Vészesen terjed az új COVID-variáns Magyarországon: ezek a tünetei, érdemes komolyan venni

A szennyvízben enyhén ugyan, de emelkedik a covid örökítőanyagának mennyisége. A most terjedő variáns jellemző tünete a magas láz és az erős, szúró érzéssel járó torokfájás.

Az iskolák, óvodák és bölcsődék nyitásával emelkedik a vírusos megbetegedések száma, amelyek miatt sokszor akár az egész család kiesik a munkából és az iskolából. Mindehhez köze van a koronavírus új variánsának.

Az RTL Híradó riportja szerint a szennyvízben enyhén ugyan, de emelkedik a covid örökítőanyagának mennyisége. A most terjedő variáns jellemző tünete a magas láz és az erős, szúró érzéssel járó torokfájás. A jelenleg elérhető tesztek erre a variánsra kisebb eséllyel mutatnak pontos eredményt.

A nyilatkozó gyerekorvos szerint ugyanakkor nem is a tesztelés a fontos, hanem az, hogy a gyerekeken tapasztalt náthaszerű megbetegedéseket rögtön, már korai fázisban kezeljék akár házi módszerekkel, hogy később ne alakuljanak ki szövődmények.