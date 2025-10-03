2025. október 3. péntek Helga
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2022. január 15.Egy, az OTP Bank által kibocsátott Széchenyi Pihenõkártya, (SZÉP Kártya) egy kártyaformátumú, univerzális, elektronikus utalvány, amelyet a munkavállaló munkáltatójától kaphat béren kívüli juttatásként,
Gazdaság

Óriási NAV-razzia a Facebook-on: rengeteg magyar retteghet, ez a bűnük

Pénzcentrum/MTI
2025. október 3. 10:37

A SZÉP-kártyás elfogadóhelyek mögé bújva folytatott illegális pénzváltást az a csoport, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei buktattak le; a "vállalkozás" jogsértő módon több mint 202 millió forintnyi SZÉP-kártyás összeget váltott át készpénzre.

A közlemény szerint a NAV ellenőrei az interneten, a közösségimédia-felületein is vizsgálják a lehetséges adóelkerülő tevékenységeket, és egy ilyen előzetes elemzés vezette őket egy közösségi médiás, több mint hatezer tagból álló privát csoporthoz, amelyben 20 százalékos jutalékért ígérték SZÉP-kártyás összegek készpénzre váltását.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A NAV Heves vármegyei revizorai regisztráltak a csoportba, és felvették a kapcsolatot a hirdetővel, aki azt ajánlotta, hogy a SZÉP-kártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20 százalékos jutalék levonása után készpénzre váltják.

Kapcsolódó cikkeink:

A kapcsolatfelvétel után 50 000 forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel, és személyes találkozót beszéltek meg. Az egyeztetésen kiderült az is, hogy egy szálláshely lesz a SZÉP-kártyás kifizetés kedvezményezettje, így már sikerült beazonosítani a pénzváltó mögötti valós szereplőket - írták.

A hatóság munkatársai kiderítették, hogy a csoportot többen működtették közösen, a pénzváltásból származó bevételen pedig osztoztak. Az online számlaadatok alapján az adózók közel kétezer olyan számlát állítottak ki, melyeken feltüntetett szolgáltatások valójában nem valósultak meg, ezzel összesen közel 44 millió forint jutalékot realizáltak.

A Facebook-csoport ügyfelei a vizsgált időszakban összesen 202 millió forint SZÉP-kártyás összeget váltottak készpénzre - tették hozzá.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az adóhivatali eljárás folyamatban van, az illegális pénzváltoknak a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl a súlyos és szándékos adóelkerülés miatt adóbírsággal is számolhatnak - áll a közleményben.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
#csalás #NAV #készpénz #SZÉP-kártya #facebook #adócsalás #gazdaság #adóhivatal #közösségi média

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:44
11:30
11:14
11:04
10:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 2. 16:50
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?  
Media1
2025. október 1. 21:17
Az élet akkor kezdődik, amikor kiszámíthatatlanná válik - Interjú Mogács Dániellel, a Bolondok hajója kapitányával (Media1, 2025.09.01.)  
MEDIA1  |  2025. október 3. 10:37
Mogács Dániel: Az élet akkor kezdődik, amikor kiszámíthatatlanná válik
A Bolondok hajója kapitányával interjúztunk a Media1 Podcastban.
Bankmonitor  |  2025. október 3. 08:18
5 dolog, amit mindenképpen szem előtt kell tartania egy Otthon Start igénylőnek
Elindult az Otthon Start lakáshitel, az érdeklődés óriási az új támogatott kölcsönt iránt. Vannak az...
Holdblog  |  2025. október 3. 08:00
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hou...
KonyhaKontrolling  |  2025. október 3. 07:45
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen k...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 3.
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 3.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
2025. október 3.
A magyar vendégekért küzdeni kell: tényleg túlárazottak a hazai wellness szállók?
2025. október 2.
Ezért őrülnek meg most a magyar anyukák: óriási a verseny, de mi lesz a gyerekekkel?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 3. péntek
Helga
40. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Már rengeteg magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez már bűncselekmény
2
1 hete
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
3
1 hete
Itt a bejelentés: felbontanák az orosz gázszerződést, indulhat a leválás?
4
3 napja
Tovább dúl a harc Magyarország és Szlovákia között: mi lesz ennek az egésznek a vége?
5
2 hete
Durva tiltólista az építőanyagokra: Lázárék lépése sokakat hidegzuhanyként érhet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő díj
meghatározása az esetek döntő többségében a biztosítási összeg és a díjszabásban foglalt díjtétel szorzatára épül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 3. 11:30
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
Pénzcentrum  |  2025. október 3. 10:44
Óriási baj lehet a vízzel: elköltöztetik az egész fővárost?
Agrárszektor  |  2025. október 3. 11:27
Itt a friss lista: ők most Magyarország leggazdagabb agrárvállalkozói