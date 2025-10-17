Fizettek a jobb ellátásért – mégis borzalmak várták őket: megrázó vallomás a Péterfy kórházból

Egy budapesti nő szerint édesapja méltatlan körülmények között halt meg a Péterfy Sándor Utcai Kórház egyik osztályának VIP-részlegén, miközben havonta több százezer forintot fizettek a „jobb ellátásért”. A Blikk több hozzátartozó beszámolója alapján botrányos állapotokról és gyanús pénzmozgások kirajzolódásáról ír.

Több mint két hónapon át feküdt „alapítványi támogatás” mellett a Péterfy kórházban egy idős férfi, akinek lánya szerint édesapja méltatlan körülmények között halt meg az osztályon – annak ellenére, hogy minden hónapban fizettek az extra ellátásért. A nő a Blikknek mesélt arról, milyen állapotok uralkodtak az intézményben, ahol most vesztegetés gyanúja miatt két főorvost is letartóztattak.

A rokonok beszámolói szerint a Péterfy Sándor Utcai Kórház Szövetség utcai telephelyén egy „alapítványi támogatás” rendszerén keresztül szedtek pénzt a betegektől, akár 100–120 ezer forintot havonta, sőt, napi 2000 forintot az extra élelmezésért. Számlát vagy nyugtát soha nem adtak, kizárólag készpénzt fogadtak el. A becslések szerint a két főorvosnő évente több tízmillió forintot gyűjthetett be.

A III-as krónikus belgyógyászati osztályon fekvő betegek rokonai szerint a fizetős „VIP-részleg” valójában lerobbant, elhanyagolt és életveszélyes volt. A konnektorokat orvosi ragtapasszal rögzítették, a falak penészesek voltak, a mosdóban orrfacsaró bűz terjengett, és még a küszöbök sem voltak akadálymentesítve. Egy hozzátartozó szerint az ápolók közönyösek voltak, volt, hogy a nővérek és az ügyeletes orvos tévét nézett, miközben egy beteg vízért kiabált.

„Olyan gyógyszereket találtunk a betegünknél, amit nem írt fel a szakorvosa... Egyértelműen szedálták, mint ahogy a többieket is, hogy ne okozzanak problémát” – állította egy rokon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Amikor a hálapénz bűncselekménnyé vált, „alapítványi támogatásnak” nevezték át a pénzgyűjtést – de a plusz szolgáltatás, amit ezért ígértek, csak papíron létezett.

A Blikk információi szerint a Szövetség utcai belgyógyászati osztály betegei hozzátartozóinak egy része pertársaságot kíván alapítani, hogy visszaszerezzék azt a pénzt, amit a vesztegetés miatt eljárás alá vont orvosok jogtalanul elvettek.