Érkezik az újabb Covid-oltási időszak: már azt is tudni lehet, mikor indul pontosan

Ma már tudományosan is igazolt, hogy a mikroműanyagok több problémát is okozhatnak akkor, ha felhalmozódnak az emberi szervezetben.
A légúti megbetegedések számának növekedésével jelenleg főként a SARS-CoV-2 vírus okozza a fertőzéseket, de ezek már jóval enyhébb lefolyásúak, mint a pandémia idején - tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakembere.
A légúti tünetekkel orvoshoz fordulók száma emelkedik, és a laboratóriumi vizsgálatok alapján a megbetegedések hátterében elsősorban a SARS-CoV-2 vírus áll - nyilatkozta az InfoRádióban Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós és epidemiológiai igazgatója.
A szakember emlékeztetett, hogy bár a WHO 2023-ban lezárta a koronavírus-világjárványt, a kórokozó továbbra is jelen van, és jelenleg is ez dominál a vírusos megbetegedések között, nem pedig az influenza vagy más patogének.
"Ez a Covid megbetegedés már teljesen más, mint a pandémia idején volt, sokkal kisebb betegségterhet jelent a lakosság számára, azaz sokkal enyhébb megbetegedéseket látunk. És ugyan a betegségek száma emelkedett – a tünetek: láz, hőemelkedés, köhögés, orrfolyás, rossz közérzet –, de a súlyos megbetegedések száma, ami aggodalomra adna okot, nem emelkedik" – hangsúlyozta az igazgató.
A védőoltások mind az influenza, mind a Covid ellen október végétől lesznek elérhetők Magyarországon. Az időzítés nem véletlen: a téli időszakban az emberek több időt töltenek zárt terekben, ami kedvez a légúti fertőzések terjedésének.
Galgóczi Ágnes tájékoztatása szerint a WHO májusban határozza meg az aktuális Covid-vakcina összetételét, ezt követően kezdődhet csak meg a gyártás. Az új összetételű oltóanyagok külön engedélyeztetési eljáráson mennek keresztül, így válnak elérhetővé az őszi hónapokra, Magyarországon október végén, november elején.
A Covid elleni védőoltást elsősorban az időseknek, krónikus betegségekben szenvedőknek és a gyengébb immunrendszerű személyeknek ajánlják.
A jelenlegi szennyvízvizsgálati adatok alapján a szakemberek nem számítanak arra, hogy a következő napokban vagy hetekben jelentősen erősödne a járványhelyzet, de a hatóságok folyamatosan monitorozzák a vírus terjedését.
