Több nő is fájdalmas bőrirritációt és gombás fertőzést tapasztalt a Mitchum 48 órás golyós dezodorának használata után.
Meglepő fordulat: az AstraZeneca befagyasztotta 200 millió fontos cambridge-i beruházását
Az AstraZeneca felfüggesztette 200 millió fontos cambridge-i kutatóközpont-bővítési tervét, ami újabb csapást jelent a brit gyógyszeripar számára - közölte a BBC.
A projekt, amely 1000 új munkahelyet teremtett volna, eredetileg 2024 márciusában került bejelentésre az előző kormány által, egy liverpooli beruházással együtt, amelyet már januárban leállítottak. A bejelentés időzítése különösen érzékeny, hiszen nemrég az amerikai Merck is lemondott egy 1 milliárd fontos brit terjeszkedésről, a kormányzati befektetések hiányára hivatkozva, miközben Donald Trump elnök nyomást gyakorol a gyógyszeripari cégekre, hogy az Egyesült Államokban fektessenek be.
Az AstraZeneca szóvivője megerősítette: "Folyamatosan újraértékeljük vállalatunk befektetési igényeit, és megerősíthetjük, hogy cambridge-i bővítésünk szünetel." Az elmúlt 10 évben az Egyesült Királyságban a gyógyszerekre fordított kiadások az NHS költségvetésének 15%-áról 9%-ra csökkentek, míg a fejlett világ többi része a költségvetés 14-20%-át fordítja erre a célra.
Eközben a gyógyszeripari vállalatok az USA felé fordulnak befektetéseikkel, részben Trump gyógyszerimportra vonatkozó magas vámokkal való fenyegetése miatt. Az AstraZeneca júliusban jelentette be, hogy 50 milliárd dollárt (36,9 milliárd fontot) fektet be az Egyesült Államokban "gyógyszergyártásba és kutatás-fejlesztésbe".
A cambridge-i leállított projekt az AstraZeneca meglévő Discovery Centre-jének bővítése lett volna, ahol jelenleg 2300 kutató és tudós dolgozik. A cég januárban már lemondott egy 450 millió fontos merseyside-i vakcinagyártó üzem bővítéséről is, a kormányzati támogatás csökkenésére hivatkozva. Az AstraZeneca pénteki bejelentése azt jelenti, hogy az előző brit kormány által beharangozott 650 millió fontos befektetésből jelenleg semmi sem valósul meg.
A nyár első felében alig volt szükség védekezésre, ám a csapadékos napok, valamint a nyárias szeptemberi időjárás miatt több helyen jelentős szúnyogártalom alakult ki.
A frontotemporális demenciában szenvedők nemcsak a szavakat veszítik el, hanem az étkezési szokásaik is drámaian megváltozhatnak.
Ezt te is a ChatGPT-vel csináltatod meg? A szakértők szerint borzalmas ötlet, amivel sokat árthatsz magadnak
Bár az AI gyors és ingyenes megoldást kínál, a dietetikusok szerint önmagában nem elegendő a személyre szabott táplálkozáshoz.
Szülők, figyelem! Fontos határidő jár le az iskolákban: nem érdemes elfelejteni, itt vannak a tudnivalók
A 7. osztályos lányoknak és fiúknak szóló humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltásra még péntekig lehet jelentkezni.
Az új, mesterséges intelligenciával működő sztetoszkóp képes három veszélyes szívbetegséget mindössze 15 másodperc alatt felismerni.
A reggeli fejfájás, vagy ha a fejfájás reggel a legerősebb, vészjelző tünet, ki kell vizsgálni a gyereket alaposan.
Egy friss nemzetközi, laboratóriumi vizsgálat szerint a vizsgált 19 cumiból 4 tartalmazott hormonrendszert károsító biszfenol A-t (BPA).
Míg korábban az 50 év felettiek körében alacsony volt a válási arány, ez az utóbbi években jelentősen megváltozott.
Hogyan kapható járókeret receptre, mennyi egy járókeret ára tb támogatással? Mennyi a gurulós járókeret, más néven tb támogatott rollátor vagy könnyű rollátor ára tb támogatással?
Bár a fagyasztás kiváló módja az élelmiszer-pazarlás csökkentésének, a Which? szakértői figyelmeztetnek, hogy nem minden termék alkalmas erre.
Öt Veszprém megyei településen szalmonella gyanús a csapvíz.
Meghalt Kásler Miklós, közölte pénteken Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A Meta szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezet be mesterséges intelligencia alapú chatbotjainál.
A magyar fiatalok körében egyszerre jelent komoly problémát a túlsúly és a torzult testkép.
Állapotáról vallott a Nemzet Színésze: "A magatehetetlenséget nem kívánom, inkább kiugrom az ablakon!"
Szacsvay László szerint idős korban bölcsebb választás lehet szakemberek segítségét igénybe venni, mint állandóan a családtagokra támaszkodni.
Vilonya és Papkeszi településeken a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani.
Több nemzetközi tanulmány is megerősíti ezeket az eredményeket.
A Cell Metabolism folyóiratban megjelent tanulmány szerint a teljes kalóriabevitel nem az egyetlen meghatározó tényezője a testsúlygyarapodásnak.
