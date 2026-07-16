Vége a huzavonának, végre megvan Szoboszlai új szerződése: itt vannak a részletek, sok évre írt alá

Szoboszlai a hírek szerint négy évre köti új szerződését, azt egyelőre nem tudni, mennyit keres majd hetente.

Szoboszlai Dominik hosszú távra elkötelezi magát a Liverpool mellett: egybehangzó sajtóértesülések szerint a magyar válogatott középpályás és a klub elvi megállapodásra jutott az új szerződésről, ezzel végleg lezárva a jövőjét övező, hónapok óta tartó találgatásokat.

A megállapodás Richard Hughes sportigazgató és Szoboszlai képviselői közötti hosszas egyeztetések eredményeként jött létre. Mivel a 25 éves középpályás korábbi szerződéséből még két év volt hátra, a hosszabbítás komoly megerősítést jelent a klub újonnan kinevezett vezetőedzője, Andoni Iraola számára is.

Szoboszlai 2023 nyarán, 60 millió fontért igazolt a lipcsei RB Leipzigtől a Liverpoolhoz, ahol azóta a csapat egyik meghatározó játékosává nőtte ki magát. Kulcsszerepet vállalt a 2024–2025-ös bajnoki cím elnyerésében, majd a nehezebb 2025–2026-os idényben – amely Arne Slot menesztésével zárult – az együttes legjobb teljesítményt nyújtó labdarúgója volt.

Anglia Liverpool Piaci érték: 979,50M € Edző: Andoni Iraola Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #5 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 4. Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Bournemouth AFC 0 0 0 0 0 0 0 0 Adatlap létrehozva: 2026.07.16.

A magyar játékos a legutóbbi szezonban 53 tétmérkőzésen 13 góllal és 12 gólpasszal zárt. Ezzel ő lett az első olyan liverpooli középpályás Steven Gerrard 2013–2014-es idényben nyújtott teljesítménye óta, aki mindkét mutatóban két számjegyű eredményt ért el.

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Azt egyelőre nem tudni, hogy mennyi lesz Szoboszlai heti keresete az új szerződése értelmében. Korábban többen is tudni vélték, hogy a válogatott középpályása akár a Premier League legjobban kereső játékosai közé kerülhet.

EZ IS ÉRDEKELHET Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista Egyre több jel utal arra, hogy Szoboszlai hamarosan nem csak a játékával, de a fizetési csekkjével is bekerül a Premier League elitjébe.

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA