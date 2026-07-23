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tanker hajó a tengeren
Világ

Fordulat az iráni háborúban: az Egyesült Államok lépése után elszabadulhat a pokol a benzinkutakon?

Pénzcentrum
2026. július 23. 11:06

Tovább éleződik a helyzet a Közel-Keleten. Az Egyesült Államok immár tizenkettedik egymást követő napon hajtott végre légicsapásokat iráni célpontok ellen, miközben a jemeni húszi felkelők két szaúdi olajszállító tankert támadtak meg a Vörös-tengeren. Az incidensek tovább növelik a globális energiapiac bizonytalanságát, és újabb fennakadásokat okozhatnak a világ egyik legfontosabb hajózási útvonalán.

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Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat hajtott végre iráni katonai célpontok ellen – jelentette be szerdán az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős parancsnoksága (CENTCOM).

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A közlemény szerint a washingtoni idő szerint kora esti órákban megindított művelet célja továbbra is az, hogy csökkentse Irán azon katonai képességeit, amelyek veszélyt jelentenek a térség polgári és kereskedelmi hajózására.

Az amerikai haderő az elmúlt közel két hétben naponta indított hasonló támadásokat, a mostani akció már a tizenkettedik egymást követő nap volt.

Olajtankereket támadtak a Vörös-tengeren

A konfliktus közben a tengeren is tovább eszkalálódott. A jemeni húszi felkelők csütörtökön azt állították, hogy rakétákkal, manőverező robotrepülőgépekkel és drónokkal támadták meg az Encelia és a Layla nevű szaúdi olajszállító tankereket a Vörös-tengeren.

A húszik szerint a hajók megsértették az általuk elrendelt tengeri blokádot, amely a szaúdi kikötők felé tartó hajóforgalmat célozza. A szaúdi állami hírügynökség, az SPA megerősítette, hogy az egyik tartályhajón tűz ütött ki, ugyanakkor a személyzet sértetlen maradt. Az esetet a nemzetközi jog megsértésének nevezte, de az elkövetőt hivatalosan nem nevezte meg.

Több hajó már útvonalat módosított

A brit United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) már korábban beszámolt arról, hogy egy tanker kapitánya robbanásról és fedélzeti tűzről jelentett a Vörös-tenger déli részén, mintegy 130 kilométerre Szaúd-Arábia partjaitól. A brit Vanguard tengeri kockázatelemző cég szerint az Encelia nevű, szaúdi zászló alatt közlekedő tartályhajót ismeretlen lövedék találta el.

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Az incidens miatt több olajszállító hajó már módosította útvonalát, miután a húszik figyelmeztették a hajózási társaságokat, hogy kerüljék a szaúdi kikötőket. Ennek ellenére két kínai, rendkívül nagy nyersolajszállító tanker csütörtökön továbbhaladt a Báb el-Mandeb-szoros felé. A két hajó fedélzetén összesen mintegy 4 millió hordó szaúdi nyersolaj található.

Elemzők szerint a Vörös-tenger térségében kialakuló újabb biztonsági kockázatok tovább növelhetik a globális olajpiac bizonytalanságát. A térség hajózási útvonalai kiemelt jelentőségűek a világ energiaellátása szempontjából, miközben a Hormuzi-szoros körüli feszültség már eddig is fennakadásokat okozott a nemzetközi olajszállításban.

Az amerikai légicsapások folytatódása és a tengeri támadások együttesen arra utalnak, hogy a közel-keleti konfliktus tovább szélesedhet, ami a következő időszakban az energiaárakra és a globális kereskedelemre is jelentős hatással lehet.
 
 
 
 
Címlapkép: Getty Images
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