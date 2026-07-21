A Tudatos Vásárlók Egyesülete ötven, a hazai boltokban kapható gyereknaptejet vizsgált meg. Eredményeik rávilágítottak arra, hogy a termékek ára és márkája önmagában nem garantálja a...
Súlyos, ami kiderült a boltokban kapható szúnyogriasztókról: erre minden vásárlónak figyelnie kell
A szúnyogszezonban évről évre megjelennek a piacon olyan szúnyogriasztóként kínált termékek, amelyek nem rendelkeznek a szükséges hatósági engedéllyel, hatásosságuk és biztonságosságuk pedig nem igazolt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) arra kéri a lakosságot, hogy szúnyogriasztó készítmény vásárlásakor mindig ellenőrizzék a termék címkéjét, és kizárólag engedélyezett szert válasszanak.
Magyarországon szúnyogriasztó termék kizárólag hatósági engedély birtokában hozható forgalomba. Az engedélyezési eljárás során az NNGYK megvizsgálja, hogy a készítmény valóban rendelkezik-e a feltüntetett riasztóhatással, és rendeltetésszerű használat mellett biztonságosan alkalmazható-e. Az engedély meglétét a termék címkéjén feltüntetett biocid engedélyszám igazolja.
Különös körültekintést igényelnek az interneten, elsősorban külföldi webáruházakban kínált, magyar nyelvű címkével nem rendelkező termékek. Szintén megtévesztők lehetnek egyes szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák és hajgumik, valamint bizonyos illóolaj-alapú készítmények. Ezek jellemzően nem biztosítanak megfelelő védelmet a szúnyogcsípésekkel szemben.
A szúnyogriasztó szerek alapvetően azt a bőrfelületet védik, amelyre közvetlenül felviszik őket. A karkötőkben, matricákban és hajgumikban található hatóanyag mennyisége meglehetősen korlátozott, általában csak az eszköz közvetlen közelében fejtenek ki védő hatást, ezért ezek a termékek hamis biztonságérzetet kelthetnek. Ez különösen azért jelenthet kockázatot, mert a szúnyogok bizonyos fertőző betegségek terjesztésében is szerepet játszhatnak.
Az engedélyezett szúnyogriasztó készítményeket mindig a címkén és a használati útmutatóban foglaltak szerint kell alkalmazni. A készítményt kizárólag a szabadon lévő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a védelemre, a kezelt bőrt le kell mosni. A feltüntetett hatástartamot többek között a felvitt mennyiség, a hőmérséklet és az izzadás is befolyásolhatja. A készítmény csak akkor alkalmazható ismételten, ha ezt a használati útmutató lehetővé teszi. Különösen fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken nem használhatók.
Arról, hogy bár a nyári hőség miatt idén egyelőre kevesebb a szúnyog, de a klímaváltozás és az inváziós fajok terjedése miatt mégis úgy érezzük, hogy súlyosabb a szúnyogszezon, ebben a cikkünkben írtunk részletesen:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Dr. Kurucz Kornélia, a Pécsi Tudományegyetem kutatója lapunknak arról is beszélt a cikkben, miért nem kell pánikba esni az invazív tigrisszúnyog miatt, miért fontos már most felkészülni az új fajok okozta egészségügyi kockázatokra és hogy mit tehetünk otthonunkban és kertünkben a szúnyogok elleni küzdelemben.
A szakember szerint a víztakarékosság, az esővíz gyűjtése, főleg az egyre melegebb időszakokban továbbra is fontos, csupán arra kell figyelni, hogy a tárolt vízhez a szúnyogok ne férjenek hozzá. „Az esővízgyűjtő hordókat érdemes lefedni, így továbbra is hasznosítható marad a víz, miközben nem válik szaporodóhellyé.”
Egyes vármegyékben jóval nehezebb szakorvoshoz jutni, miközben a magyar reumatológusok az európai átlagnál lényegesen több beteget látnak el. Hogy miért? Mutatjuk!
