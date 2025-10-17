2025. október 17. péntek Hedvig
12 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Drasztikus átalakítás jön a magyar egészségügyben: komoly kártérítéseket fizet ki az állam
Egészség

Drasztikus átalakítás jön a magyar egészségügyben: komoly kártérítéseket fizet ki az állam

Pénzcentrum
2025. október 17. 08:44

A kormány döntött a közfinanszírozott CT-MRI vizsgálatokat végző magánszolgáltatók kivezetéséről és kártalanításáról, amelyre 830 millió forintot különített el a Belügyminisztérium számára.

A csütörtök esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében a kabinet lépéseket tesz annak érdekében, hogy az államilag finanszírozott diagnosztikai ellátások a jövőben kizárólag korszerű, köztulajdonban lévő eszközökkel valósuljanak meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A kormány annak érdekében, hogy az államilag finanszírozott diagnosztikai ellátások a jövőben korszerű, köztulajdonban álló gépparkkal történhessenek, döntött a computer tomográfia, valamint mágneses rezonancia (a továbbiakban együtt: CT-MRI) diagnosztika állami és magánegészségügyi szétválasztásáról" - fogalmaz a dokumentum.

Kapcsolódó cikkeink:

A határozat kimondja, hogy az érintett magánegészségügyi szolgáltatók a megszűnő közfinanszírozott tevékenységükből származó adózás szerinti eredményük alapján törvény szerinti kártalanításra jogosultak.

A kártalanítás fedezetére a kormány 830 millió forint többletforrást biztosít a Belügyminisztérium költségvetési fejezetében. A kormányhatározatot Orbán Viktor miniszterelnök jegyezte.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kormány #egészségügy #költségvetés #kártalanítás #belügyminisztérium #orbán viktor #magánegészségügy #kormányhatározat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:46
09:27
09:24
09:13
09:09
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 17.
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 17.
14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak
2025. október 16.
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
2025. október 16.
Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 17. péntek
Hedvig
42. hét
Október 17.
A szegénység elleni küzdelem világnapja
Október 17.
A szellemi kulturális örökség napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Vészesen terjed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni
2
2 hete
Soha, de soha nem használj ilyen olajat sütéshez: az egészségedet teszed kockára
3
3 napja
Óriási zsákutcában menetel rengeteg magyar: így biztos összeomlás lesz a vége
4
3 napja
Elképesztő nyomás alatt vannak a középkorú magyarok: egy egész generáció szenved
5
2 hete
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Futures
Tőzsdei határidős termékekkel való meghatározott módon történő kereskedés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 09:27
Kiderült az utolsó előtti lomtalanítási dátum Budapesten: ez a kerület még november végéig sorra kerül
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 06:30
14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak
Agrárszektor  |  2025. október 17. 09:02
Teljes a pánik: a Balaton déli partját is elérte a végzetes fertőzés