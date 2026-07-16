2026. július 16. csütörtök Valter
32 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Telki, 2025. október 13.Szalai Attila, Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás (b-j) a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. október 13-án. A magyar csapat másnap világbajnoki selejtező mérkőzést játsz
Sport

Vége a huzavonának, végre megvan Szoboszlai új szerződése: itt vannak a részletek, sok évre írt alá

Pénzcentrum
2026. július 16. 15:22

Szoboszlai a hírek szerint négy évre köti új szerződését, azt egyelőre nem tudni, mennyit keres majd hetente.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szoboszlai Dominik hosszú távra elkötelezi magát a Liverpool mellett: egybehangzó sajtóértesülések szerint a magyar válogatott középpályás és a klub elvi megállapodásra jutott az új szerződésről, ezzel végleg lezárva a jövőjét övező, hónapok óta tartó találgatásokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A megállapodás Richard Hughes sportigazgató és Szoboszlai képviselői közötti hosszas egyeztetések eredményeként jött létre. Mivel a 25 éves középpályás korábbi szerződéséből még két év volt hátra, a hosszabbítás komoly megerősítést jelent a klub újonnan kinevezett vezetőedzője, Andoni Iraola számára is.

Szoboszlai 2023 nyarán, 60 millió fontért igazolt a lipcsei RB Leipzigtől a Liverpoolhoz, ahol azóta a csapat egyik meghatározó játékosává nőtte ki magát. Kulcsszerepet vállalt a 2024–2025-ös bajnoki cím elnyerésében, majd a nehezebb 2025–2026-os idényben – amely Arne Slot menesztésével zárult – az együttes legjobb teljesítményt nyújtó labdarúgója volt.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 979,50M €
Edző: Andoni Iraola
Jelenlegi helyezés: #5
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
4.
Aston Villa
0
0
0
0
0
0
0
0
5.
Liverpool
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Bournemouth AFC
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatlap létrehozva: 2026.07.16.

A magyar játékos a legutóbbi szezonban 53 tétmérkőzésen 13 góllal és 12 gólpasszal zárt. Ezzel ő lett az első olyan liverpooli középpályás Steven Gerrard 2013–2014-es idényben nyújtott teljesítménye óta, aki mindkét mutatóban két számjegyű eredményt ért el. 

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Azt egyelőre nem tudni, hogy mennyi lesz Szoboszlai heti keresete az új szerződése értelmében. Korábban többen is tudni vélték, hogy a válogatott középpályása akár a Premier League legjobban kereső játékosai közé kerülhet.

Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
EZ IS ÉRDEKELHET
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
Egyre több jel utal arra, hogy Szoboszlai hamarosan nem csak a játékával, de a fizetési csekkjével is bekerül a Premier League elitjébe.

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#foci #sport #szerződés #labdarúgás #focista #magyar válogatott #szoboszlai dominik #premier league #liverpool #angol foci #arne slot

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:30
15:22
15:15
15:07
14:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 16.
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
2026. július 15.
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
2026. július 16.
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
2026. július 16.
Újabb légkondi-krach érik Magyarországon: indul a háború a munkahelyeken, rengeteg dolgozó nem fog örülni
2026. július 15.
Nők a politikában: van előrelépés, de még messze az egyenlőség
NAPTÁR
Tovább
2026. július 16. csütörtök
Valter
29. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2
4 napja
Forma-1 Belga Nagydíj 2026: itt van minden tudnivaló, az edzés és a rajt kezdése Spa-Francorchamps helyszínen
3
3 napja
Foci vb 2026: összeeresztettük az AI-okat, teljesen más győztest jósol a ChatGPT, a Grok és a Copilot
4
1 hete
Na, ez nem jött jókor: beteg a fél norvég keret az angol meccs előtt, ennyi volt nekik a vébé?
5
3 napja
Megint jósolt a szuperszámítógép: szerinte ez a csapat nyeri a vébét, eddig minden bejött neki
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ajánlat
a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben soha nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet kereső (szerződő). Az ajánlat még nem szerződés

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 15:07
Riadót fújt a hatóság egy ételízesítő miatt: nehogy megedd, ha van otthon!
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 14:17
Elszálltak az üzemanyagárak, meginogtak a légitársaságok: komoly átrendeződés jöhet Európában
Agrárszektor  |  2026. július 16. 15:28
Dugig vannak az európai tárolók: mi lesz ezzel a rengeteg almával?