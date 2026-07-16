Riadót fújt a hatóság egy ételízesítő miatt: nehogy megedd, ha van otthon!

Növényvédőszert mutattak ki - határérték felett - a BBQ-fűszerporban, a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon a termékből.

Határérték feletti növényvédőszer-maradék miatt hívnak vissza egy Kínából származó, Hollandián keresztül Magyarországra is importált BBQ fűszerkeveréket. A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy a terméket semmiképpen ne fogyasszák el.

Az Európai Unió élelmiszer-biztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett jelzés szerint a kínai származású fűszerkeverékben több növényvédő szer mennyisége is átlépte a megengedett határértéket. A terméket egy holland importőr, a Liroy B.V. szállította be az Európai Unióba, ahonnan a magyarországi forgalmazóhoz, az Asian Food Hungary Kft.-hez is jutott a szállítmányból.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) haladéktalanul felvette a kapcsolatot a hazai vállalkozással, amely a fogyasztók egészségének védelme érdekében saját hatáskörében azonnal intézkedett, és megkezdte az érintett tétel visszahívását. A hatóság szorosan nyomon követi a folyamatot, valamint a visszahívott fűszerek megsemmisítését vagy szakszerű elszállítását.

Az érintett termék adatai az alábbiak: