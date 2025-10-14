2025. október 14. kedd Helén
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Idős férfi beteg hordágyon a kórház folyosóján. Beteg férfi kórházi hordágyon.
Egészség

Botrány a Péterfy kórházban: pénzt szedtek a betegektől, aki megtagadta, repült az osztályról

Pénzcentrum
2025. október 14. 09:09

A Péterfy Sándor utcai kórház Szövetség utcai telephelyén működő III-as krónikus belgyógyászati osztályán rendszeresen készpénzes befizetéseket kértek a betegektől és hozzátartozóiktól 'alapítványi támogatás' címén. Az ügyben két főorvost vesztegetés gyanújával vettek őrizetbe.

A Péterfy Sándor utcai kórház Szövetség utcai telephelyén működő III-as krónikus belgyógyászati osztályán kizárólag készpénzben lehetett fizetni az ellátásért. A hozzátartozók beszámolói alapján minden hónap 10-én hosszú sorok alakultak ki az osztály pénztáránál, ahol a befizetéseket 'alapítványi támogatásként' kellett teljesíteni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendőrség október elején két főorvost vett őrizetbe az intézményben vesztegetés gyanújával. A lap információi szerint az egyik J. V. telepvezető, a másik pedig az osztály egyik vezető főorvosa.

A Blikk megkeresésére több érintett is részletesen beszámolt a kialakult gyakorlatról. Szőke Edina, akinek Alzheimer-kóros édesanyját kezelték az osztályon, elmondta, hogy M. K. osztályvezető főorvos egyértelműen közölte vele a felvétel árát. A befizetésekről sárga papírfecnit kaptak elismervényként, amely nem felelt meg a hivatalos adózási szabályoknak.

Egy másik hozzátartozó, Anna, aki maga is ápolóként dolgozik, szintén megerősítette, hogy a főorvosok meggyőzően kommunikálták: a pénz alapítványi támogatásként kerül befizetésre. Gyanússá vált számára a készpénzes fizetési mód és a magán mentőszolgálat igénybevételének kötelezősége.

Az ügyben érintett egy adminisztrátor is, aki a nyomozás harmadik, szabadlábon védekező gyanúsítottja. Állítása szerint a főorvosok távollétében ő vette át a pénzeket, mert félt az állása elvesztésétől.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A betegek arról számoltak be, hogy a befizetett összegekért cserébe jobb körülményeket ígértek nekik, mint a központi épületben. Többen azt az információt kapták, hogy a pénzt egy időseknek szánt új részleg kialakítására fordítják, később azonban kiderült, hogy valójában a főorvosokhoz került.

B. Zoltán, akit 2024-ben ápoltak az intézményben, elmondta, hogy a kórházban többen is tudtak a fizetési rendszerről. Gyógytornásza azt közölte vele, hogy ha állandó alkalmazottként dolgozna ott, extra jutalékot kapna az alapítványi adományokból.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #készpénz #kórház #orvos #rendőrség #egészségügy #korrupció #alapítvány #vesztegetés #betegek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:04
09:44
09:38
09:30
09:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 14.
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
2025. október 14.
Egyre több magyarnak kell számolgatni hó végén: te hogy érzed, kijössz a pénzedből?
2025. október 13.
Küszöbön a csirkemell-árrobbanás: jöhet a 10 ezer forintos kilóár a henteseknél, mint Svájcban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 14. kedd
Helén
42. hét
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
2
3 hete
Vészesen terjed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni
3
4 hete
Vészesen terjed az új COVID-variáns Magyarországon: ezek a tünetei, érdemes komolyan venni
4
2 hete
Soha, de soha nem használj ilyen olajat sütéshez: az egészségedet teszed kockára
5
2 hete
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
PÉNZÜGYI KISOKOS
THM - Teljes Hiteldíj Mutató
A Teljes Hiteldíj Mutató rövidítése a köznyelvben használt THM, amely a fogyasztók érdekében lett bevezetve, segítségével a bankok által kínált hitelek összehasonlíthatóvá váltak. Erről a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet rendelkezik. A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, d��j- és kezelési költséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 10:04
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 06:32
Évente egyetlen egyszer hirdetnek ilyen akciót a magyar boltok: indul a roham a Lidlbe, Aldiba, Tescóba
Agrárszektor  |  2025. október 14. 08:59
Kifakadtak a spanyol termelők: elutasítják az EU-Marokkó megállapodást