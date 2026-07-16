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Sport

Éles kritikát kapott a sakkszövetség: lehúzta a bőrt róluk a nagymester, vajon gondolkodóba esnek?

Pénzcentrum
2026. július 16. 14:59

Nakamura szerint teljes tévúton jár a szövetség a világkupa új lebonyolítási rendszerével még akkor is, ha esetleg Magnus Carlsent akarja velük visszahódítani az élsakkba.

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A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) néhány nappal ezelőtt jelentette be a sakk-világkupa formátumának radikális átalakítását, amely a 2027-es tornától lép életbe. Az új időkontrollt, megváltozott lebonyolítási időtartamot és módosított létszámot hozó döntést a sportág egyik legnagyobb sztárja, Nakamura Hikaru élesen bírálta.

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A világ egyik legismertebb sakkozója szerint a reformok gyakorlatilag tönkreteszik a világkupát: Nakamura hangsúlyozta, hogy véleményét már nem aktív profiként, hanem külső szemlélőként és szurkolóként fogalmazza meg, hiszen néhány meghívásos versenyt leszámítva már visszavonult a hivatásszerű versenyzéstől.

A nagymester legfőbb kifogása az, hogy az átalakítás értelmetlenné teszi a kvalifikációs helyekért folyó küzdelmet. A világkupa ugyanis a jövőben svájci rendszerű tornává alakul a Grand Swiss mintájára, amelyet egy 16 fős egyenes kieséses szakasz követ majd. Nakamura szerint így lényegében két azonos jellegű Grand Swiss versenyt rendeznek majd, ami teljesen felesleges.

Úgy véli, a korábbi kieséses rendszer tökéletesen működött, és tudomása szerint senkinek sem volt ellene kifogása. Nakamura szerint a játékidő lerövidítését részben az motiválhatta, hogy a szervezők ezzel próbálják megnyerni a korábbi világbajnokot, Magnus Carlsent a részvételre.

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A lépésenkénti 30 másodperces bónuszidővel kiegészített 45 perces időkontrollt szintén elhibázottnak tartja, mivel ez szerinte egyáltalán nem oldja meg a meglévő problémákat. Meggyőződése, hogy az új formátum azon a téves feltevésen alapul, miszerint a gyorsabb játékidő több nézőt, támogatót és nagyobb médiafigyelmet vonz, miközben az élő közvetítések nézettségi csúcsa már régen a múlté.
Címlapkép: Getty Images
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