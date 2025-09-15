2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mikroszkópos víruskép egy csoport covid-19 emberi sejteket fertőző csoportjáról, tudományos illusztráció az új koronavírus világjárvány alapján, a vírus lipidhéj és fehérje tüskék szerkezetét mutatja az emberi test belsejében lévő sejt
Egészség

Vészesen terjed az új COVID-variáns Magyarországon: ezek a tünetei, érdemes komolyan venni

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 08:44

A szennyvízben enyhén ugyan, de emelkedik a covid örökítőanyagának mennyisége. A most terjedő variáns jellemző tünete a magas láz és az erős, szúró érzéssel járó torokfájás. 

Az iskolák, óvodák és bölcsődék nyitásával emelkedik a vírusos megbetegedések száma, amelyek miatt sokszor akár az egész család kiesik a munkából és az iskolából. Mindehhez köze van a koronavírus új variánsának.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az RTL Híradó riportja szerint a szennyvízben enyhén ugyan, de emelkedik a covid örökítőanyagának mennyisége. A most terjedő variáns jellemző tünete a magas láz és az erős, szúró érzéssel járó torokfájás. A jelenleg elérhető tesztek erre a variánsra kisebb eséllyel mutatnak pontos eredményt.

Kapcsolódó cikkeink:

A nyilatkozó gyerekorvos szerint ugyanakkor nem is a tesztelés a fontos, hanem az, hogy a gyerekeken tapasztalt náthaszerű megbetegedéseket rögtön, már korai fázisban kezeljék akár házi módszerekkel, hogy később ne alakuljanak ki szövődmények.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #influenza #járvány #betegség #koronavírus #covid-19 #covid #variáns #láz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:46
09:41
09:30
09:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 14.
Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség
2025. szeptember 15.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
2025. szeptember 14.
Jó hírt kapott rengeteg 40-50 éves magyar dolgozó: játszva túlélhetik a mesterséges intelligenciát
2025. szeptember 14.
Hol a legolcsóbb az élelmiszer? Leteszteltük az osztrák, szlovák és a magyar Lidl kínálatát
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 15. hétfő
Enikő, Melitta
38. hét
Szeptember 15.
A demokrácia nemzetközi napja
Szeptember 15.
Nemzetközi prosztata nap
Szeptember 15.
A mozdonyvezetők napja
Szeptember 15.
Limfóma világnap
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
1 hete
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
3
24 órája
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
4
1 hónapja
Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott
5
3 hete
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nettó érték
A nettó és a bruttó érték a gazdálkodó szervek, társaságok nyilvántartásaiban kimutatott sajátos értékforma. A számvitel a beszerzéskori árviszonyokat konzerválja, rugalmatlan a kereslet-kínálat változásaival szemben, nem tükrözi a műszaki alkalmasságot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 10:02
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 09:06
Újabb lomtalanítás dátum derült ki: ez a budapesti kerület készülhet, októberben viszik a lomot mind a két körzetben
Agrárszektor  |  2025. szeptember 15. 09:01
Ha ilyet találsz a földön, haza ne vidd: engedély kell hozzá