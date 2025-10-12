Országos NAV-ellenőrzés indul: itt csaphat majd le a hatóság

A NAV közzétette az október 13-án kezdődő hétre tervezett operatív ellenőrzéseinek helyszíneit és időpontjait. A revizorok több vármegyében is fokozott figyelemmel vizsgálják a szezonális vállalkozásokat, különös tekintettel a koszorút, virágot árusítókra, valamint a számla- és nyugtaadási kötelezettségek betartására. - közölte az üzletem.hu.

Az adóhatóság honlapján elérhető ADÓtraffipax rovatban részletesen tájékozódhatnak a vállalkozások arról, hol számíthatnak jogkövetési vizsgálatokra és próbavásárlásokra a 42. héten.

Dél-Budapesten a NAV munkatársai október 13. és november 1. között kiemelt figyelmet fordítanak a koszorút, virágot, gyertyát árusító vállalkozásokra, a jelmezkölcsönzőkre és a szezonális termékeket forgalmazókra. Az ellenőrzések során vizsgálják a tevékenység bejelentését, a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgép és számlázás szabályszerűségét, a foglalkoztatottak bejelentését és az áruk eredetét - közölte az üzletem.hu.

Bács-Kiskun vármegyében október 14-16. között Mélykúton, Bácsalmáson és Tataházán tartanak ellenőrzéseket, ahol a számla- és nyugtaadást, a pénztárgéphasználatot és a munkavállalók bejelentését vizsgálják.

Baranya vármegyében a revizorok október 13-19. között Zengővárkonyban és Hosszúhetényben a kisboltokat, vendéglátóhelyeket és dohányboltokat ellenőrzik, különös tekintettel a bizonylatolásra, a pénztárgéphasználatra és a jövedéki termékek eredetére.

Győr-Moson-Sopron vármegyében október 2. és november 1. között a koszorút, virágot, gyertyát árusító vállalkozások kerülnek a NAV fókuszába, míg Komárom-Esztergom vármegyében október 6-17. között a faiskolák, kertészetek, gazda- és barkácsboltok számíthatnak ellenőrzésre.

Nógrád vármegyében október 13-18. között a kávézók és cukrászdák kerülnek górcső alá, ahol a revizorok járási bontásban végzik ellenőrzéseiket. A vizsgálatok kiterjednek az alkalmazottak bejelentésére, az áruk eredetére, a számla- és nyugtaadásra, valamint a pénztárgéphasználatra és a készpénzkészlet egyezőségére is.

Somogy vármegyében október 6-19. között az építkezéseken ellenőrzik a foglalkoztatotti bejelentéseket, de a megye egyéb területein is számítani lehet vizsgálatokra.

Tolna vármegyében október 13-18. között a piacokat és vásárokat ellenőrzik a revizorok. Az ellenőrzések napi bontásban más-más településen zajlanak: hétfőn Bátán, kedden Pakson, szerdán Ozorán, csütörtökön Tamásiban, pénteken Bonyhádon, szombaton pedig Faddon.