2025. szeptember 13. szombat Kornél
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy férfi kisgyermek oltásáról a kórházi kórteremben
Egészség

Meglepő fordulat: az AstraZeneca befagyasztotta 200 millió fontos cambridge-i beruházását

Pénzcentrum
2025. szeptember 13. 20:03

Az AstraZeneca felfüggesztette 200 millió fontos cambridge-i kutatóközpont-bővítési tervét, ami újabb csapást jelent a brit gyógyszeripar számára - közölte a BBC.

A projekt, amely 1000 új munkahelyet teremtett volna, eredetileg 2024 márciusában került bejelentésre az előző kormány által, egy liverpooli beruházással együtt, amelyet már januárban leállítottak. A bejelentés időzítése különösen érzékeny, hiszen nemrég az amerikai Merck is lemondott egy 1 milliárd fontos brit terjeszkedésről, a kormányzati befektetések hiányára hivatkozva, miközben Donald Trump elnök nyomást gyakorol a gyógyszeripari cégekre, hogy az Egyesült Államokban fektessenek be.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az AstraZeneca szóvivője megerősítette: "Folyamatosan újraértékeljük vállalatunk befektetési igényeit, és megerősíthetjük, hogy cambridge-i bővítésünk szünetel." Az elmúlt 10 évben az Egyesült Királyságban a gyógyszerekre fordított kiadások az NHS költségvetésének 15%-áról 9%-ra csökkentek, míg a fejlett világ többi része a költségvetés 14-20%-át fordítja erre a célra.

Kapcsolódó cikkeink:

Eközben a gyógyszeripari vállalatok az USA felé fordulnak befektetéseikkel, részben Trump gyógyszerimportra vonatkozó magas vámokkal való fenyegetése miatt. Az AstraZeneca júliusban jelentette be, hogy 50 milliárd dollárt (36,9 milliárd fontot) fektet be az Egyesült Államokban "gyógyszergyártásba és kutatás-fejlesztésbe".

A cambridge-i leállított projekt az AstraZeneca meglévő Discovery Centre-jének bővítése lett volna, ahol jelenleg 2300 kutató és tudós dolgozik. A cég januárban már lemondott egy 450 millió fontos merseyside-i vakcinagyártó üzem bővítéséről is, a kormányzati támogatás csökkenésére hivatkozva. Az AstraZeneca pénteki bejelentése azt jelenti, hogy az előző brit kormány által beharangozott 650 millió fontos befektetésből jelenleg semmi sem valósul meg.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyógyszer #koronavírus #részvény #gyógyszeripar #covid #astra zeneca

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:23
20:03
19:18
18:33
18:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 13.
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 13.
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2025. szeptember 12.
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
2025. szeptember 12.
Óriási lemaradásban Budapest, új világ jön a turizmusban: ez még sokba kerülhet Magyarországnak
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 13. szombat
Kornél
37. hét
Szeptember 13.
Az elsősegélynyújtás világnapja
Szeptember 13.
Programozók napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
1 hete
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
3
4 hete
Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott
4
3 hete
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
5
4 hete
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza jóváírás
A bank a kedvezményezett számláján jóváír egy adott deviza összeget. Három eset lehetséges: 1. deviza számlán írja jóvá az azonos devizában szereplő összeget 2. forint számlán ír jóvá a bank a deviza összeget, ekkor a bank deviza vételi árfolyamon számol, 3, deviza számlán ír jóvá a bank más devizában lévő összeget, szintén vételi árfolyamon számolva.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 19:18
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. játékhéten
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 18:02
Kvíz: Neked menne még az elsősegély vizsga? Teszteld, tudod-e még a válaszokat a legalapvetőbb kérdésekre!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 13. 18:59
Tiltott antibiotikumot találtak az ukrán tojásban, mi történik itt?