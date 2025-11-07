2025. november 7. péntek Rezső
Üres kórházi ágyak a kórház folyosóján
Egészség

Tömeges ételmérgezés Budapesten: 470 óvodás lett rosszul, járványügyi vizsgálatot indítottak

Pénzcentrum
2025. november 7. 15:33

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal közös közleménye szerint összesen 470-en kaptak fertőzést a XIII. kerületben működő óvodákban és iskolákban.

Mint megírtuk, tömeges ételmérgezés miatt 47 gyerek került kórházba a XIII. kerületben. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, hányásos, hasmenéses panaszokkal valamint kiszáradásos tünetekkel szállították be a gyerekeket.

Az NNGYK, a Nébih, a Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal közös közleménye szerint Budapest XIII. kerületében több nevelési és oktatási intézményt érintően halmozott, feltehetően az étkezéssel összefüggő enterális fertőzés kezdődött. Mindegyik intézményt ugyanaz a közétkeztető vállalat látja el.

Kapcsolódó cikkeink:

Min írják, az ebéd elfogyasztását követően hányás és hasmenés miatt eddig összesen 470 fő jelentkezett panaszokkal. Közülük 47 gyermek szorult kórházi ápolásra. A területi népegészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet, az NNGYK a kivizsgálást megkezdte.

A vizsgálatokban Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes népegészségügyi hatósága járványügyi vizsgálatot indított, a Pest Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági munkatársai pedig felfüggesztették az érintett főzőkonyha működését, majd a mintavételeket követően azonnali fertőtlenítőszeres nagytakarítást rendeltek el. A mintákat a Nébih laboratóriuma soron kívül vizsgálja.

A hatósági ellenőrzés kiterjed az ételkészítés technológiájára, a kész ételek tárolására és szállítására, továbbá a műszaki és személyi higiénia vizsgálatára.
Címlapkép: Getty Images
