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Komoly ajánlattal állt elő a Revolut: lekötés nélkül is dőlhet a pénz
Az új ügyfeleknek elérhető akcióban évi 4 százalék feletti hozamú megtakarítási számlát kínál a nemrég itthon is fióktelepet nyitó cég.
Évi 4,25 százalékos kamatozású megtakarítási számlát vezetett be a Revolut az új magyarországi ügyfelei részére. A lekötési kötelezettség és minimumösszeg nélkül igénybe vehető, azonnali hozzáférést nyújtó konstrukció a számlanyitást követő első hat hónapban érhető el.
A már elérhető akciós ajánlat a pénzintézet minden díjcsomagjában elérhető, és felhasználónként legfeljebb 20 millió forintos egyenlegig érvényes. Az ügyfelek valós időben követhetik nyomon megtakarításaik növekedését, mivel a bank naponta számítja fel és írja jóvá a kamatot.
A számla fenntartásához nincs szükség rendszeres jövedelem-átutalásra, a megtakarított összeg pedig kamatveszteség vagy egyéb levonás nélkül, a hét minden napján, a nap 24 órájában díjmentesen hozzáférhető. A mindennapi takarékoskodást olyan beépített funkciók is segítik, mint a kártyás tranzakciókból származó aprópénz automatikus felkerekítése, vagy az ütemezett befizetések beállítása.
Az új megtakarítási lehetőség szorosan kapcsolódik a Revolut magyarországi fióktelepének közelmúltbeli elindulásához, valamint a több mint kétmillió hazai ügyfél magyar számlaszámokra történő átállításához. A bank adatai szerint a felhasználók egyre aktívabban használják megtakarításra is a platformot, amit jól mutat, hogy a betétállomány 2025-ben 146 százalékos növekedést ért el.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Petrás Gábor, a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepének vezetője a bővítés kapcsán elmondta, hogy a hazai fióktelep elindítása jelentős mérföldkő volt a helyi piac iránti elkötelezettségükben. Hozzátette: az ajánlattal megkönnyítik a pénzük gyarapítását anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötniük a rugalmasság terén, függetlenül attól, hogy vésztartalékot képeznek, otthonteremtésre takarítanak meg, vagy éppen a következő nagy céljuk elérésére készülnek.
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