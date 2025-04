Bunyó a Pest megyei rendelőben: ezért esett neki fogorvosának a nyugdíjas, mindent bevallott

Brutális verekedés tört ki egy Pest vármegyei fogorvosi rendelőben, miután egy 66 éves nyugdíjas buszsofőr és az orvosa között konfliktus alakult ki az időpontfoglalás miatt. Mindkét fél feljelentést tett, a rendőrségi nyomozás folyamatban van- írta meg a Blikk.

Döbbenetes jelenetsor játszódott le a múlt csütörtökön egy Pest vármegyei város fogorvosi rendelőjében. A 66 éves Ferenc egy egyszerűnek mondható beavatkozásra érkezett, ám egy szóváltás után brutális verekedés alakult ki közte és az orvos között. Az eset kapcsán mindketten feljelentést tettek, a nyomozás jelenleg is zajlik.

A nyugdíjas buszsofőr április 3-án foghúzásra érkezett, azonban az időpontfoglalással kapcsolatban nézeteltérés alakult ki. Ferenc állítása szerint nem megfelelően jegyezhették fel a megbeszélteket, ezért feledkezhettek meg érkezésének időpontjáról. Mivel nagy fájdalmai voltak, és már a helyszínen tartózkodott, beült a székbe, hogy eltávolítsák a problémás fogát.

Miután az asszisztens már többször elmondta, az orvos is belekezdett, hogy a 'kis papír' nélkül nem tudnak fogadni. Dühös volt, mert 'rákényszerítettem' a munkára. Pedig volt időpontom, ezt be is tudom bizonyítani. Rám förmedt, hogy ne kiabáljak vele, pedig fel sem emeltem a hangomat, csak erős az orgánumom. Elmondtam, hogy engem nem a papírért, hanem a ledolgozott 48 évemért kezel, erre úgy berágott, hogy tegezve üvöltötte le a fejem. Ezen kiakadtam, káromkodtam is egyet, mire ő arra kérte az asszisztenst, hogy az 'agresszív beteg' miatt hívja a rendőrséget

– mesélte az előzményeket Ferenc. A hobbiból festőként és költőként is tevékenykedő férfi ekkor még hanyatt feküdt a kezelőszékben, de fel akart állni. Elmondása szerint az orvos a nyakánál fogva próbálta visszanyomni őt a székbe.

Nagyon dühös voltam, s ahogy visszaültem a székre, arcon vághatott, mire elborult körülöttem a világ. Nekirontottam és dulakodni kezdtünk. Olyan fogásokat alkalmazott, amikkel én még csak nem is találkoztam. Lábsöpréssel vitt le a földre, majd ráfeküdt az oldalamra. A két karomat a lábam mellé fogta és folyamatosan ütött. Egyszer ki tudtam szabadítani a kezemet, így megütöttem én is. Ömlött a vér az arcomból. Végül hátulról fojtó fogással addig szorított, amíg elájultam. Az később derült ki, hogy eltörte a bordáimat is

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 719 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 142 416 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

– idézte fel a történteket a férfi. Az incidensnek végül a betegszállítók érkezése vetett véget, majd rövidesen a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Ferenc hangsúlyozta, hogy részéről egyértelműen önvédelemről volt szó, esze ágában sem volt bántalmazni az orvost.

Az érintett orvost az asszisztensén keresztül sikerült telefonon elérni. Megköszönte az érdeklődést, de udvariasan visszautasította a válaszadás lehetőségét, hozzátéve, hogy az eljárás lezárulta után újra kereshető lesz. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya a következő tájékoztatást adta az üggyel kapcsolatban: "Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt folytat büntetőeljárást a rendőrség egyelőre ismeretlen tettes ellen. A nyomozás jelenlegi szakaszában bővebb információt nem áll módunkban nyilvánosságra hozni!"