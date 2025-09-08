2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
Szomorú öregasszony. Depressziós magányos idős hölgy alzheimerrel, demenciával, memóriavesztéssel vagy magányossággal. Idős személy néz ki az otthoni ablakon. Beteg beteg rendellenességgel. Elgondolkodó nagymama. Gyászoló özvegyasszony
Egészség

Súlyos betegség fenyegeti az idős magyarokat: ezek lehetnek az első tünetek

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 17:14

A frontotemporális demenciában szenvedők nemcsak a szavakat veszítik el, hanem az étkezési szokásaik is drámaian megváltozhatnak. Egyesek kizárólag egyetlen ételt hajlandók fogyasztani, mások akár nem ehető tárgyakat is lenyelnek – miközben a személyiségük is fokozatosan elhalványul. A betegség nemcsak az agyat, hanem a társas kapcsolatokat és a mindennapi életet is darabokra szedi.  

A frontotemporális demencia, amely Bruce Willis színészt és mintegy 60 000 amerikait érint, a személyiséggel és nyelvi képességekkel összefüggő agyi területek fokozatos hanyatlása miatt alakul ki.

A betegség figyelmeztető jelei közé tartoznak a személyiség és viselkedés változásai, például impulzivitás vagy az empátia hiánya, valamint nyelvi problémák, amikor a betegeknek nehézséget okoz a szavak megtalálása - jelentette a Daily Mail.

A szakértők szerint azonban a betegség egy kevésbé ismert tünete az étrenddel és étkezési szokásokkal kapcsolatos "kényszeres és ismétlődő viselkedés".

A betegek megszállottjává válhatnak egy bizonyos ételnek, és megtagadhatják más ételek fogyasztását. Előfordulhat, hogy nem ehető tárgyakat esznek, vagy más emberek tányérjáról lopnak ételt.

Dr. Marilena Aiello, a betegséget kutató idegtudós korábban elmondta: "Ezek a viselkedések társadalmilag problémásak, de a betegek egészségére is hatással vannak, mivel hajlamosak a súlygyarapodásra. Ugyanakkor egyesek fogynak, mert kényszeresen csak szűk élelmiszerválasztékot fogyasztanak."

Nem világos, hogy a betegség miért okozhat ilyen viselkedést, de a kutatók szerint ez potenciálisan összefüggésben áll az éhség és a jóllakottság testi jelzéseinek megváltozásával.

Nem tudni, hogy Bruce Willis szenved-e bármilyen kényszeres étkezési viselkedéstől állapota következtében, de családja szerint kommunikációs nehézségekkel küzd.

A frontotemporális demenciában a viselkedésbeli változások általában a betegség első észrevehető jelei. Összehasonlításképpen, az Alzheimer-kórnál, amely akár 6,7 millió embert is érinthet, az első jelek általában a memóriavesztés vagy az időbeli, térbeli tájékozódás zavara.

Idővel az agy több területe is degenerálódik, ami azt jelenti, hogy a frontotemporális demenciában szenvedő betegek végül gyakran hasonlóvá válnak a késői stádiumú Alzheimer-kórban szenvedőkhöz.

A frontotemporális demencia egyéb tünetei közé tartozik az evés vagy nyelés nehézsége, a járási problémák és a fertőzésekre való fogékonyság.

A betegség önmagában általában nem halálos, de gyengíti a szervezetet és növeli az életveszélyes fertőzések vagy egyéb szövődmények kockázatát, beleértve a nyelési vagy táplálkozási problémákat.

A betegségre nincs gyógymód, bár egyes gyógyszerek és terápiák segíthetnek lassítani a tünetek előrehaladását.

Nem világos, mi okozza a frontotemporális demenciát, bár korábban összefüggésbe hozták az agyban lévő fehérjecsomók felhalmozódásával. Egyes kutatók szerint az agy ereinek károsodása is okozhatja, ami befolyásolhatja a tápanyagok és az oxigén eljutását az agyi sejtekhez.
Címlapkép: Getty Images
