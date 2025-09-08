Súlyos betegség fenyegeti az idős magyarokat: ezek lehetnek az első tünetek

A frontotemporális demenciában szenvedők nemcsak a szavakat veszítik el, hanem az étkezési szokásaik is drámaian megváltozhatnak. Egyesek kizárólag egyetlen ételt hajlandók fogyasztani, mások akár nem ehető tárgyakat is lenyelnek – miközben a személyiségük is fokozatosan elhalványul. A betegség nemcsak az agyat, hanem a társas kapcsolatokat és a mindennapi életet is darabokra szedi.

A frontotemporális demencia, amely Bruce Willis színészt és mintegy 60 000 amerikait érint, a személyiséggel és nyelvi képességekkel összefüggő agyi területek fokozatos hanyatlása miatt alakul ki.

A betegség figyelmeztető jelei közé tartoznak a személyiség és viselkedés változásai, például impulzivitás vagy az empátia hiánya, valamint nyelvi problémák, amikor a betegeknek nehézséget okoz a szavak megtalálása - jelentette a Daily Mail.

A szakértők szerint azonban a betegség egy kevésbé ismert tünete az étrenddel és étkezési szokásokkal kapcsolatos "kényszeres és ismétlődő viselkedés".

A betegek megszállottjává válhatnak egy bizonyos ételnek, és megtagadhatják más ételek fogyasztását. Előfordulhat, hogy nem ehető tárgyakat esznek, vagy más emberek tányérjáról lopnak ételt.

Dr. Marilena Aiello, a betegséget kutató idegtudós korábban elmondta: "Ezek a viselkedések társadalmilag problémásak, de a betegek egészségére is hatással vannak, mivel hajlamosak a súlygyarapodásra. Ugyanakkor egyesek fogynak, mert kényszeresen csak szűk élelmiszerválasztékot fogyasztanak."

Nem világos, hogy a betegség miért okozhat ilyen viselkedést, de a kutatók szerint ez potenciálisan összefüggésben áll az éhség és a jóllakottság testi jelzéseinek megváltozásával.

Nem tudni, hogy Bruce Willis szenved-e bármilyen kényszeres étkezési viselkedéstől állapota következtében, de családja szerint kommunikációs nehézségekkel küzd.

A frontotemporális demenciában a viselkedésbeli változások általában a betegség első észrevehető jelei. Összehasonlításképpen, az Alzheimer-kórnál, amely akár 6,7 millió embert is érinthet, az első jelek általában a memóriavesztés vagy az időbeli, térbeli tájékozódás zavara.

Idővel az agy több területe is degenerálódik, ami azt jelenti, hogy a frontotemporális demenciában szenvedő betegek végül gyakran hasonlóvá válnak a késői stádiumú Alzheimer-kórban szenvedőkhöz.

A frontotemporális demencia egyéb tünetei közé tartozik az evés vagy nyelés nehézsége, a járási problémák és a fertőzésekre való fogékonyság.

A betegség önmagában általában nem halálos, de gyengíti a szervezetet és növeli az életveszélyes fertőzések vagy egyéb szövődmények kockázatát, beleértve a nyelési vagy táplálkozási problémákat.

A betegségre nincs gyógymód, bár egyes gyógyszerek és terápiák segíthetnek lassítani a tünetek előrehaladását.

Nem világos, mi okozza a frontotemporális demenciát, bár korábban összefüggésbe hozták az agyban lévő fehérjecsomók felhalmozódásával. Egyes kutatók szerint az agy ereinek károsodása is okozhatja, ami befolyásolhatja a tápanyagok és az oxigén eljutását az agyi sejtekhez.