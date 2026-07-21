Súlyos, ami kiderült a boltokban kapható szúnyogriasztókról: erre minden vásárlónak figyelnie kell

A szúnyogszezonban évről évre megjelennek a piacon olyan szúnyogriasztóként kínált termékek, amelyek nem rendelkeznek a szükséges hatósági engedéllyel, hatásosságuk és biztonságosságuk pedig nem igazolt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) arra kéri a lakosságot, hogy szúnyogriasztó készítmény vásárlásakor mindig ellenőrizzék a termék címkéjét, és kizárólag engedélyezett szert válasszanak.

Magyarországon szúnyogriasztó termék kizárólag hatósági engedély birtokában hozható forgalomba. Az engedélyezési eljárás során az NNGYK megvizsgálja, hogy a készítmény valóban rendelkezik-e a feltüntetett riasztóhatással, és rendeltetésszerű használat mellett biztonságosan alkalmazható-e. Az engedély meglétét a termék címkéjén feltüntetett biocid engedélyszám igazolja.

Különös körültekintést igényelnek az interneten, elsősorban külföldi webáruházakban kínált, magyar nyelvű címkével nem rendelkező termékek. Szintén megtévesztők lehetnek egyes szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák és hajgumik, valamint bizonyos illóolaj-alapú készítmények. Ezek jellemzően nem biztosítanak megfelelő védelmet a szúnyogcsípésekkel szemben.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos, ami kiderült a boltban kapható szúnyogriasztókról: ezt mindenkinek tudnia kell a leggyakoribb hatóanyagokról A nyári szúnyogszezonban sokan automatikusan nyúlnak a polcon található első rovarriasztó után, pedig nem mindegy, milyen hatóanyagú készítményt választunk.

A szúnyogriasztó szerek alapvetően azt a bőrfelületet védik, amelyre közvetlenül felviszik őket. A karkötőkben, matricákban és hajgumikban található hatóanyag mennyisége meglehetősen korlátozott, általában csak az eszköz közvetlen közelében fejtenek ki védő hatást, ezért ezek a termékek hamis biztonságérzetet kelthetnek. Ez különösen azért jelenthet kockázatot, mert a szúnyogok bizonyos fertőző betegségek terjesztésében is szerepet játszhatnak.

Az engedélyezett szúnyogriasztó készítményeket mindig a címkén és a használati útmutatóban foglaltak szerint kell alkalmazni. A készítményt kizárólag a szabadon lévő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a védelemre, a kezelt bőrt le kell mosni. A feltüntetett hatástartamot többek között a felvitt mennyiség, a hőmérséklet és az izzadás is befolyásolhatja. A készítmény csak akkor alkalmazható ismételten, ha ezt a használati útmutató lehetővé teszi. Különösen fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken nem használhatók.

Arról, hogy bár a nyári hőség miatt idén egyelőre kevesebb a szúnyog, de a klímaváltozás és az inváziós fajok terjedése miatt mégis úgy érezzük, hogy súlyosabb a szúnyogszezon, ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

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Dr. Kurucz Kornélia, a Pécsi Tudományegyetem kutatója lapunknak arról is beszélt a cikkben, miért nem kell pánikba esni az invazív tigrisszúnyog miatt, miért fontos már most felkészülni az új fajok okozta egészségügyi kockázatokra és hogy mit tehetünk otthonunkban és kertünkben a szúnyogok elleni küzdelemben.

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