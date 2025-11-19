Rettegett betegség tizedeli az idős magyarokat: duplázódik az esetszám, ezek az első tünetei

Az Alzheimer-kór gyors terjedése már Magyarországon is egyre súlyosabb népegészségügyi problémát jelent. Az elöregedő társadalom és a diagnosztikai kapacitások korlátai miatt a hazai esetek száma tartós emelkedést mutat. A gondozási terhek jelentős része itthon is a családokra hárul, miközben a támogatórendszerek sok helyen túlterheltek. A CHART by Pénzcentrum elemzése bemutatja, milyen társadalmi és gazdasági következményekkel jár mindez a következő évtizedekben.

Az Alzheimer-kór napjaink egyik leggyorsabban terjedő népbetegsége, amely világszerte komoly társadalmi és gazdasági kihívásokat okoz. Az elmúlt két évtizedben megduplázódott a kórhoz köthető halálesetek száma, és a szakértők további jelentős növekedést prognosztizálnak. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése azt vizsgálja, mi áll a növekvő esetszámok mögött, milyen terheket ró mindez a társadalomra, valamint hogyan formálja a betegség a családok mindennapjait.

Az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint 2030-ra 82 millió, 2050-re pedig 152 millió Alzheimer-beteg él majd a világon, ami példátlanul gyors növekedést jelent. A CHART by Pénzcentrum adatai alapján a trend hátterében több tényező húzódik: az elöregedő társadalmak, a diagnosztikai eljárások fejlődése és a pandémia éveinek torzító hatása egyaránt hozzájárult az esetszámok megugrásához. A globális gondozási költségek már most meghaladják az 1000 milliárd dollárt, és 2030-ra akár 2000 milliárd dollár fölé emelkedhetnek, ami a rákbetegségek szintjéhez mérhető társadalmi terhet jelent.

A probléma súlyosságát az is jól jelzi, hogy a demenciával élők gondozásának legnagyobb részét nem az egészségügyi rendszer, hanem a családok végzik. A fizetetlen hozzátartozói gondozás már 2024-ben is a kiadások döntő hányadát tette ki, és a becslések szerint 2040-re akár meg is duplázódhat. A CHART by Pénzcentrum összeállítása rámutat: Európa számos országában jelentős aránytalanságok figyelhetők meg a gondozási felelősség eloszlásában, és a terhelés hosszú távon érzelmi, fizikai és anyagi szempontból is súlyos következményekkel jár.

A jelenlegi helyzet egyértelművé teszi, hogy a társadalmi támogatórendszerek fejlesztése elkerülhetetlen. A demenciával élők számának gyors növekedésével párhuzamosan egyre több ország kényszerül szembenézni a gondozási kapacitások hiányával és a családokra nehezedő túlzott teherrel. A szakértők szerint csak komplex, hosszú távú stratégiák – a preventív egészségügyi programoktól a gondozási infrastruktúra fejlesztéséig – képesek tompítani a várhatóan tovább növekvő társadalmi és gazdasági hatásokat.

