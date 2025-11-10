A film világpremierjére a Hágai Nemzetközi Filmfesztivál záróprogramjában került sor.
Újabb infók a budapesti menzabotrányról: ennyi gyerek került kórházba tömeges ételmérgezés miatt
Nyolcvan gyermek került kórházba a budapesti tömeges ételmérgezés miatt, a legtöbbjüket már hazaengedték - tudta meg a 24.hu.
A Pénzcentrum a múlt héten számolt be róla, hogy tömeges ételmérgezés miatt 47 gyerek került kórházba a XIII. kerületben. Később kiderült, nagyobb kaliberű fertőzési hullámról van szó.
A hétfő reggeli adatok szerint összesen nyolcvan gyermek szorult kórházi ellátásra a budapesti óvodákat és iskolákat érintő ételmérgezéses ügyben - közölte a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet kommunikációs vezetője. Mogyorósi Zsuzsanna elmondta, hogy a korábban jelentett 47 helyett nyolcvan gyermek került kórházba, de hétfőre már csak nyolcan szorulnak ellátásra.
A szakemberek kizárták a szalmonella-fertőzés lehetőségét, de az intézmény is várja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) vizsgálati eredményeit. Az NNGYK kiemelt hatósági ellenőrzést indított az ügyben, és szombat délutánig 611 bejelentést regisztráltak.
Fekete Ferenc, a Heim Pál Intézet orvosigazgatója az RTL Híradónak nyilatkozva elmondta, hogy súlyos esettel nem találkoztak, a legtöbb gyermek infúziót kapott a kiszáradás veszélye miatt. Galgóczi Ágnes, az NNGYK osztályvezetője megerősítette, hogy kizárólag a XIII. kerületben történtek megbetegedések.
A múlt csütörtöki ebéd elfogyasztása után eredetileg 470 fertőzést jelentettek a XIII. kerületi óvodákból és iskolákból. A Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, Házlinger György közölte, hogy az Eötvös József Általános Iskolából, a Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskolából, valamint az Ady Endre Gimnáziumból jeleztek több megbetegedést.
Az érintett intézményeket ellátó közétkeztetési cég vezetője a hétvégén nyilatkozott, miszerint mindenben együttműködnek a hatóságokkal, de még nem tudni, mi okozta a megbetegedéseket.
A területi népegészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet.
Tömeges ételmérgezés a budapesti menzákon: eddig 47 gyerek került a Heim Pál kórházba, sokan komoly tünetekkel
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, hányásos, hasmenéses panaszokkal valamint kiszáradásos tünetekkel szállították be a gyerekeket.
