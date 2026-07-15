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Biztosítás

Már az e-rollerezés sem olcsó mulatság: durván megdrágult a kötelező, és ennek komoly oka van

Pénzcentrum
2026. július 15. 14:32

Két éve kötelező a kgfb több mikromobilitási eszközre, köztük bizonyos elektromos rollerekre is. Azóta jelentősen nőtt a súlyos sérüléssel járó balesetek száma, ami a biztosítási díjakban is megmutatkozik. Az e-rollerekre kötött kötelező biztosítás éves átlagdíja idén már elérte a 8500 forintot, ami több mint 30 százalékos emelkedés az előző évhez képest. A legtöbb szerződést két biztosítónál kötik, miközben a fővárosi rolleresek jóval magasabb díjakkal számolhatnak.

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Idén átlagosan 8500 forintos éves átlagdíj mellett, alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai – derül ki az Insura.hu biztosításközvetítő portál mikromobilitási eszközökre fejlesztett kalkulátorának adataiból.

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Holnap lesz két éve, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) számos mikromobilitási eszközre, köztük a nagyobb teljesítményű elektromos rollerekre is kiterjesztették. Az intézkedés indokoltságát jól mutatja, hogy ez idő alatt jelentősen megugrott a gyorsan népszerűvé váló elektromos rollerekkel okozott balesetek száma. A súlyosabb, személysérüléssel is járó e-rollerbalesetek száma 2025-ben 635 eset volt, ami az előző évhez képest 73 százalékos növekedést mutat. De 2026 sem kezdődött bíztatóan: a már rendelkezésre álló első négyhavi adatok szerint április végéig már 167 ilyen baleset történt, ami 45 százalékos növekedést mutat az előző év hasonló időszakához képest, amikor 115 esetet regisztráltak.

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Sokkoló kórházi adatok

A hazai traumatológiai centrumok adatai szerint a náluk ellátott rollerbalesetek közel ötöde fejsérüléssel, koponyatraumával jár, emellett a súlyos végtagtörések a leggyakoribbak. A Bethesda Gyermekkórház nemrégiben arról tájékoztatott, hogy ügyeletenként gyakran öt e-rollerbalesetben sérült gyermeket is el kell látniuk. Az esetek fele sürgős műtéti beavatkozást is igényel.

A helyzet súlyosságát jelzi az is, hogy a közlekedési miniszter júniusban kilátásba helyezte: a kormány a nagyteljesítményű rollerekre vonatkozó szabályokat nem a KRESZ átfogó módosításán belül, hanem már egy külön, korábbi ütemben felülvizsgálja és módosítja.

A kockázatok növekedését értelemszerűen a biztosítási díjak is lekövetik: Az Insura.hu statisztikái szerint az idei első félévben átlagosan 8500 forint volt a mikromobilitási eszközökre kötött kgfb-szerződések éves díja, ami több mint 30 százalékos emelkedést jelent az egy évvel korábbi 6500 forinthoz képest.

Tíz e-rolleres kgfb szerződés közül kilencet két biztosítónál, a Signalnál vagy a K&H-nál kötik. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak: a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mintegy 13 800 forintos átlagdíjjal kötik meg kötelezőiket a járművekre. Egyes biztosítók díjait emellett olyan egyéb tényezők is befolyásolják, mint például az e-kommunikáció vállalása, flotta esetében a járművek száma, illetve a bérbeadás ténye.

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Nem csak a fővárosi fiatalok járműve

A kötési adatok szerint e-rollert korántsem csak a nagyobb városokban használnak: az eddigi szerződések 28 százalékát kötötték fővárosi, illetve valamelyik megyeszékhelyen élő ügyfelek, ugyanakkor 72 százaléknyian egyéb vidéki települések lakói voltak. Az sem feltétlenül fedi a valóságot, hogy ezeken a járműveken csak a legfiatalabb korosztályok közlekednek: a szerződők 71 százaléka 35 év feletti, 12 százalékuk pedig már az 55. életéve felett jár – igaz, közöttük vannak olyanok is, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek.

„A baleseti statisztikák világosan arra intenek, hogy az emelkedő díjak ellenére sem érdemes próbálkozni a rollerbiztosítás megkötésének elmulasztásával: ezekkel a járművekkel is könnyen lehet akár milliós károkat is okozni – hívja fel a figyelmet Dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Sőt, a kgfb mellett nagyon ajánlott balesetbiztosítást is kötnie a rollereseknek, mivel a kis méretű kerekek és a rossz minőségű útburkolat miatt előbb-utóbb szinte mindenki átélhet kisebb-nagyobb balesetet ezzel a járművel.”

Pontosan kikre vonatkozik a biztosítási kötelezettség?

A kgfb-t az elektromos rollerek közül azokra kötelező megkötni, amelyeknek tömege meghaladja a 25 kilogrammot, tervezett sebessége pedig a 14 km/órát, illetve azokra is, amelyek ez alatti tömegűek, ám a jármű tervezési sebessége meghaladja az óránkénti 25 kilométert.
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