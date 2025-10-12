Angyalföldön három szociális bolt működik, ahol alapélelmiszert lehet vásárolni beszerzési áron, tagsági rendszerben.
Országos NAV-ellenőrzés indul: itt csaphat majd le a hatóság
A NAV közzétette az október 13-án kezdődő hétre tervezett operatív ellenőrzéseinek helyszíneit és időpontjait. A revizorok több vármegyében is fokozott figyelemmel vizsgálják a szezonális vállalkozásokat, különös tekintettel a koszorút, virágot árusítókra, valamint a számla- és nyugtaadási kötelezettségek betartására. - közölte az üzletem.hu.
Az adóhatóság honlapján elérhető ADÓtraffipax rovatban részletesen tájékozódhatnak a vállalkozások arról, hol számíthatnak jogkövetési vizsgálatokra és próbavásárlásokra a 42. héten.
Dél-Budapesten a NAV munkatársai október 13. és november 1. között kiemelt figyelmet fordítanak a koszorút, virágot, gyertyát árusító vállalkozásokra, a jelmezkölcsönzőkre és a szezonális termékeket forgalmazókra. Az ellenőrzések során vizsgálják a tevékenység bejelentését, a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgép és számlázás szabályszerűségét, a foglalkoztatottak bejelentését és az áruk eredetét - közölte az üzletem.hu.
Bács-Kiskun vármegyében október 14-16. között Mélykúton, Bácsalmáson és Tataházán tartanak ellenőrzéseket, ahol a számla- és nyugtaadást, a pénztárgéphasználatot és a munkavállalók bejelentését vizsgálják.
Baranya vármegyében a revizorok október 13-19. között Zengővárkonyban és Hosszúhetényben a kisboltokat, vendéglátóhelyeket és dohányboltokat ellenőrzik, különös tekintettel a bizonylatolásra, a pénztárgéphasználatra és a jövedéki termékek eredetére.
Győr-Moson-Sopron vármegyében október 2. és november 1. között a koszorút, virágot, gyertyát árusító vállalkozások kerülnek a NAV fókuszába, míg Komárom-Esztergom vármegyében október 6-17. között a faiskolák, kertészetek, gazda- és barkácsboltok számíthatnak ellenőrzésre.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Nógrád vármegyében október 13-18. között a kávézók és cukrászdák kerülnek górcső alá, ahol a revizorok járási bontásban végzik ellenőrzéseiket. A vizsgálatok kiterjednek az alkalmazottak bejelentésére, az áruk eredetére, a számla- és nyugtaadásra, valamint a pénztárgéphasználatra és a készpénzkészlet egyezőségére is.
Somogy vármegyében október 6-19. között az építkezéseken ellenőrzik a foglalkoztatotti bejelentéseket, de a megye egyéb területein is számítani lehet vizsgálatokra.
Tolna vármegyében október 13-18. között a piacokat és vásárokat ellenőrzik a revizorok. Az ellenőrzések napi bontásban más-más településen zajlanak: hétfőn Bátán, kedden Pakson, szerdán Ozorán, csütörtökön Tamásiban, pénteken Bonyhádon, szombaton pedig Faddon.
Itt vannak a legjobb Zakopane látnivalók: a Gubałówka vagy a zakopanei hólabirintus felejthetetlen élmény lehet egy téli utazás alkalmával.
Magdeburg karácsonyi vásár 2025: A magdeburgi adventi vásár legfontosabb tudnivalói, dátumok és programok
November 20-tól várja a látogatókat a Magdeburg karácsonyi vásár 2025-ben is. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a magdeburgi adventi vásár dátumairól, a város egyéb látnivalóiról.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a tojás tárolásáról és kezeléséről.
Zugló új szívében, a Bosnyák tér mögött épült meg a Zenit Corso: modern üzletekkel, éttermekkel és látványos LED-homlokzattal várja a látogatókat.
A baromfihúsok árának alakulását jelentősen befolyásolta a kormányzati árrésstop.
A mosogatógép használatához könnyű hozzászokni. Ez az a háztartási eszköz, amelynek használatával jelentős mennyiségű vizet és időt takaríthatunk.
A SPAR Magyarország tovább fejleszti hálózatát Magyarországon.
Az IKEA Magyarország közölte, hogy a megnövekedett rendelések miatt késések várhatók a kiscsomagos házhoz szállításoknál.
A koporsós temetés országos átlagára átlépte a félmillió forintot, egy év alatt több mint 12 százalékot drágult.
Világhírű ruhamulti terjeszkedne agresszívan a szomszédban: hamarosan megnyílhat az első magyar bolt is?
A japán ruházati óriás, a Uniqlo első fizikai üzletének megnyitására készül, amivel új fejezetet nyithat jelenlétében Közép-Európában.
A MediaMarkt szakértői a gazdasági környezet kihívásairól, a vásárlói szokások és igények változásáról, valamint a MediaMarkt Marketplace-ről meséltek.
Nyugdíjasok vesztőhelye: tényleg drágább a helyi Tesco Express, mint a város széli nagy hipermarket?
A Gateshead-i Highfield lakói szerint a helyi Tesco Express magasabb árai miatt "büntetésben" érzik magukat, mivel ez az egyetlen elérhető szupermarket a környéken.
Magyaros végkifejlet az ország első személyzet nélküli boltjában: annyit loptak, hogy biztonsági őrt kellett felvenni
A lopások miatt fel kellett venni egy biztonsági őrt a szegedi okosboltba.
Egy vezető beosztású nógrádi kormánytisztviselőt értek lopáson a balassagyarmati Lidl önkiszolgáló kasszáinál.
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad,...
A részletes inflációs adatokból továbbra is jól látszik, hogy a mindennapi vásárlások szintjén még bőven érezni az áremelkedést.
Akciófilmbe illő jelenet játszódott a budapesti Golgota úti piacon - írja közleményében a NAV.
Fokhagymában mutattak ki tiltott és az egészségre rendkívül káros növényvédőszer-származékot.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát