A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.
Tovább dagad a menzabotrány: újabb városból jelentettek fertőzéseket, rengeteg gyerek lett rosszul
Veresegyházon több iskolában is hányással és hasmenéssel járó tömeges megbetegedések jelentkeztek a hétvégén, többen orvosi ellátásra is szorultak. Az önkormányzat szerint nem zárható ki, hogy a pénteki iskolai ebéd okozta a tüneteket, de egy gyorsan terjedő vírus is állhat a háttérben. A NÉBIH soron kívül vizsgálja az ételmintákat.
A Pénzcentrum a múlt héten számolt be róla, hogy tömeges ételmérgezés miatt 47 gyerek került kórházba a XIII. kerületben. Később kiderült, nagyobb kaliberű fertőzési hullámról van szó.
Aztán kiderült, a hétvégén több bejelentés érkezett a veresegyházi önkormányzathoz is, hogy az iskolákban hányással és hasmenéssel járó, tömeges megbetegedések jelentkeztek. Többen orvosi vagy kórházi ellátásra szorultak.
Az önkormányzat szerint felmerült, hogy a pénteki iskolai ebéd okozhatta a tüneteket. A Kalória Kft., amely mintegy 3000 adag ételt szállított több településre, azt közölte, hogy máshonnan nem érkeztek hasonló panaszok. Az egyik intézményben, ahol pénteken nem volt tanítás és nem fogyasztottak az ételből, szintén több a hiányzó, ami inkább vírusfertőzésre utal.
Marik György alpolgármester és háziorvos elmondta, hogy jelenleg egy agresszív, gyorsan terjedő hányásos-hasmenéses vírus okoz sok megbetegedést. Bár hivatalos bejelentés a NÉBIH-hez nem érkezett, az ételmérgezés kizárása érdekében a szolgáltató kérte az ételminták laborvizsgálatát. A NÉBIH gödöllői munkatársai a vizsgálatot soron kívül megkezdték, az eredményekről az önkormányzat ígérete szerint azonnal tájékoztatják a lakosságot.
A vállalat már megtette a szükséges intézkedéseket a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonására és a fogyasztóktól való visszahívására.
Az érintett intézményeket ellátó közétkeztetési cég vezetője a hétvégén nyilatkozott, miszerint mindenben együttműködnek a hatóságokkal.
A területi népegészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet.
Tömeges ételmérgezés a budapesti menzákon: eddig 47 gyerek került a Heim Pál kórházba, sokan komoly tünetekkel
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, hányásos, hasmenéses panaszokkal valamint kiszáradásos tünetekkel szállították be a gyerekeket.
