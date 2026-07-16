Éles kritikát kapott a sakkszövetség: lehúzta a bőrt róluk a nagymester, vajon gondolkodóba esnek?

Nakamura szerint teljes tévúton jár a szövetség a világkupa új lebonyolítási rendszerével még akkor is, ha esetleg Magnus Carlsent akarja velük visszahódítani az élsakkba.

A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) néhány nappal ezelőtt jelentette be a sakk-világkupa formátumának radikális átalakítását, amely a 2027-es tornától lép életbe. Az új időkontrollt, megváltozott lebonyolítási időtartamot és módosított létszámot hozó döntést a sportág egyik legnagyobb sztárja, Nakamura Hikaru élesen bírálta.

A világ egyik legismertebb sakkozója szerint a reformok gyakorlatilag tönkreteszik a világkupát: Nakamura hangsúlyozta, hogy véleményét már nem aktív profiként, hanem külső szemlélőként és szurkolóként fogalmazza meg, hiszen néhány meghívásos versenyt leszámítva már visszavonult a hivatásszerű versenyzéstől.

A nagymester legfőbb kifogása az, hogy az átalakítás értelmetlenné teszi a kvalifikációs helyekért folyó küzdelmet. A világkupa ugyanis a jövőben svájci rendszerű tornává alakul a Grand Swiss mintájára, amelyet egy 16 fős egyenes kieséses szakasz követ majd. Nakamura szerint így lényegében két azonos jellegű Grand Swiss versenyt rendeznek majd, ami teljesen felesleges.

Úgy véli, a korábbi kieséses rendszer tökéletesen működött, és tudomása szerint senkinek sem volt ellene kifogása. Nakamura szerint a játékidő lerövidítését részben az motiválhatta, hogy a szervezők ezzel próbálják megnyerni a korábbi világbajnokot, Magnus Carlsent a részvételre.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A lépésenkénti 30 másodperces bónuszidővel kiegészített 45 perces időkontrollt szintén elhibázottnak tartja, mivel ez szerinte egyáltalán nem oldja meg a meglévő problémákat. Meggyőződése, hogy az új formátum azon a téves feltevésen alapul, miszerint a gyorsabb játékidő több nézőt, támogatót és nagyobb médiafigyelmet vonz, miközben az élő közvetítések nézettségi csúcsa már régen a múlté.