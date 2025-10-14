2025. október 14. kedd Helén
Egészség
Óriási csempészszállítmány bukott le az M1-es autópályán: ilyet még a tapasztalt NAV-osok sem minden nap látnak

Pénzcentrum
2025. október 14. 11:32

Nem új gasztroőrület indult Romániából Anglia felé – inkább a cigarettacsempészet egy „kreatív” verziója bukott le az M1-es autópályán. A NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei megállítottak egy román kisbuszt, amely egy hatalmas utánfutót húzott maga után. A járműben hat utas ült, a raktér pedig első ránézésre teljesen ártalmatlannak tűnt: dobozokba csomagolt szárított tészta sorakozott benne.

Csakhogy a mennyiség gyanúsan sok volt, ezért a pénzügyőrök a dobozokba is belenéztek – és nem csalódtak. A tészta alól 2 190 doboz román zárjegyes cigaretta került elő, gondosan elrejtve, mintha csak a „titkos hozzávalók” közé tartozott volna.

A 30 éves sofőr nem is próbálta tagadni: bevallotta, hogy a cigarettát ő pakolta be, és azt az Angliában dolgozó ismerőseinek szánta. A „tészta extra füsttel” azonban nem váltotta be a reményeket – a hatóságok több mint 5 millió forint értékű dohányárut foglaltak le.

A férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, a bírság akár a 8 millió forintot is elérheti.

A NAV közölte: országszerte folyamatosan ellenőrzik a fuvarokat, hogy kiszűrjék az Európai Unió gazdaságát veszélyeztető illegális szállítmányokat.
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #egészség #NAV #cigaretta #bírság #illegális #autópálya #csempészet #dohány #románia #anglia #román #m1-es autópálya

