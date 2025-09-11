Egy új tanulmány szerint az elmúlt negyedszázad 55 hőhulláma nem következett volna be az ember okozta éghajlatváltozás nélkül.
Minden negyedik magyart érinthet ez az egészségügyi probléma: súlyosan növeli a demencia kialakulását is
Új kutatás szerint a többszörös mentális betegségek jelentősen növelhetik a demencia kialakulásának kockázatát.
Francia kutatók megállapították, hogy a több mentális betegséggel élők akár 11-szer nagyobb eséllyel szenvedhetnek demenciában, mint az egyetlen mentális diagnózissal rendelkezők. A Paul Brousse Kórház szakemberei által végzett, a BMJ Mental Health folyóiratban publikált úttörő tanulmány szerint különösen a hangulatzavarok és szorongás együttes előfordulása akár 90 százalékkal is növelheti a demencia kockázatát - írja a Daily Mail
A kutatásban 3688, átlagosan 45 éves páciens orvosi dokumentációját elemezték legalább ötéves követési időszakon keresztül. A vizsgált személyeknél korábban depressziót, szorongást, pszichózist, szerhasználati zavart, személyiségzavart vagy bipoláris zavart diagnosztizáltak. A résztvevők 70 százalékánál egy, 21,5 százalékánál kettő, 6 százalékánál három, 2 százalékánál pedig négy vagy több mentális betegséget azonosítottak.
Az eredmények szerint a két mentális betegséggel élők kétszer, a három diagnózissal rendelkezők négyszer, a négy vagy több mentális zavarral küzdők pedig 11-szer nagyobb valószínűséggel szenvedtek demenciában, mint az egy diagnózissal rendelkezők. A kutatók szerint a hangulatzavar és szorongás kombinációja különösen veszélyes, ez a párosítás akár 89,6 százalékkal is növelheti a demencia kialakulásának esélyét.
A szakemberek hangsúlyozták, hogy a több mentális betegség együttes jelenléte a demencia korai figyelmeztető jele lehet, ezért célzott szűrési stratégiákat kellene kidolgozni az érintett betegek számára. Ugyanakkor elismerték a kutatás korlátait is, például azt, hogy minden résztvevő ugyanannak a pszichiátriai osztálynak volt a páciense, ami korlátozhatja az eredmények általánosíthatóságát.
A demencia, különösen annak leggyakoribb formája, az Alzheimer-kór, jelenleg 982 000 embert érint az Egyesült Királyságban. Az Alzheimer's Research UK elemzése szerint 2022-ben 74 261 ember halt meg demenciában, szemben az előző évi 69 178-cal, ami az ország vezető halálokává teszi a betegséget.
Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szeptember 10-i hatállyal visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát a száj-és körömfájás-betegség alól.
A 2023-as adatok szerint rekordszámú, 1346 esetet regisztráltak, ami 67%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Sosem lesz már ennek vége? Megint emelkedett a koronavírus örökítőanyag, jöhet az újabb esetszám-növekedés
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a népegészségügyi hivatal.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szeptember 18-ig meghosszabbította a térítésmentesen igényelhető HPV elleni védőoltás beleegyező nyilatkozatának leadási határidejét.
Több nő is fájdalmas bőrirritációt és gombás fertőzést tapasztalt a Mitchum 48 órás golyós dezodorának használata után.
Sokkoló, de annál kevésbé meglepő kutatás: ha telefonozol a vécén, drasztikusan nő az aranyér kockázata
Egy új tanulmány szerint a mobiltelefonok használata a mosdóban jelentősen növeli az aranyér kialakulásának kockázatát.
Egy új nemzetközi kutatás szerint a tüdőnk állapota nemcsak légzőszervi egészségünket, hanem szervezetünk általános öregedési folyamatait is befolyásolja.
A STADA Health Report 2025 reprezentatív kutatás 22, főképp európai országban térképezte fel, hogy mik a legkárosabb egészségügyi szokásaink.
A nyár első felében alig volt szükség védekezésre, ám a csapadékos napok, valamint a nyárias szeptemberi időjárás miatt több helyen jelentős szúnyogártalom alakult ki.
A frontotemporális demenciában szenvedők nemcsak a szavakat veszítik el, hanem az étkezési szokásaik is drámaian megváltozhatnak.
Ezt te is a ChatGPT-vel csináltatod meg? A szakértők szerint borzalmas ötlet, amivel sokat árthatsz magadnak
Bár az AI gyors és ingyenes megoldást kínál, a dietetikusok szerint önmagában nem elegendő a személyre szabott táplálkozáshoz.
Szülők, figyelem! Fontos határidő jár le az iskolákban: nem érdemes elfelejteni, itt vannak a tudnivalók
A 7. osztályos lányoknak és fiúknak szóló humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltásra még péntekig lehet jelentkezni.
Az új, mesterséges intelligenciával működő sztetoszkóp képes három veszélyes szívbetegséget mindössze 15 másodperc alatt felismerni.
A reggeli fejfájás, vagy ha a fejfájás reggel a legerősebb, vészjelző tünet, ki kell vizsgálni a gyereket alaposan.
Egy friss nemzetközi, laboratóriumi vizsgálat szerint a vizsgált 19 cumiból 4 tartalmazott hormonrendszert károsító biszfenol A-t (BPA).
Míg korábban az 50 év felettiek körében alacsony volt a válási arány, ez az utóbbi években jelentősen megváltozott.
Hogyan kapható járókeret receptre, mennyi egy járókeret ára tb támogatással? Mennyi a gurulós járókeret, más néven tb támogatott rollátor vagy könnyű rollátor ára tb támogatással?
Bár a fagyasztás kiváló módja az élelmiszer-pazarlás csökkentésének, a Which? szakértői figyelmeztetnek, hogy nem minden termék alkalmas erre.
