Amikor a doktornő jelezte, hogy kész segíteni, a személyzet először az orvosi igazolványát kérte. Mivel ez nem volt nála, közölték vele, hogy nem láthatja el...
Áfaeltörlést jelentett be Magyar Péter: minden vényköteles gyógyszert érint, ekkortól élesedik
Szeptember elsejétől eltörli a kormány a vényköteles gyógyszerek általános forgalmi adóját, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A vény nélkül kapható készítmények áfakulcsa továbbra is öt százalék marad.
A lépés nem számít váratlannak, hiszen a témában már júliusban komoly parlamenti vita alakult ki. Takács Péter akkor azt kérte számon a kabineten, hogy a Tisza Párt a kampányban még az összes gyógyszer áfájának eltörlését ígérte, ám addig semmilyen előrelépés nem történt az ügyben.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már ekkor visszautasította a kritikát, és hangsúlyozta, hogy a kampányígéretük kifejezetten a vényköteles gyógyszerek áfamentességére vonatkozott. A kérdés rendezését az Egészségügyi Minisztérium is egy adócsökkentésről szóló törvényjavaslathoz kötötte.
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