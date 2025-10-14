Egy kutatás szerint az olívaolajban és diófélékben található egészséges zsírsav képes "felturbózni" a rákos sejtek elleni küzdelemre specializálódott immunsejteket.
Óriási változás készül a magyar patikákban, orvosi rendelőkben: a recepteket érinti, mindenkire vonatkozik
Az egészségügyi alapellátás jelentős reformja kezdődött el Magyarországon, amely kibővíti a háziorvosok és gyógyszerészek jogköreit. A változások többsége október 1-jétől lépett életbe, a cél az alapellátás megerősítése és a betegellátás hatékonyságának növelése.
Bidló Judit, az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság konferenciáján jelentette be, hogy hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják azt a tervezetet, amely jelentősen bővíti az alapellátásban dolgozó orvosok jogosítványait. "Nem lehet erős alapellátás nélkül erős egészségügyi rendszert építeni" – hangsúlyozta a helyettes államtitkár.
A Telex szerint háziorvosok új kompetenciái között szerepel majd a receptfelírási jogkör kiterjesztése, különösen a diabétesz kezelésében. A tervezet szerint bizonyos laborvizsgálatokat (például PSA vagy LDL-koleszterin) közvetlenül elrendelhetnek, meghosszabbíthatják a szakorvosi javaslatok érvényességét, valamint szakorvosi javaslat nélkül is felírhatnak egyes készítményeket, mint a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló DPP-4 és SGLT-2 gátlókat.
A jövőben a háziorvosi finanszírozási rendszer is átalakul, nagyobb hangsúlyt helyezve a teljesítményre. "Itt azt tartom fontosnak kiemelni, hogy el tudunk-e mozdulni abba az irányba, hogy az indikátorok pontozását megemeljük annyira, hogy csak azok a háziorvosok kapjanak az adott indikátor vonatkozásában többleti utalást, akik a betegeik legalább ötven százalékát az irányelveknek megfelelően kezelték" – mondta Bidló Judit. Jelenleg már 30 százalékos betegellátási arány esetén is jár indikátordíjazás.
A gyógyszerészek kompetenciakörének bővítése négy területen zajlik. Erősödnek digitális jogosultságaik, mélyebb hozzáférést kapnak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) adataihoz, és hatékonyabban kommunikálhatnak az orvosokkal. Jelentős szerepet kapnak a terápia követésében és a gyógyszerek mellékhatásainak monitorozásában is.
"Receptírási jogot is fognak kapni, erre vonatkozóan már megjelent a rendelet, október elsején hatályba is lépett. Első körben azokra a gyógyszerekre lesz receptírási joguk, amiket a beteg krónikus betegségre szed, és meghatározott alkalommal már kiváltotta a gyógyszertárban" – ismertette a helyettes államtitkár.
A jövőben a gyógyszerészek védőoltásokat is beadhatnak, amennyiben megfelelnek a minimum feltételeknek, amely magában foglal egy elkülönített helyiséget és egy licencvizsga teljesítését. Bidló Judit megjegyezte, hogy bár a háziorvosok sem kapnak a kötelező oltásokért honoráriumot, a receptre kiváltható védőoltások beadásáért a gyógyszerészek extra díjazásban részesülhetnek.
40. héten bölcsődéket, óvodákat, az általános és középiskolai közösségeket érintő akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.
Világszerte több mint 100 millióan használnak e-cigarettát, közülük 15 millióan 13 és 15 év közöttiek -
Drágább, de környezetkímélőbb – mi áll a növényi élelmiszerek ára mögött? Hazai és globális trendek a CHART by Pénzcentrum friss epizódjában!
Minden harmadik orvos és ápoló depressziós vagy szorongásos tünetekről számolt be. Ez ötszöröse az európai lakosság körében mért aránynak.
Hogyan igényelhető rokkant kocsi, elektromos moped közgyógyra, egyáltalán kinek jár a rokkantkocsi tb-re? Mennyibe kerül egy elektromos moped tb támogatással mozgássérülteknek?
Egy új tanulmány szerint a csupasz vakondpatkányok különleges DNS-javító mechanizmusa magyarázatot adhat rendkívüli élettartamukra
A lelki egészség világnapja alkalmából a WHC Csoport kisgyerekeket kérdezett meg, hogy ténylegesen mennyire viszi haza egy adott szülő a munkahelyi terheket.
A Lelki Egészség Világnapja kapcsán a hazai állapotokról Dr. Wernigg Róbertet, a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkárát kérdeztük.
Kutatások szerint az anti-aging krémek 97%-a fizikailag képtelen elérni a bőrnek azt a rétegét, ahol a ráncok valójában kialakulnak
Az október–március közötti időszakban mindenkinek javasolt a D-vitamin pótlás: az ajánlott beviteli érték pedig kortól, egészségi állapottól, élethelyzettől függően változhat.
Újra megjelent az afrikai sertéspestis Arad megyében, miután fél évig nem észleltek fertőzést a térségben.
Te is cigarettázol, fogyasztasz kávét, energiaitalt? Súlyos dolog derült ki róluk, sok magyar nem is sejti
A mindennapi életben leggyakrabban fogyasztott italok közé tartozik a kávé és az energiaital.
Meghatóan végződött Zacher Gábor utolsó mentős műszakja a nyugdíjba vonulása előtt.
A magyar dolgozók kétharmada hiányolja munkahelyén a mentális egészséget, miközben a munkahelyi stressz és a folyamatos túlterheltség már kollektív népbetegség.
Több millió magyar nem jut el időben fogorvoshoz. Anyagi gond, orvoshiány, hosszú várólisták – meglepő adatok Európából és itthonról is!
Dán kutatók több mint 6500 beteg egészségügyi adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tramadol növeli a súlyos mellékhatások, köztük a szívbetegségek kockázatát.
Sokakat érint, mégsem tudnak róla: brutális, mit okozhat a fűtési szezon indulása, erre kell figyelni
Ahogy csökken a hőmérséklet és bekapcsoljuk a fűtést, sokan tapasztalják, hogy arcbőrük feszesebb, szárazabb és irritáltabb lesz.
Figyelem! Rákkeltő anyagot is találtak a közkedvelt bolti fűszerekben: nehogy megedd, ha ilyet vettél
Minden második oregánó megbukott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nagyszabású célellenőrzésén, amelynek fókuszában az oregánó és az őrölt bors állt.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.