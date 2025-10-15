A Fővárosi Főügyészség vádat emelt 13 személy ellen, akik kijátszották a gyógyászati segédeszközök támogatási rendszerét, ezzel több száz millióra megkárosítva az államot.
Rengeteg magyar kapja el most ezt a betegséget: nem is sejtik, de megelőzhető lenne
Már nyakig benne vagyunk a “korai náthaszezonban”, és a java még csak most következik. A rhinovírus és az adenovírus ugyanis jellemzően szeptember–októberben üti fel a fejét az iskolákban és az irodákban, novemberben pedig ránk rúgja az ajtót a “klasszikus náthaszezon” – a covid, az influenza és az RSV vírusos megbetegedésekkel karöltve. A kórokozók terjedésében a beltéri levegő minősége, különösen a páratartalom kulcsszerepet játszik, hiszen befolyásolja a nyálkahártya állapotát, a vírusok stabilitását és a fertőző cseppek terjedését is. De mire érdemes figyelni, ha szeretnénk elkerülni a közösségi megbetegedést?
A légúti megbetegedések minden évben jól bevált menetrend szerint keserítik meg a mindennapjainkat. Az ún. “korai náthák” (rhinovírus, adenovírus) általában szeptember–októberben jelennek meg, és nem csak légúti panaszokat, hanem kötőhártya-gyulladást és akár hasmenést is okozhatnak. Már ekkor megfigyelhető a COVID-19 megbetegedések emelkedése, majd novembertől indul a klasszikus náthaszezon, ekkor veszi át az influenza, illetve a covid és az RSV aktivitás a főszerepet.
Ezek a fertőzések a december és februárban közötti időszakban tetőznek, és különösen akkor veszélyesek, ha a nyálkahártya védekedző funkciójának csökkenése miatt a kórokozók lejutnak az alsó légutakba, és ott például tüdőgyulladást okoznak. De mitől függ, hogy mennyire tud megvédeni minket a nyálkahártyánk?
Erre figyeljünk a tüdőgyógyász szerint
Akár irodában, iskolában, vagy esetleg plázában, kórházban töltjük a napunk jelentős részét, a levegő, amit belélegzünk, közvetlenül hat a közérzetünkre és az egészségünkre. Az ideális beltéri páratartalom 40-60 százalék között mozog, az ettől eltérő páratartalmú levegő megkönnyíti a vírusok és baktériumok terjedését, és gyengíti a szervezet védekező képességét.
A túl száraz és a túl nedves nyálkahártya egyaránt problémát okozhat. Az alacsony páratartalom miatt szárazabb lesz a nyálkahártya, ami nagyban elősegíti azt, hogy megbetegedjünk. A túl magas páratartalom pedig nem csak a beltérben megtelepedő, egészségkárosító penészgombáknak kedvez, hanem az asztmások és a szívbetegek tüneteinek felerősödését is eredményezi
– magyarázza Dr. Várdi Katalin pulmonológus.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Hogyan lehet „beállítani” az egészséges beltéri páratartalmat?
A beltéri levegő páratartalmát párologtatással növelhetjük, átmeneti csökkentésére pedig a huzatolás a legegyszerűbb megoldás, főleg, ha hideg, száraz levegő áramlik be télen. Ha azonban az egész épületben szeretnénk állandó, egészséges szinten tartani a hőmérsékletet és a páratartalmat, illetve a hideg huzatot sem bírjuk jól, akkor érdemes komplex épületgépészeti megoldásokban gondolkodni. „A felületfűtés légkeringetés nélkül biztosítja a hőt, így a kórokozók nem terjednek az egész épületben, és fertőznek akár több emeleten keresztül, míg a vezérelt gépi szellőztetés ablaknyitogatás nélkül segít ideális szinten tartani a páratartalmat” – mondta el Szombathelyi Tamás, a Wavin épületgépész mérnöke. Ezek a megoldások irodákban és családi házakban egyaránt alkalmazhatók.
A felületfűtés és a gépi szellőztetés terén jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkező Wavin szerint az érdeklődés ezek a rendszerek iránt évek óta stabilan növekszik, egyrészt az egészségesebb lakóépületek iránti kereslet emelkedésének, másrészt a szigorodó energetikai előírásoknak köszönhetően, melyek előírják a megfelelő szellőztetést és hőszigetelést az új épületek számára.
A demográfiai változások társadalmi következményei is jelentősek: mivel kevesebb rokon lesz egy-egy generációban, a gondozási feladatok kisebb számú emberre hárulnak,
A zuhanyfejek és csövek baktériumok és gombák melegágyai, de egyszerű módszerekkel csökkenthetjük a kockázatokat.
A világban "kialakulóban lévő válság" figyelhető meg a tizenévesek és fiatal felnőttek növekvő halálozási rátája miatt.
A Nyílt Osztály TikTok-videója pszichológusi szemmel értékeli az Y generáció életközépi válságra adott válaszait hobbikon keresztül.
Óriási változás készül a magyar patikákban, orvosi rendelőkben: a recepteket érinti, mindenkire vonatkozik
A változások többsége október 1-jétől lépett életbe, a cél az alapellátás megerősítése és a betegellátás hatékonyságának növelése.
Kidetrült, egy hétköznapi konyhai alapanyag segíthet a daganatos betegeken: minden magyar konyhában ott lapul
Egy kutatás szerint az olívaolajban és diófélékben található egészséges zsírsav képes "felturbózni" a rákos sejtek elleni küzdelemre specializálódott immunsejteket.
Óriási csempészszállítmány bukott le az M1-es autópályán: ilyet még a tapasztalt NAV-osok sem minden nap látnak
A NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei megállítottak egy román kisbuszt, amely egy hatalmas utánfutót húzott maga után.
A betegek arról számoltak be, hogy a befizetett összegekért cserébe jobb körülményeket ígértek nekik, mint a központi épületben.
Szép csendben tombol a világban a legújabb pandémia: valamiért nem verik nagy dobra, de egyre többen kongatják a vészharangot
A WHO új jelentése szerint 2023-ban a világszerte előforduló bakteriális fertőzések hatoda ellenállt az antibiotikumos kezeléseknek.
40. héten bölcsődéket, óvodákat, az általános és középiskolai közösségeket érintő akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.
Világszerte több mint 100 millióan használnak e-cigarettát, közülük 15 millióan 13 és 15 év közöttiek -
Drágább, de környezetkímélőbb – mi áll a növényi élelmiszerek ára mögött? Hazai és globális trendek a CHART by Pénzcentrum friss epizódjában!
Minden harmadik orvos és ápoló depressziós vagy szorongásos tünetekről számolt be. Ez ötszöröse az európai lakosság körében mért aránynak.
Hogyan igényelhető rokkant kocsi, elektromos moped közgyógyra, egyáltalán kinek jár a rokkantkocsi tb-re? Mennyibe kerül egy elektromos moped tb támogatással mozgássérülteknek?
Egy új tanulmány szerint a csupasz vakondpatkányok különleges DNS-javító mechanizmusa magyarázatot adhat rendkívüli élettartamukra
A lelki egészség világnapja alkalmából a WHC Csoport kisgyerekeket kérdezett meg, hogy ténylegesen mennyire viszi haza egy adott szülő a munkahelyi terheket.
A Lelki Egészség Világnapja kapcsán a hazai állapotokról Dr. Wernigg Róbertet, a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkárát kérdeztük.
Kutatások szerint az anti-aging krémek 97%-a fizikailag képtelen elérni a bőrnek azt a rétegét, ahol a ráncok valójában kialakulnak
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.