Halálos veszély les a magyar fürdőzőkre ezeken a strandokon 2026-ban: mindenki úgy hiszi, ő lesz a kivétel
Nem múlik el év balatoni, dunai vagy tiszai tragédia nélkül. Az idei év különösen veszélyes lehet az alacsony vízállás ellenére.
Kiderült a recept az egyik legádázabb betegséggel szemben: Magyarországon is százezreket érint – rengeteg életet tesz tönkre
Egy közel 50 ezer fős kutatás szerint Észak-Amerika és Európa hat országában a diagnosztizált esetek aránya évtizedenként átlagosan 13 százalékkal esett vissza.
Szombat reggel elhunyt Radnai László.
Bár a dohányzás aránya világszerte lassan csökken, Európa továbbra is a világ egyik leginkább dohányzó régiója. És Magyarország? Mutatjuk!
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható naptejekről: óriási hibát követ el, aki csak a faktorszámot nézi
A nyári hónapokban a naptej a legtöbb háztartás alapfelszerelésévé válik, mégis sokan nincsenek tisztában azzal, hogyan kell helyesen használni ahhoz, hogy valóban megvédje a bőrt.
A helyzet a házi gyermekorvosi ellátásban és a kisebb településeken a legkritikusabb, a kilátásokat pedig tovább rontja az orvostársadalom elöregedése.
Nem csak a cukorbetegeket fenyegeti: a hirtelen vércukorszint-esés bárkinél előfordulhat, akár a volán mögött is.
Kiakadt a tisztifőorvos Schobert Norbi terápiáján: életveszélybe kerül, aki ezeket a gyógyszereket szedi
Figyelmeztetés érkezett az Országos Tisztifőorvostól az ivermectin és fenbendazol rák elleni használata miatt.
A nyári hónapokban a napszúrás, a napégés és az emésztőrendszeri panaszok tartoznak a leggyakoribb egészségügyi problémák közé, ezekre érdemes gyógyszerekkel is felkészülni.
Vészesen fogynak a magyar háziorvosok: milliók maradhatnak ellátás nélkül, soha nem volt ilyen rossz a helyzet
Tovább fogy a magyar háziorvosok száma: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint 2025-ben egyetlen év alatt 98 fővel csökkent az alapellátásban dolgozó háziorvosok...
Lázasan is bemennél dolgozni, hogy ne csökkenjen a fizetésed? A munkamorál mellett a pénztárca is eldöntheti, ki marad otthon, ha megbetegszik.
Nagy változás élesedik a hazai gyógyszertárakban: sokan örülnek az áfamentességnek, de van egy bökkenő
Európában sem jellemző a teljes körű áfamentesség alkalmazása, az utóbbi években több ország inkább átalakította vagy szigorította a meglévő kedvezményes rendszereit.
Ijesztő becslés: sokezer ember halálat okozta egyetlen hét alatt a brutális hőség - és ez még csak a kezdet
A júniusi, rekordméretű európai hőhullám több mint tízezer többlethalálozást okozott.
A legtöbb szúnyogcsípés néhány nap alatt nyomtalanul elmúlik, ám vannak esetek, amikor a kellemetlen viszketés mögött komolyabb probléma is állhat.
Így hat a bőrünk egészségére a közösségi média használat? Meglepő összefüggést tártak fel a magyar kutatók
A szakemberek azt vizsgálták, hogy a közösségi média használata hogyan függ össze az önértékeléssel, a testképpel, a szorongással, az egészségtudatossággal a krónikus bőrbetegségekben szenvedő fiataloknál.
Az énekes 57 éves volt, súlyos betegséggel küzdött.
Balázs Klári és Korda György koncertje tehát azért maradt el az EFOTT-on, mert Klárikát kisebb baleset érte otthon, és pár napig még kórházban lábadozik.