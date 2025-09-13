Meglepő fordulat: az AstraZeneca befagyasztotta 200 millió fontos cambridge-i beruházását

Az AstraZeneca felfüggesztette 200 millió fontos cambridge-i kutatóközpont-bővítési tervét, ami újabb csapást jelent a brit gyógyszeripar számára - közölte a BBC.

A projekt, amely 1000 új munkahelyet teremtett volna, eredetileg 2024 márciusában került bejelentésre az előző kormány által, egy liverpooli beruházással együtt, amelyet már januárban leállítottak. A bejelentés időzítése különösen érzékeny, hiszen nemrég az amerikai Merck is lemondott egy 1 milliárd fontos brit terjeszkedésről, a kormányzati befektetések hiányára hivatkozva, miközben Donald Trump elnök nyomást gyakorol a gyógyszeripari cégekre, hogy az Egyesült Államokban fektessenek be.

Az AstraZeneca szóvivője megerősítette: "Folyamatosan újraértékeljük vállalatunk befektetési igényeit, és megerősíthetjük, hogy cambridge-i bővítésünk szünetel." Az elmúlt 10 évben az Egyesült Királyságban a gyógyszerekre fordított kiadások az NHS költségvetésének 15%-áról 9%-ra csökkentek, míg a fejlett világ többi része a költségvetés 14-20%-át fordítja erre a célra.

Eközben a gyógyszeripari vállalatok az USA felé fordulnak befektetéseikkel, részben Trump gyógyszerimportra vonatkozó magas vámokkal való fenyegetése miatt. Az AstraZeneca júliusban jelentette be, hogy 50 milliárd dollárt (36,9 milliárd fontot) fektet be az Egyesült Államokban "gyógyszergyártásba és kutatás-fejlesztésbe".

A cambridge-i leállított projekt az AstraZeneca meglévő Discovery Centre-jének bővítése lett volna, ahol jelenleg 2300 kutató és tudós dolgozik. A cég januárban már lemondott egy 450 millió fontos merseyside-i vakcinagyártó üzem bővítéséről is, a kormányzati támogatás csökkenésére hivatkozva. Az AstraZeneca pénteki bejelentése azt jelenti, hogy az előző brit kormány által beharangozott 650 millió fontos befektetésből jelenleg semmi sem valósul meg.