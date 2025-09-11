Minden negyedik magyart érinthet ez az egészségügyi probléma: súlyosan növeli a demencia kialakulását is

Új kutatás szerint a többszörös mentális betegségek jelentősen növelhetik a demencia kialakulásának kockázatát.

Francia kutatók megállapították, hogy a több mentális betegséggel élők akár 11-szer nagyobb eséllyel szenvedhetnek demenciában, mint az egyetlen mentális diagnózissal rendelkezők. A Paul Brousse Kórház szakemberei által végzett, a BMJ Mental Health folyóiratban publikált úttörő tanulmány szerint különösen a hangulatzavarok és szorongás együttes előfordulása akár 90 százalékkal is növelheti a demencia kockázatát - írja a Daily Mail

A kutatásban 3688, átlagosan 45 éves páciens orvosi dokumentációját elemezték legalább ötéves követési időszakon keresztül. A vizsgált személyeknél korábban depressziót, szorongást, pszichózist, szerhasználati zavart, személyiségzavart vagy bipoláris zavart diagnosztizáltak. A résztvevők 70 százalékánál egy, 21,5 százalékánál kettő, 6 százalékánál három, 2 százalékánál pedig négy vagy több mentális betegséget azonosítottak.

Az eredmények szerint a két mentális betegséggel élők kétszer, a három diagnózissal rendelkezők négyszer, a négy vagy több mentális zavarral küzdők pedig 11-szer nagyobb valószínűséggel szenvedtek demenciában, mint az egy diagnózissal rendelkezők. A kutatók szerint a hangulatzavar és szorongás kombinációja különösen veszélyes, ez a párosítás akár 89,6 százalékkal is növelheti a demencia kialakulásának esélyét.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy a több mentális betegség együttes jelenléte a demencia korai figyelmeztető jele lehet, ezért célzott szűrési stratégiákat kellene kidolgozni az érintett betegek számára. Ugyanakkor elismerték a kutatás korlátait is, például azt, hogy minden résztvevő ugyanannak a pszichiátriai osztálynak volt a páciense, ami korlátozhatja az eredmények általánosíthatóságát.

A demencia, különösen annak leggyakoribb formája, az Alzheimer-kór, jelenleg 982 000 embert érint az Egyesült Királyságban. Az Alzheimer's Research UK elemzése szerint 2022-ben 74 261 ember halt meg demenciában, szemben az előző évi 69 178-cal, ami az ország vezető halálokává teszi a betegséget.