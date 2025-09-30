Érkezik az újabb Covid-oltási időszak: már azt is tudni lehet, mikor indul pontosan

A légúti megbetegedések számának növekedésével jelenleg főként a SARS-CoV-2 vírus okozza a fertőzéseket, de ezek már jóval enyhébb lefolyásúak, mint a pandémia idején - tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakembere.

A légúti tünetekkel orvoshoz fordulók száma emelkedik, és a laboratóriumi vizsgálatok alapján a megbetegedések hátterében elsősorban a SARS-CoV-2 vírus áll - nyilatkozta az InfoRádióban Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós és epidemiológiai igazgatója.

A szakember emlékeztetett, hogy bár a WHO 2023-ban lezárta a koronavírus-világjárványt, a kórokozó továbbra is jelen van, és jelenleg is ez dominál a vírusos megbetegedések között, nem pedig az influenza vagy más patogének.

"Ez a Covid megbetegedés már teljesen más, mint a pandémia idején volt, sokkal kisebb betegségterhet jelent a lakosság számára, azaz sokkal enyhébb megbetegedéseket látunk. És ugyan a betegségek száma emelkedett – a tünetek: láz, hőemelkedés, köhögés, orrfolyás, rossz közérzet –, de a súlyos megbetegedések száma, ami aggodalomra adna okot, nem emelkedik" – hangsúlyozta az igazgató.

A védőoltások mind az influenza, mind a Covid ellen október végétől lesznek elérhetők Magyarországon. Az időzítés nem véletlen: a téli időszakban az emberek több időt töltenek zárt terekben, ami kedvez a légúti fertőzések terjedésének.

Galgóczi Ágnes tájékoztatása szerint a WHO májusban határozza meg az aktuális Covid-vakcina összetételét, ezt követően kezdődhet csak meg a gyártás. Az új összetételű oltóanyagok külön engedélyeztetési eljáráson mennek keresztül, így válnak elérhetővé az őszi hónapokra, Magyarországon október végén, november elején.

A Covid elleni védőoltást elsősorban az időseknek, krónikus betegségekben szenvedőknek és a gyengébb immunrendszerű személyeknek ajánlják.

A jelenlegi szennyvízvizsgálati adatok alapján a szakemberek nem számítanak arra, hogy a következő napokban vagy hetekben jelentősen erősödne a járványhelyzet, de a hatóságok folyamatosan monitorozzák a vírus terjedését.