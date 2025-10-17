Trump több nemzetközi konfliktusban is közvetítőként lépett fel, de a Kreml katonai helyzete és Ukrajna álláspontja miatt kérdéses, hogy sikerülhet-e áttörést elérni.
Drasztikus átalakítás jön a magyar egészségügyben: komoly kártérítéseket fizet ki az állam
A kormány döntött a közfinanszírozott CT-MRI vizsgálatokat végző magánszolgáltatók kivezetéséről és kártalanításáról, amelyre 830 millió forintot különített el a Belügyminisztérium számára.
A csütörtök esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében a kabinet lépéseket tesz annak érdekében, hogy az államilag finanszírozott diagnosztikai ellátások a jövőben kizárólag korszerű, köztulajdonban lévő eszközökkel valósuljanak meg.
"A kormány annak érdekében, hogy az államilag finanszírozott diagnosztikai ellátások a jövőben korszerű, köztulajdonban álló gépparkkal történhessenek, döntött a computer tomográfia, valamint mágneses rezonancia (a továbbiakban együtt: CT-MRI) diagnosztika állami és magánegészségügyi szétválasztásáról" - fogalmaz a dokumentum.
A határozat kimondja, hogy az érintett magánegészségügyi szolgáltatók a megszűnő közfinanszírozott tevékenységükből származó adózás szerinti eredményük alapján törvény szerinti kártalanításra jogosultak.
A kártalanítás fedezetére a kormány 830 millió forint többletforrást biztosít a Belügyminisztérium költségvetési fejezetében. A kormányhatározatot Orbán Viktor miniszterelnök jegyezte.
Kórházi ragtapasszal rögzített konnektor, penészes falak, és egy apa, aki haza akart menni – csak a pénz számított.
Magyarországon először azonosították a japán szarvas-kullancslegyet, egy eddig hazánkban ismeretlen rovarfajt.
Az újabb igazolt fertőzésekkel a betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen.
Már nyakig benne vagyunk a “korai náthaszezonban”, és a java még csak most következik.
Egészségügyi eszközökkel sefteltek, százmilliós a kár: nagyban ment az üzlet, sok évet kaphatnak a csalók
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt 13 személy ellen, akik kijátszották a gyógyászati segédeszközök támogatási rendszerét, ezzel több száz millióra megkárosítva az államot.
A sikeres elterelést teljesítő drogfogyasztókra egyre gyakrabban hárítják át a bűnügyi költségeket, amelyek átlagosan negyedmillió forint feletti összeget jelentenek.
Az RTL Híradó információi szerint a nyár végén több hazai megbetegedést is azonosítottak.
Az eset október elején történt, a pozitív eredményt október 8-án erősítették meg.
A demográfiai változások társadalmi következményei is jelentősek: mivel kevesebb rokon lesz egy-egy generációban, a gondozási feladatok kisebb számú emberre hárulnak,
A zuhanyfejek és csövek baktériumok és gombák melegágyai, de egyszerű módszerekkel csökkenthetjük a kockázatokat.
A világban "kialakulóban lévő válság" figyelhető meg a tizenévesek és fiatal felnőttek növekvő halálozási rátája miatt.
A Nyílt Osztály TikTok-videója pszichológusi szemmel értékeli az Y generáció életközépi válságra adott válaszait hobbikon keresztül.
Óriási változás készül a magyar patikákban, orvosi rendelőkben: a recepteket érinti, mindenkire vonatkozik
A változások többsége október 1-jétől lépett életbe, a cél az alapellátás megerősítése és a betegellátás hatékonyságának növelése.
Kidetrült, egy hétköznapi konyhai alapanyag segíthet a daganatos betegeken: minden magyar konyhában ott lapul
Egy kutatás szerint az olívaolajban és diófélékben található egészséges zsírsav képes "felturbózni" a rákos sejtek elleni küzdelemre specializálódott immunsejteket.
Óriási csempészszállítmány bukott le az M1-es autópályán: ilyet még a tapasztalt NAV-osok sem minden nap látnak
A NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei megállítottak egy román kisbuszt, amely egy hatalmas utánfutót húzott maga után.
A betegek arról számoltak be, hogy a befizetett összegekért cserébe jobb körülményeket ígértek nekik, mint a központi épületben.
Szép csendben tombol a világban a legújabb pandémia: valamiért nem verik nagy dobra, de egyre többen kongatják a vészharangot
A WHO új jelentése szerint 2023-ban a világszerte előforduló bakteriális fertőzések hatoda ellenállt az antibiotikumos kezeléseknek.
40. héten bölcsődéket, óvodákat, az általános és középiskolai közösségeket érintő akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.
