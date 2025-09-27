A kormány elismerte, hogy 2029-ig 9,4 milliárd fonttal emelkedhetnek az önkormányzati adók Angliában, ami 26 százalékos növekedést jelentene a jelenlegi szinthez képest.
Betiltják a dohányzást a Balatonnál: komoly bírságot kaphat, aki rágyújt közterületen
Balatonfüred önkormányzata új rendeletet vezetett be, amely tiltja a dohányzást és az alkoholfogyasztást a város dohányboltjai körül. A szabály szerint a trafikok 10 méteres körzetében ezentúl nem lehet sem cigarettázni, sem italozni.
A döntés hátterében az áll, hogy a dohányboltok előtt gyakran alakult ki zavaró, kocsmaszerű hangulat: pultok, hangoskodó társaságok, valamint olyan vendégkör, amely rossz példát mutatott a fiataloknak. Az önkormányzat indoklása szerint a cél a nemdohányzók védelme és a városi közterek rendezettségének megőrzése.
A szabály betartását a rendőrség mellett a közterület-felügyelők is ellenőrzik majd, a tiltás megszegőire akár 30 ezer forintos helyszíni bírság is kiszabható. A rendelet szeptember 26-án lépett hatályba.
A testületi ülésen szóba került az is, hogy a jövőben Balatonfüred más frekventált közterein is bevezethetik a dohányzás- és alkoholfogyasztási tilalmat. Erről azonban csak később, egy újabb előkészítést követően döntenek a képviselők.
Fű alatt brutális vámokat bocsátott ki Donald Trump több gyógyszerre is: ez itthon is gondot okozhat
Az Egyesült Államok a globális gyógyszerértékesítések közel felét adja, így a vámok bevezetése komoly hatással lehet a nemzetközi gyógyszeriparra.
A majomhimlő veszélyesebb, I-es típusának Afrikából való kilépése komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
Novembertől lesz elérhető a Covid elleni vakcina Magyarországon, miközben egyre több a megbetegedés.
Az előzetes adatok szerint 2025 augusztusában 6360 gyermek született, és 8908 fő halt meg.
Melyik országban kapnak a legtöbbet az édesanyák a szülési szabadság alatt?
Barbinek Paula, az Ázsia Expressz versenyzője motorbalesetet szenvedett, de állapota stabil - édesanyja szerint nincs ok aggodalomra.
A megelőzés új fizetőeszközzé vált, amit a vezető magánklinikák felismertek, és személyre szabott megoldásokkal reagálnak a növekvő piaci igényekre.
Új betegség a láthatáron: 30 százalékos halálozású vírust terjeszthet az itthon megjelent új kullancs
Új vírust azonosítottak a Magyarországon megjelent Hyalomma kullancsfajban, miközben a veszélyes krími-kongói vérzéses láz kórokozóját eddig nem mutatták ki itthon.
Egy friss nemzetközi teszt során több, "BPA-mentesnek" hirdetett cumiban is kimutatták a hormonkárosító biszfenol A jelenlétét.
Óriási áttörés az egyik leghalálosabb betegség ellen: pár évtizeden belül polcról levehető lesz az ellensz?
Áttörést értek el a floridai kutatók: univerzális rákvakcina fejlesztésén dolgoznak, amely forradalmasíthatja a betegség kezelését.
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj 2025: kik a jelöltek, milyen határidőkre kell figyelni? Tudd meg, mit kell tudni Szent-Györgyi Albert Nobel-díjáról, miért kapta ezt az elismerést!
Európai vegyipari vállalatok növekvő mennyiségben exportálnak olyan mérgező növényvédő szereket, amelyek használata az EU-ban tiltott.
Az Euronics kedden bemutatta a magyar lakosság mentális állapotáról készült kutatását.
Novemberre, decemberre már nem volt időpont közfinanszírozott ellátásra.
Újabb hazai eredetű Nyugat-nílusi láz megbetegedést jelentettek.
Magyarországon a magánegészségügy egyre népszerűbb; egyre többen veszik igénybe a társadalombiztosítási rendszeren kívüli egészségügyi szolgáltatásokat.
20 év alatt megtízszereződött az autizmussal élő gyerekek száma Magyarországon. Mit jelent ez, és hogyan hat a mindennapokra?
Új csodagyógyszer jelent meg a láthatáron: teljesen odavannak érte, kenterbe veri a híres Ozempicet is
A gyógyszer további előnye, hogy kizárólag a zsírsejteket célozza meg, miközben megkíméli a sovány szöveteket.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is