iskola suli menza
Egészség

Tovább dagad a menzabotrány: újabb városból jelentettek fertőzéseket, rengeteg gyerek lett rosszul

Pénzcentrum
2025. november 10. 19:15

Veresegyházon több iskolában is hányással és hasmenéssel járó tömeges megbetegedések jelentkeztek a hétvégén, többen orvosi ellátásra is szorultak. Az önkormányzat szerint nem zárható ki, hogy a pénteki iskolai ebéd okozta a tüneteket, de egy gyorsan terjedő vírus is állhat a háttérben. A NÉBIH soron kívül vizsgálja az ételmintákat.

A Pénzcentrum a múlt héten számolt be róla, hogy tömeges ételmérgezés miatt 47 gyerek került kórházba a XIII. kerületben. Később kiderült, nagyobb kaliberű fertőzési hullámról van szó.

Aztán kiderült, a hétvégén több bejelentés érkezett a veresegyházi önkormányzathoz is, hogy az iskolákban hányással és hasmenéssel járó, tömeges megbetegedések jelentkeztek. Többen orvosi vagy kórházi ellátásra szorultak.

Az önkormányzat szerint felmerült, hogy a pénteki iskolai ebéd okozhatta a tüneteket. A Kalória Kft., amely mintegy 3000 adag ételt szállított több településre, azt közölte, hogy máshonnan nem érkeztek hasonló panaszok. Az egyik intézményben, ahol pénteken nem volt tanítás és nem fogyasztottak az ételből, szintén több a hiányzó, ami inkább vírusfertőzésre utal.

Marik György alpolgármester és háziorvos elmondta, hogy jelenleg egy agresszív, gyorsan terjedő hányásos-hasmenéses vírus okoz sok megbetegedést. Bár hivatalos bejelentés a NÉBIH-hez nem érkezett, az ételmérgezés kizárása érdekében a szolgáltató kérte az ételminták laborvizsgálatát. A NÉBIH gödöllői munkatársai a vizsgálatot soron kívül megkezdték, az eredményekről az önkormányzat ígérete szerint azonnal tájékoztatják a lakosságot.

Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyerekek #önkormányzat #kórház #Budapest #gyerek #iskola #nébih #menza #ebéd #ételmérgezés #vírusfertőzés

