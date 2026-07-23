Áfaeltörlést jelentett be Magyar Péter: minden vényköteles gyógyszert érint, ekkortól élesedik

Szeptember elsejétől eltörli a kormány a vényköteles gyógyszerek általános forgalmi adóját, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A vény nélkül kapható készítmények áfakulcsa továbbra is öt százalék marad.

A lépés nem számít váratlannak, hiszen a témában már júliusban komoly parlamenti vita alakult ki. Takács Péter akkor azt kérte számon a kabineten, hogy a Tisza Párt a kampányban még az összes gyógyszer áfájának eltörlését ígérte, ám addig semmilyen előrelépés nem történt az ügyben.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már ekkor visszautasította a kritikát, és hangsúlyozta, hogy a kampányígéretük kifejezetten a vényköteles gyógyszerek áfamentességére vonatkozott. A kérdés rendezését az Egészségügyi Minisztérium is egy adócsökkentésről szóló törvényjavaslathoz kötötte.