2025. október 17. péntek Hedvig
12 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A kórházban a beteg férfi beteg az ágyon alszik. Szívritmust monitorozó berendezés van az ujján.
Egészség

Fizettek a jobb ellátásért – mégis borzalmak várták őket: megrázó vallomás a Péterfy kórházból

Pénzcentrum
2025. október 17. 09:09

Egy budapesti nő szerint édesapja méltatlan körülmények között halt meg a Péterfy Sándor Utcai Kórház egyik osztályának VIP-részlegén, miközben havonta több százezer forintot fizettek a „jobb ellátásért”. A Blikk több hozzátartozó beszámolója alapján botrányos állapotokról és gyanús pénzmozgások kirajzolódásáról ír.

Több mint két hónapon át feküdt „alapítványi támogatás” mellett a Péterfy kórházban egy idős férfi, akinek lánya szerint édesapja méltatlan körülmények között halt meg az osztályon – annak ellenére, hogy minden hónapban fizettek az extra ellátásért. A nő a Blikknek mesélt arról, milyen állapotok uralkodtak az intézményben, ahol most vesztegetés gyanúja miatt két főorvost is letartóztattak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rokonok beszámolói szerint a Péterfy Sándor Utcai Kórház Szövetség utcai telephelyén egy „alapítványi támogatás” rendszerén keresztül szedtek pénzt a betegektől, akár 100–120 ezer forintot havonta, sőt, napi 2000 forintot az extra élelmezésért. Számlát vagy nyugtát soha nem adtak, kizárólag készpénzt fogadtak el. A becslések szerint a két főorvosnő évente több tízmillió forintot gyűjthetett be.

Kapcsolódó cikkeink:

A III-as krónikus belgyógyászati osztályon fekvő betegek rokonai szerint a fizetős „VIP-részleg” valójában lerobbant, elhanyagolt és életveszélyes volt. A konnektorokat orvosi ragtapasszal rögzítették, a falak penészesek voltak, a mosdóban orrfacsaró bűz terjengett, és még a küszöbök sem voltak akadálymentesítve. Egy hozzátartozó szerint az ápolók közönyösek voltak, volt, hogy a nővérek és az ügyeletes orvos tévét nézett, miközben egy beteg vízért kiabált.

„Olyan gyógyszereket találtunk a betegünknél, amit nem írt fel a szakorvosa... Egyértelműen szedálták, mint ahogy a többieket is, hogy ne okozzanak problémát” – állította egy rokon. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Amikor a hálapénz bűncselekménnyé vált, „alapítványi támogatásnak” nevezték át a pénzgyűjtést – de a plusz szolgáltatás, amit ezért ígértek, csak papíron létezett.

A Blikk információi szerint a Szövetség utcai belgyógyászati osztály betegei hozzátartozóinak egy része pertársaságot kíván alapítani, hogy visszaszerezzék azt a pénzt, amit a vesztegetés miatt eljárás alá vont orvosok jogtalanul elvettek.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #BOTRÁNY #csalás #kórház #Budapest #egészségügy #korrupció #hálapénz #vesztegetés #betegellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:46
09:27
09:24
09:13
09:09
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 17.
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 17.
14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak
2025. október 16.
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
2025. október 16.
Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 17. péntek
Hedvig
42. hét
Október 17.
A szegénység elleni küzdelem világnapja
Október 17.
A szellemi kulturális örökség napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Vészesen terjed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni
2
2 hete
Soha, de soha nem használj ilyen olajat sütéshez: az egészségedet teszed kockára
3
3 napja
Óriási zsákutcában menetel rengeteg magyar: így biztos összeomlás lesz a vége
4
3 napja
Elképesztő nyomás alatt vannak a középkorú magyarok: egy egész generáció szenved
5
2 hete
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Futures
Tőzsdei határidős termékekkel való meghatározott módon történő kereskedés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 09:27
Kiderült az utolsó előtti lomtalanítási dátum Budapesten: ez a kerület még november végéig sorra kerül
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 06:30
14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak
Agrárszektor  |  2025. október 17. 09:02
Teljes a pánik: a Balaton déli partját is elérte a végzetes fertőzés