Egy egészségügyi dolgozó sebészeti kesztyűben lévő keze, amint a COVID-19 vakcina folyadékot húzza ki az injekciós üvegből a beteg beoltásához.
Tech

Meglepő hatást azonosítottak a COVID-vakcináknál: egy teljesen másik betegséget is képes gyógyítani

Pénzcentrum
2025. október 24. 20:03

A COVID-19 mRNA vakcinák jelentősen javíthatják a daganatos betegek túlélési esélyeit az immunellenőrzőpont-gátló terápiák (ICI) alkalmazása során. Egy új kutatás szerint a vakcina által kiváltott immunválasz átprogramozza a daganatos mikrokörnyezetet, és érzékenyíti a tumorokat az immunkezelésre - írta meg friss tanulmányában a Nature Magazin.

Egy új tanulmány szerint a SARS-CoV-2 mRNS vakcinák által kiváltott veleszületett immunválasz újraindítja a daganatos immunoterápiás ciklust, és felkészíti az adaptív immunitást az immunellenőrzőpont-gátlókkal való szinergiára. A kutatók megállapították, hogy a COVID-19 mRNS vakcina beadása az ICI-terápia kezdetét követő 100 napon belül jelentősen javította a nem-kissejtes tüdőrákban (NSCLC) és melanómában szenvedő betegek teljes túlélését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A texasi MD Anderson Cancer Centerben 2015 január és 2022 szeptember között kezelt III/IV. stádiumú NSCLC-s betegek adatait elemezve a kutatók 180 olyan beteget azonosítottak, akik COVID mRNS vakcinát kaptak az ICI-terápia kezdetét követő 100 napon belül, és 704 olyan beteget, akik ICI-kezelést kaptak, de COVID vakcinát nem.

A 39 változóra korrigált Cox-regressziós elemzés után a kutatók azt találták, hogy a COVID-19 mRNS vakcina beadása az ICI-terápia kezdetét követő 100 napon belül szignifikánsan javította a medián teljes túlélést (20,6 hónapról 37,3 hónapra) és a 3 éves túlélést (30,8%-ról 55,7%-ra). Ez a túlélési előny hasonló volt mind a III. stádiumú nem reszekálható NSCLC-ben, mind a IV. stádiumú NSCLC-ben szenvedő betegeknél.

Az eredmények konzisztensek maradtak függetlenül attól, hogy melyik gyártó vakcináját kapták a betegek, és attól is, hogy korábban kaptak-e már COVID-19 mRNS vakcinát. Azok a betegek, akik két vakcinát kaptak az ICI-terápia kezdetét körülvevő 100 napban, hasonló túlélést mutattak, mint azok, akik csak egy vakcinát kaptak.

Fontos megjegyezni, hogy a COVID-19 vakcinát kapó, de ICI-terápiában nem részesülő kemoterápiás betegeknél nem volt kimutatható túlélési előny. Hasonlóképpen, a pneumonia vagy influenza elleni védőoltást kapó betegeknél, illetve a reszekálható III. stádiumú tumorral rendelkező pácienseknél sem tapasztaltak javulást a túlélésben.

A preklinikai modellekben a kutatók megállapították, hogy ez a hatás az I-es típusú interferon (IFN) megugrását igényli, amely fokozza az antigénprezentáló sejtek (APC) T-sejt-aktiváló képességét a nyirokszervekben. Bár a tumorsejtek ezeket az aktivált válaszokat a PD-L1 expresszió növelésével próbálják elnyomni, az immunellenőrzőpont-gátlók együttes alkalmazása fenntartja a T-sejtes válaszokat.
Címlapkép: Getty Images
#tech #egészségügy #kutatás #betegség #rák #vakcina #gyógyítás #usa #immunrendszer #orvostudomány #covid-19

