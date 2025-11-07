A baleseti helyszínelés miatt a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon hosszabb eljutási időre lehet számítani.
Tömeges ételmérgezés Budapesten: 470 óvodás lett rosszul, járványügyi vizsgálatot indítottak
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal közös közleménye szerint összesen 470-en kaptak fertőzést a XIII. kerületben működő óvodákban és iskolákban.
Mint megírtuk, tömeges ételmérgezés miatt 47 gyerek került kórházba a XIII. kerületben. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, hányásos, hasmenéses panaszokkal valamint kiszáradásos tünetekkel szállították be a gyerekeket.
Az NNGYK, a Nébih, a Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal közös közleménye szerint Budapest XIII. kerületében több nevelési és oktatási intézményt érintően halmozott, feltehetően az étkezéssel összefüggő enterális fertőzés kezdődött. Mindegyik intézményt ugyanaz a közétkeztető vállalat látja el.
Min írják, az ebéd elfogyasztását követően hányás és hasmenés miatt eddig összesen 470 fő jelentkezett panaszokkal. Közülük 47 gyermek szorult kórházi ápolásra. A területi népegészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet, az NNGYK a kivizsgálást megkezdte.
A vizsgálatokban Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes népegészségügyi hatósága járványügyi vizsgálatot indított, a Pest Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági munkatársai pedig felfüggesztették az érintett főzőkonyha működését, majd a mintavételeket követően azonnali fertőtlenítőszeres nagytakarítást rendeltek el. A mintákat a Nébih laboratóriuma soron kívül vizsgálja.
A hatósági ellenőrzés kiterjed az ételkészítés technológiájára, a kész ételek tárolására és szállítására, továbbá a műszaki és személyi higiénia vizsgálatára.
A friss szenyvízelemzés szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mintájában a covid-örökítőanyag mennyisége az emelkedett koncentráció-tartományban van és tendenciáját tekintve stagnál.
Egyre drágább a szép mosoly: ma már egyetlen fogászati kezelés is komoly anyagi terhet ró a legtöbb háztartásra.
A légúti fertőzéssel kórházba került betegek ötöde volt igazolhatóan covidos.
A petesejt donorok januártól kompenzációs díjban részesülhetnek - ismertette Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár.
Egy új kutatás szerint a melatonin hosszú távú szedése összefüggésbe hozható a szívelégtelenség magasabb kockázatával.
Egy rendhagyó kutatóorvos, biológus páros, akik nem kifelé mennek, hanem befelé jönnek. Lenkey Nóra és Neubrandt Máté azon kevesek közé tartozik, akik nyugatról hazaköltöztek.
Ismét egy denevérben találtak olyan vírustörzset, ami kísértetiesen hasonlít arra, amely 2019 végén a világméretű járványt okozta.
A szívhangrendeletet kötelezővé teszi a magzati szívhang bemutatását a terhességmegszakítás előtt álló nőknek.
Az országban november 1-jétől bevezették a dohányzás generációs tilalmát, amely megtiltja a 2007 januárja után születettek számára a dohánytermékek vásárlását és fogyasztását
November 1-jével hivatalosan is megkezdődik a téli krízisidőszak, mely a hajléktalanellátó szervezetek számára minden évben a legtöbb odafigyelést és erőforrást igénylő periódus.
A tök nem csupán halloweeni dekoráció, hanem rendkívül értékes és sokoldalú őszi szuperélelmiszer, amely számos egészségügyi előnnyel rendelkezik.
A Nobel-díjas professzor közleményében kiemelte: nem fejlesztett ki semmilyen étrendkiegészítőt, sem más gyógyhatásúnak titulált készítményt.
Az Európai Unió szigorítja a kozmetikai és gyógyszeripari termékek összetevőire vonatkozó szabályokat az emberi egészség védelme érdekében.
A Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete szerint 2026 januárjától emelkednek a vérkészítmények térítési díjai.
Német szakértők szerint a helyi egészségügyi rendszerek megerősítése nemcsak afrikai, hanem európai érdek is a globális biztonság és az ellátási láncok védelme szempontjából.
Kassai Ilona 97 éves volt.