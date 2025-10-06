2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Visszavonul Zacher Gábor: könnyes búcsút vettek a nyugdíjba készülő mentőorvostól
Nyugdíj

Visszavonul Zacher Gábor: könnyes búcsút vettek a nyugdíjba készülő mentőorvostól

Pénzcentrum
2025. október 6. 09:54

Visszavonul Zacher Gábor. A hamarosan 65 éves mentőorvostól a hétvégi Fradi-meccsen is elbúcsúztak, itt derült ki, hogy nyugdíjba készül.

Nyugdíjba megy Zacher Gábor, az ország legismertebb mentőorvosa. Ez a hétvégi Fradi-meccsen drült ki ahol Zacher rendszeresen orvosként van jelen a találkozókon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Hazai meccseink rendszeres mentőorvosának, a hamarosan 65 éves és visszavonuló, őrült fradista Zacher Gábornak tapsolt a Groupama Aréna" - írta a futballklub a Facebookon.

Kapcsolódó cikkeink:

Arról egyelőre nem tudni, mihez fog kezdeni nyugdíjba vonulása után az ismert toxikológus.

Címlapkép: Facebook/Ferencvárosi Torna Club
#nyugdij #orvos #egészségügy #fradi #visszavonulás #zacher gábor #toxikológus #ferencváros

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:21
11:15
11:04
10:45
10:39
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 6.
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
2025. október 5.
Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
2025. október 5.
Így tarolná le a Tesco a magyar kisboltokat: megnyílt az új egységük, elmentünk megnézni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 6. hétfő
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Építészet és habitat világnap
Október 6.
Építészeti világnap
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
2
1 hónapja
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
3
2 hónapja
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
4
4 hete
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
5
2 hónapja
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására egy bankokból álló konzorciumot (szindikátust) szervez. Az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 11:15
Durván emelkedik az HBO Max előfizetési díja: ennyibe kerül novembertől a Standard csomag
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 10:03
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
Agrárszektor  |  2025. október 6. 10:31
Érdekes számok érkeztek: egyre több magyar vásárol ezekben a boltokban