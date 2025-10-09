Videó Zacher Gábor utolsó műszakjáról: könnyekig hatódott, így lepték meg a nyugdíjba vonuló orvost

Meghatóan végződött Zacher Gábor utolsó mentős műszakja a nyugdíjba vonulása előtt. A mentőautót egyik kedvenc kávézójába riasztották, de ott nem egy rossz állapotú beteg várta, hanem bajtársai és az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Az OMSZ szerint a doktor továbbra is mentőautón fog szolgálni, de az elmúlt 40 évet meg kellett ünnepelni.

Mint beszámoltunk róla, Zacher Gábor betöltötte a 65-öt és úgy döntött, nyugdíjba vonul - ugyanakkor az ország legismertebb mentőorvosa azt mondta, nem tudja elképzelni, hogy csak otthon üljön, dolgozni tervez.

Most az Országos Mentőszolgálat osztott meg videót Zacher utolsó műszakjának végéről:

Az ország toxikológusa, egyben szeretetett mentőorvosunk ugyan elérte a nyugdíjkorhatárt, még gondolni sem akar a visszavonulásra. Miután további szolgálatteljesítésének egészségügyi akadálya nincs, a Mentőszolgálat engedélyével továbbra is gyakorolhatja hivatását a Központi Mentőállomás rohamkocsiján. Azonban a hivatalos “nyugdíjas kor” betöltése és az elmúlt több mint 40 kalandokkal teli, mentőknél töltött év nem maradhatott ünneplés nélkül

- írta az OMSZ.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kiderült, a doktor utolsó, nyugdíj előtti munkanapján az egyik kedvenc kávézójába kapott riasztást a rohamkocsi, ahol a bejelentéssel ellentétben nem egy rossz állapotú beteg, hanem bajtársai és Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták. A videón is látni, hogy Zacher könnyekig hatódott.

Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA