A mentők mindössze annyit közöltek, hogy a helyszínre riasztott mentőegységek sajnos az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták már megmenteni egy idős férfi életét.
Már az e-rollerezés sem olcsó mulatság: durván megdrágult a kötelező, és ennek komoly oka van
Két éve kötelező a kgfb több mikromobilitási eszközre, köztük bizonyos elektromos rollerekre is. Azóta jelentősen nőtt a súlyos sérüléssel járó balesetek száma, ami a biztosítási díjakban is megmutatkozik. Az e-rollerekre kötött kötelező biztosítás éves átlagdíja idén már elérte a 8500 forintot, ami több mint 30 százalékos emelkedés az előző évhez képest. A legtöbb szerződést két biztosítónál kötik, miközben a fővárosi rolleresek jóval magasabb díjakkal számolhatnak.
Idén átlagosan 8500 forintos éves átlagdíj mellett, alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai – derül ki az Insura.hu biztosításközvetítő portál mikromobilitási eszközökre fejlesztett kalkulátorának adataiból.
Holnap lesz két éve, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) számos mikromobilitási eszközre, köztük a nagyobb teljesítményű elektromos rollerekre is kiterjesztették. Az intézkedés indokoltságát jól mutatja, hogy ez idő alatt jelentősen megugrott a gyorsan népszerűvé váló elektromos rollerekkel okozott balesetek száma. A súlyosabb, személysérüléssel is járó e-rollerbalesetek száma 2025-ben 635 eset volt, ami az előző évhez képest 73 százalékos növekedést mutat. De 2026 sem kezdődött bíztatóan: a már rendelkezésre álló első négyhavi adatok szerint április végéig már 167 ilyen baleset történt, ami 45 százalékos növekedést mutat az előző év hasonló időszakához képest, amikor 115 esetet regisztráltak.
Sokkoló kórházi adatok
A hazai traumatológiai centrumok adatai szerint a náluk ellátott rollerbalesetek közel ötöde fejsérüléssel, koponyatraumával jár, emellett a súlyos végtagtörések a leggyakoribbak. A Bethesda Gyermekkórház nemrégiben arról tájékoztatott, hogy ügyeletenként gyakran öt e-rollerbalesetben sérült gyermeket is el kell látniuk. Az esetek fele sürgős műtéti beavatkozást is igényel.
A helyzet súlyosságát jelzi az is, hogy a közlekedési miniszter júniusban kilátásba helyezte: a kormány a nagyteljesítményű rollerekre vonatkozó szabályokat nem a KRESZ átfogó módosításán belül, hanem már egy külön, korábbi ütemben felülvizsgálja és módosítja.
A kockázatok növekedését értelemszerűen a biztosítási díjak is lekövetik: Az Insura.hu statisztikái szerint az idei első félévben átlagosan 8500 forint volt a mikromobilitási eszközökre kötött kgfb-szerződések éves díja, ami több mint 30 százalékos emelkedést jelent az egy évvel korábbi 6500 forinthoz képest.
Tíz e-rolleres kgfb szerződés közül kilencet két biztosítónál, a Signalnál vagy a K&H-nál kötik. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak: a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mintegy 13 800 forintos átlagdíjjal kötik meg kötelezőiket a járművekre. Egyes biztosítók díjait emellett olyan egyéb tényezők is befolyásolják, mint például az e-kommunikáció vállalása, flotta esetében a járművek száma, illetve a bérbeadás ténye.
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Nem csak a fővárosi fiatalok járműve
A kötési adatok szerint e-rollert korántsem csak a nagyobb városokban használnak: az eddigi szerződések 28 százalékát kötötték fővárosi, illetve valamelyik megyeszékhelyen élő ügyfelek, ugyanakkor 72 százaléknyian egyéb vidéki települések lakói voltak. Az sem feltétlenül fedi a valóságot, hogy ezeken a járműveken csak a legfiatalabb korosztályok közlekednek: a szerződők 71 százaléka 35 év feletti, 12 százalékuk pedig már az 55. életéve felett jár – igaz, közöttük vannak olyanok is, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek.
„A baleseti statisztikák világosan arra intenek, hogy az emelkedő díjak ellenére sem érdemes próbálkozni a rollerbiztosítás megkötésének elmulasztásával: ezekkel a járművekkel is könnyen lehet akár milliós károkat is okozni – hívja fel a figyelmet Dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Sőt, a kgfb mellett nagyon ajánlott balesetbiztosítást is kötnie a rollereseknek, mivel a kis méretű kerekek és a rossz minőségű útburkolat miatt előbb-utóbb szinte mindenki átélhet kisebb-nagyobb balesetet ezzel a járművel.”
Pontosan kikre vonatkozik a biztosítási kötelezettség?
A kgfb-t az elektromos rollerek közül azokra kötelező megkötni, amelyeknek tömege meghaladja a 25 kilogrammot, tervezett sebessége pedig a 14 km/órát, illetve azokra is, amelyek ez alatti tömegűek, ám a jármű tervezési sebessége meghaladja az óránkénti 25 kilométert.
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