Óriási változás készül a magyar patikákban, orvosi rendelőkben: a recepteket érinti, mindenkire vonatkozik

Az egészségügyi alapellátás jelentős reformja kezdődött el Magyarországon, amely kibővíti a háziorvosok és gyógyszerészek jogköreit. A változások többsége október 1-jétől lépett életbe, a cél az alapellátás megerősítése és a betegellátás hatékonyságának növelése.

Bidló Judit, az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság konferenciáján jelentette be, hogy hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják azt a tervezetet, amely jelentősen bővíti az alapellátásban dolgozó orvosok jogosítványait. "Nem lehet erős alapellátás nélkül erős egészségügyi rendszert építeni" – hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

A Telex szerint háziorvosok új kompetenciái között szerepel majd a receptfelírási jogkör kiterjesztése, különösen a diabétesz kezelésében. A tervezet szerint bizonyos laborvizsgálatokat (például PSA vagy LDL-koleszterin) közvetlenül elrendelhetnek, meghosszabbíthatják a szakorvosi javaslatok érvényességét, valamint szakorvosi javaslat nélkül is felírhatnak egyes készítményeket, mint a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló DPP-4 és SGLT-2 gátlókat.

A jövőben a háziorvosi finanszírozási rendszer is átalakul, nagyobb hangsúlyt helyezve a teljesítményre. "Itt azt tartom fontosnak kiemelni, hogy el tudunk-e mozdulni abba az irányba, hogy az indikátorok pontozását megemeljük annyira, hogy csak azok a háziorvosok kapjanak az adott indikátor vonatkozásában többleti utalást, akik a betegeik legalább ötven százalékát az irányelveknek megfelelően kezelték" – mondta Bidló Judit. Jelenleg már 30 százalékos betegellátási arány esetén is jár indikátordíjazás.

A gyógyszerészek kompetenciakörének bővítése négy területen zajlik. Erősödnek digitális jogosultságaik, mélyebb hozzáférést kapnak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) adataihoz, és hatékonyabban kommunikálhatnak az orvosokkal. Jelentős szerepet kapnak a terápia követésében és a gyógyszerek mellékhatásainak monitorozásában is.

"Receptírási jogot is fognak kapni, erre vonatkozóan már megjelent a rendelet, október elsején hatályba is lépett. Első körben azokra a gyógyszerekre lesz receptírási joguk, amiket a beteg krónikus betegségre szed, és meghatározott alkalommal már kiváltotta a gyógyszertárban" – ismertette a helyettes államtitkár.

A jövőben a gyógyszerészek védőoltásokat is beadhatnak, amennyiben megfelelnek a minimum feltételeknek, amely magában foglal egy elkülönített helyiséget és egy licencvizsga teljesítését. Bidló Judit megjegyezte, hogy bár a háziorvosok sem kapnak a kötelező oltásokért honoráriumot, a receptre kiváltható védőoltások beadásáért a gyógyszerészek extra díjazásban részesülhetnek.