Riadót fújt a hatóság egy ételízesítő miatt: nehogy megedd, ha van otthon!

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy ízesítéstől, kiszereléstől és lejárati időtől függetlenül senki ne fogyasszon ezekből az élelmiszerekből, hanem vigye vissza azokat a vásárlás...
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Növényvédőszert mutattak ki - határérték felett - a BBQ-fűszerporban, a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon a termékből.
Határérték feletti növényvédőszer-maradék miatt hívnak vissza egy Kínából származó, Hollandián keresztül Magyarországra is importált BBQ fűszerkeveréket. A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy a terméket semmiképpen ne fogyasszák el.
Az Európai Unió élelmiszer-biztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett jelzés szerint a kínai származású fűszerkeverékben több növényvédő szer mennyisége is átlépte a megengedett határértéket. A terméket egy holland importőr, a Liroy B.V. szállította be az Európai Unióba, ahonnan a magyarországi forgalmazóhoz, az Asian Food Hungary Kft.-hez is jutott a szállítmányból.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) haladéktalanul felvette a kapcsolatot a hazai vállalkozással, amely a fogyasztók egészségének védelme érdekében saját hatáskörében azonnal intézkedett, és megkezdte az érintett tétel visszahívását. A hatóság szorosan nyomon követi a folyamatot, valamint a visszahívott fűszerek megsemmisítését vagy szakszerű elszállítását.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: BBQ fűszerpor
- Márka: TYM
- Kiszerelés: 36g, Üvegtartály műanyag fedéllel
- Vonalkód: 6920280203400
- Beszállító: Liroy B. V. (Hollandia)
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