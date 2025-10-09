2025. október 9. csütörtök Dénes
Elképesztő trükkhöz folyamodott a román kamionos: undorító, amit szállított, le is csaptak rá
Vállalkozás

Elképesztő trükkhöz folyamodott a román kamionos: undorító, amit szállított, le is csaptak rá

Pénzcentrum
2025. október 9. 17:31

Uborkával, káposztával és dinnyével pakolták tele a román kisbusz utánfutóját, de a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei hamar rájöttek, hogy „bűzlik” a rakomány.

A pénzügyőrök az M1-es autópályáról tereltek le egy Romániából Angliába tartó kisbuszt. A járműben a sofőr mellett nyolc utas ült, a hatalmas utánfutón pedig közel kétszáz dobozban és műanyagrekeszben sorakoztak a káposzták, uborkák és dinnyék. Egy piacon talán senkinek nem tűnt volna fel, de a rutinos egyenruhásoknak gyanússá vált a zöldségszállítmány. Miután lepakolták a ládákat, kiderült, hogy az uborkák alatt közel 5 000 doboz, különféle márkájú román cigaretta lapult.

A 33 éves sofőr nem magyarázta túl a történetet: azt mondta, hogy a cigaretta az övé és azt az Angliában munkát vállaló honfitársainak vitte volna. Úgy tűnt, hogy a „munkaerőpiac” szabad áramlása mellett, a dohánytermék szabad áramlását újraértelmezte.

A járőrök összesen 4 918 doboz, több mint 12 millió forint értékű cigarettát foglaltak le. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A fiatal férfi több mint 17 millió forint bírságra is számíthat. 

A NAV pénzügyőrei az egész országban végeznek ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék azokat a jogsértéseket, amelyek veszélyt jelentenek az Európai Unió és tagállamainak gazdaságára.
