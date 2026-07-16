2026. július 16. csütörtök Valter
32 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hands holding fork and knife and eating delicious juicy steak with grilled cabbage,tomatoes and cheese on table at cafe in city street. Man tasting bbq with vegetables in restaurant
Vásárlás

Riadót fújt a hatóság egy ételízesítő miatt: nehogy megedd, ha van otthon!

Pénzcentrum
2026. július 16. 15:07

Növényvédőszert mutattak ki - határérték felett - a BBQ-fűszerporban, a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon a termékből.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Határérték feletti növényvédőszer-maradék miatt hívnak vissza egy Kínából származó, Hollandián keresztül Magyarországra is importált BBQ fűszerkeveréket. A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy a terméket semmiképpen ne fogyasszák el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Európai Unió élelmiszer-biztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett jelzés szerint a kínai származású fűszerkeverékben több növényvédő szer mennyisége is átlépte a megengedett határértéket. A terméket egy holland importőr, a Liroy B.V. szállította be az Európai Unióba, ahonnan a magyarországi forgalmazóhoz, az Asian Food Hungary Kft.-hez is jutott a szállítmányból.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) haladéktalanul felvette a kapcsolatot a hazai vállalkozással, amely a fogyasztók egészségének védelme érdekében saját hatáskörében azonnal intézkedett, és megkezdte az érintett tétel visszahívását. A hatóság szorosan nyomon követi a folyamatot, valamint a visszahívott fűszerek megsemmisítését vagy szakszerű elszállítását.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: BBQ fűszerpor
  • Márka: TYM
  • Kiszerelés: 36g, Üvegtartály műanyag fedéllel
  • Vonalkód: 6920280203400
  • Beszállító: Liroy B. V. (Hollandia)
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #import #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #visszahívás #étel #fűszer #kína #fogyasztóvédelmi hatóság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:30
15:22
15:15
15:07
14:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 16.
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
2026. július 15.
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
2026. július 16.
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
2026. július 16.
Újabb légkondi-krach érik Magyarországon: indul a háború a munkahelyeken, rengeteg dolgozó nem fog örülni
2026. július 15.
Nők a politikában: van előrelépés, de még messze az egyenlőség
NAPTÁR
Tovább
2026. július 16. csütörtök
Valter
29. hét
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Most közölte a Pepco Group, kivonulnak, vége egy korszaknak: teljesen más útra tér át a boltlánc
2
3 hete
Most érkezett! Július 1-től 4,9%-ra csökken az alapvető élelmiszerek áfája – megéri majd ide járni bevásárolni
3
1 hónapja
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
4
2 hete
Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Egy klíma ára, minden költsége 2026-ban
5
3 hete
Különleges szerszámok érkeznek a Lidl polcaira: ilyet csak egyszer lehet venni Magyarországon, indulhat a roham
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ajánlat
a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben soha nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet kereső (szerződő). Az ajánlat még nem szerződés

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 14:17
Elszálltak az üzemanyagárak, meginogtak a légitársaságok: komoly átrendeződés jöhet Európában
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 13:44
Rendkívüli! Módosítják a KRESZ-t, változik a gyorshajtás, a rollerek szabályozása - itt van Vitézy Dávid bejelentése
Agrárszektor  |  2026. július 16. 15:28
Dugig vannak az európai tárolók: mi lesz ezzel a rengeteg almával?