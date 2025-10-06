Visszavonul Zacher Gábor: könnyes búcsút vettek a nyugdíjba készülő mentőorvostól

Visszavonul Zacher Gábor. A hamarosan 65 éves mentőorvostól a hétvégi Fradi-meccsen is elbúcsúztak, itt derült ki, hogy nyugdíjba készül.

"Hazai meccseink rendszeres mentőorvosának, a hamarosan 65 éves és visszavonuló, őrült fradista Zacher Gábornak tapsolt a Groupama Aréna" - írta a futballklub a Facebookon.

Arról egyelőre nem tudni, mihez fog kezdeni nyugdíjba vonulása után az ismert toxikológus.

Címlapkép: Facebook/Ferencvárosi Torna Club