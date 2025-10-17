Drasztikus átalakítás jön a magyar egészségügyben: komoly kártérítéseket fizet ki az állam

A kormány döntött a közfinanszírozott CT-MRI vizsgálatokat végző magánszolgáltatók kivezetéséről és kártalanításáról, amelyre 830 millió forintot különített el a Belügyminisztérium számára.

A csütörtök esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében a kabinet lépéseket tesz annak érdekében, hogy az államilag finanszírozott diagnosztikai ellátások a jövőben kizárólag korszerű, köztulajdonban lévő eszközökkel valósuljanak meg.

"A kormány annak érdekében, hogy az államilag finanszírozott diagnosztikai ellátások a jövőben korszerű, köztulajdonban álló gépparkkal történhessenek, döntött a computer tomográfia, valamint mágneses rezonancia (a továbbiakban együtt: CT-MRI) diagnosztika állami és magánegészségügyi szétválasztásáról" - fogalmaz a dokumentum.

A határozat kimondja, hogy az érintett magánegészségügyi szolgáltatók a megszűnő közfinanszírozott tevékenységükből származó adózás szerinti eredményük alapján törvény szerinti kártalanításra jogosultak.

A kártalanítás fedezetére a kormány 830 millió forint többletforrást biztosít a Belügyminisztérium költségvetési fejezetében. A kormányhatározatot Orbán Viktor miniszterelnök jegyezte.