasztó szerek alapvetően azt a bőrfelületet védik, amelyre közvetlenül felviszik őket. A karkötőkben, matricákban és hajgumikban található hatóanyag mennyisége meglehetősen korlátozott, általában csak az eszköz közvetlen közelében fejtenek ki védő hatást, ezért ezek a termékek hamis biztonságérzetet kelthetnek. Ez különösen azért jelenthet kockázatot, mert a szúnyogok bizonyos fertőző betegségek terjesztésében is szerepet játszhatnak.

Az engedélyezett szúnyogriasztó készítményeket mindig a címkén és a használati útmutatóban foglaltak szerint kell alkalmazni. A készítményt kizárólag a szabadon lévő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a védelemre, a kezelt bőrt le kell mosni. A feltüntetett hatástartamot többek között a felvitt mennyiség, a hőmérséklet és az izzadás is befolyásolhatja. A készítmény csak akkor alkalmazható ismételten, ha ezt a használati útmutató lehetővé teszi. Különösen fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken nem használhatók.

Arról, hogy bár a nyári hőség miatt idén egyelőre kevesebb a szúnyog, de a klímaváltozás és az inváziós fajok terjedése miatt mégis úgy érezzük, hogy súlyosabb a szúnyogszezon, ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

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Dr. Kurucz Kornélia, a Pécsi Tudományegyetem kutatója lapunknak arról is beszélt a cikkben, miért nem kell pánikba esni az invazív tigrisszúnyog miatt, miért fontos már most felkészülni az új fajok okozta egészségügyi kockázatokra és hogy mit tehetünk otthonunkban és kertünkben a szúnyogok elleni küzdelemben.

A szakember szerint a víztakarékosság, az esővíz gyűjtése, főleg az egyre melegebb időszakokban továbbra is fontos, csupán arra kell figyelni, hogy a tárolt vízhez a szúnyogok ne férjenek hozzá. „Az esővízgyűjtő hordókat érdemes lefedni, így továbbra is hasznosítható marad a víz, miközben nem válik szaporodóhellyé.” 
Címlapkép: Getty Images
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