Close up on man Man kioltja a cigarettát a hamutálba leszokás nem dohányzás tüdő egészségügyi problémák
Egészség

Betiltják a dohányzást a Balatonnál: komoly bírságot kaphat, aki rágyújt közterületen

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 19:55

Balatonfüred önkormányzata új rendeletet vezetett be, amely tiltja a dohányzást és az alkoholfogyasztást a város dohányboltjai körül. A szabály szerint a trafikok 10 méteres körzetében ezentúl nem lehet sem cigarettázni, sem italozni.

A döntés hátterében az áll, hogy a dohányboltok előtt gyakran alakult ki zavaró, kocsmaszerű hangulat: pultok, hangoskodó társaságok, valamint olyan vendégkör, amely rossz példát mutatott a fiataloknak. Az önkormányzat indoklása szerint a cél a nemdohányzók védelme és a városi közterek rendezettségének megőrzése.

A szabály betartását a rendőrség mellett a közterület-felügyelők is ellenőrzik majd, a tiltás megszegőire akár 30 ezer forintos helyszíni bírság is kiszabható. A rendelet szeptember 26-án lépett hatályba.

A testületi ülésen szóba került az is, hogy a jövőben Balatonfüred más frekventált közterein is bevezethetik a dohányzás- és alkoholfogyasztási tilalmat. Erről azonban csak később, egy újabb előkészítést követően döntenek a képviselők.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #dohánybolt #önkormányzat #bírság #dohányzás #közterület #szabályozás #tilalom #rendelet #alkoholfogyasztás #balatonfüred

0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
