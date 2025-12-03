Bejelentették, valami készül a budapesti Nagykörúton: minden meg fog változni

A Nagykörút kiskereskedelmi helyzete jelentősen javult az elmúlt három évben: az üres üzlethelyiségek aránya 20 százalékról 10 százalék alá csökkent, miközben a gasztronómiai egységek dominanciája tovább erősödött. A főváros átfogó fejlesztési koncepciót dolgoz ki, amely a körút egységes, plázaszerű működését célozza - közölte a G7.

A 2022 novemberében még minden ötödik üzlethelyiséggel üresen álló budapesti Nagykörút pesti szakasza fokozatosan újraéled. A koronavírus-járvány súlyos csapást mért az ikonikus útvonal kiskereskedelmére, de a helyzet azóta folyamatosan javul: a tavalyi 75 üres üzlethelyiség idénre 60-ra csökkent, így az üresedési ráta 10 százalék alá süllyedt, ami az elmúlt három év alatt feleződést jelent.

A Nagykörút arculatában egyértelműen a gasztronómia vált meghatározóvá, és ez a tendencia tovább erősödött. Az éttermek száma 65-ről 94-re emelkedett, a kávézóké 13-ról 17-re nőtt, míg a bárok száma stabilan 50 körül maradt. Az élelmiszerüzletek száma is növekedett, 29-ről 39-re, köztük több olyan egységgel, amely kocsmapótló funkcióval is rendelkezik.

A jelenlegi 60 kiadó üzlethelyiség közül 39 már tavaly is üresen állt, ami arra utal, hogy számos ingatlan tartósan bérlő nélkül marad. Az elmúlt évben 33 korábban üres helyiség talált gazdára, miközben 21 működő üzlet zárt be. A körút rendkívül dinamikusan változik: 2022 óta az üzletek száma 662-ről 677-re nőtt, és évente több mint 100 változás történik a boltok profiljában vagy elnevezésében.

Miközben a bankok, dohányboltok, gyógyszertárak és multinacionális élelmiszerláncok stabil alapot biztosítanak, a kisebb éttermek és egyéb üzletek fluktuációja kiemelkedően magas. Az üzlethelyiségek fizikai átalakulása is folyamatos: évente több egységet vonnak össze vagy választanak szét.

A gasztronómiai dominancia mellett új trendek is kirajzolódnak: a fodrászatok és pénzváltók száma növekszik, a pékségek visszaszorulnak, miközben az elmúlt évben a műkörmösök mellett három tetoválószalon is megjelent a körúton. A Nagykörút továbbra is rendezetlen képet mutat, kevés zöldfelülettel és sétára csábító elemmel.

Pozitív fejlemény, hogy a közeljövőben jelentős változások várhatók: az idén megérkezett uniós források biztosítják a Nyugati tér és Boráros tér közötti szakasz felújításának finanszírozását. Az új arculati elemek már elkészültek, a közterület fizikai átalakítása várhatóan 2028-2029-ben valósul meg.

A fejlesztés egyik legnagyobb kihívása a tulajdonosi szerkezet összetettségében rejlik. Míg a közút a Fővárosi Önkormányzathoz tartozik, az üzlethelyiségeknek otthont adó épületek a kerületi önkormányzatok területén álló magántulajdonú társasházak. Ez a mozaikszerű tulajdonosi struktúra magyarázza a körút spontán kavalkádját és az egységes profil hiányát.

A főváros ennek ellenére ambiciózus terveket dolgoz ki.

Részletes adatbázist építettünk a körút mentén található vállalkozásokról, és hamarosan kiegészítjük azt az összesített kereskedelmi aktivitási adatokkal. Egy digitális fizetési szolgáltatóval dolgozunk együtt, hogy hozzáférjünk anonimizált, aggregált betekintésekhez az általános vásárlási trendekről ezeken a területeken, beleértve a körutat, a Rákóczi utat és a Bartók Béla utat

– mondja Vámos Krisztina, a Főpolgármesteri Hivatal szervezetiadat-felelőse.

Az elemzés során kizárólag anonimizált adatokat használnak fel, amelyek segítenek azonosítani olyan trendeket, mint a helyiek és turisták költési szokásai. Az összesített adatelemzés a körút gazdasági fejlesztési tervének kulcsfontosságú eleme lesz, amely várhatóan jövőre készül el.

"Miután kielemezzük a tranzakciós adatokat, megnézzük, hogy a rendelkezésünkre álló lehetőségek kihasználásával mit lehet ebből kihozni, és elkezdjük a koncepció megvalósítását" – nyilatkozta Balogh Samu, a Budapesti Közlekedési Központ közterület-fejlesztési programvezetője.

Bár a főváros és a kerületek közvetlen beavatkozási lehetőségei korlátozottak, a fejlesztési koncepcióba bevonnák az aluljárókban lévő egységeket és három közeli vásárcsarnokot is: a Rákóczi térit, a Hunyadi térit és a Klauzál térit.

Azt szeretnénk elérni, hogy minél több kereskedő csatlakozzon az általunk indított platformhoz, legyen egységes és közös megjelenésünk, weboldalunk, applikációnk és kereskedelmi együttműködésünk. Reméljük, hogy idővel annyi szereplőt meg tudunk nyerni az ügynek, hogy minden körúti üzlettulajdonos azt gondolja, megéri neki is csatlakozni

- fogalmazott Balogh Samu.

A végső cél, hogy a 2029-re tervezett közterületi felújítás befejezésére – amikor megújul az úttest, a biciklisáv, a zöldsáv és a járda rendszere, valamint kihelyezik az egységes arculati elemeket – létrejöjjön egy olyan platform, amely összefogja a kiskereskedőket, így a Nagykörút egy hosszan elnyúló szabadtéri plázaként működhessen.