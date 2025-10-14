A korrupcióval vádolt korábbi végrehajtó-elnöknek négyszer annyit kell fizetnie, mint ahogyan korábban számolt. Korábban azt állította, nem tudja, hol vannak autói.
Botrány a Péterfy kórházban: pénzt szedtek a betegektől, aki megtagadta, repült az osztályról
A Péterfy Sándor utcai kórház Szövetség utcai telephelyén működő III-as krónikus belgyógyászati osztályán rendszeresen készpénzes befizetéseket kértek a betegektől és hozzátartozóiktól 'alapítványi támogatás' címén. Az ügyben két főorvost vesztegetés gyanújával vettek őrizetbe.
A Péterfy Sándor utcai kórház Szövetség utcai telephelyén működő III-as krónikus belgyógyászati osztályán kizárólag készpénzben lehetett fizetni az ellátásért. A hozzátartozók beszámolói alapján minden hónap 10-én hosszú sorok alakultak ki az osztály pénztáránál, ahol a befizetéseket 'alapítványi támogatásként' kellett teljesíteni.
A rendőrség október elején két főorvost vett őrizetbe az intézményben vesztegetés gyanújával. A lap információi szerint az egyik J. V. telepvezető, a másik pedig az osztály egyik vezető főorvosa.
A Blikk megkeresésére több érintett is részletesen beszámolt a kialakult gyakorlatról. Szőke Edina, akinek Alzheimer-kóros édesanyját kezelték az osztályon, elmondta, hogy M. K. osztályvezető főorvos egyértelműen közölte vele a felvétel árát. A befizetésekről sárga papírfecnit kaptak elismervényként, amely nem felelt meg a hivatalos adózási szabályoknak.
Egy másik hozzátartozó, Anna, aki maga is ápolóként dolgozik, szintén megerősítette, hogy a főorvosok meggyőzően kommunikálták: a pénz alapítványi támogatásként kerül befizetésre. Gyanússá vált számára a készpénzes fizetési mód és a magán mentőszolgálat igénybevételének kötelezősége.
Az ügyben érintett egy adminisztrátor is, aki a nyomozás harmadik, szabadlábon védekező gyanúsítottja. Állítása szerint a főorvosok távollétében ő vette át a pénzeket, mert félt az állása elvesztésétől.
A betegek arról számoltak be, hogy a befizetett összegekért cserébe jobb körülményeket ígértek nekik, mint a központi épületben. Többen azt az információt kapták, hogy a pénzt egy időseknek szánt új részleg kialakítására fordítják, később azonban kiderült, hogy valójában a főorvosokhoz került.
B. Zoltán, akit 2024-ben ápoltak az intézményben, elmondta, hogy a kórházban többen is tudtak a fizetési rendszerről. Gyógytornásza azt közölte vele, hogy ha állandó alkalmazottként dolgozna ott, extra jutalékot kapna az alapítványi adományokból.
