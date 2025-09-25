2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
14 °C Budapest
A bárban felszolgált színes alkoholos italok sokasága
Alkoholizmusáról vallott Wayne Rooney: "ha nincs velem a feleségem, halott lennék"

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 18:17

Wayne Rooney egy podcastban elismerte, hogy felesége, Coleen segítsége nélkül alkoholproblémái végzetesek lehettek volna számára - írta meg a The Guardian.

A 39 éves Rooney, aki a Manchester United történetének legeredményesebb góllövője, a Rio Ferdinand Presents podcastben vallotta be, hogy játékoskarrierje alatt súlyos alkoholproblémákkal küzdött, és gyakran két napon keresztül ivott.

"Őszintén hiszem, hogy ha ő nem lett volna mellettem, már nem élnék" - nyilatkozta Rooney. "Követtem el hibákat a múltban, amelyek jól dokumentáltak, de ő mindig a helyes úton tartott, és ezt teszi már több mint 20 éve."

A korábbi csatár elmondta, hogy az alkoholfogyasztása kritikus szintet ért el: "Eljutottam egy pontra, ahol túl messzire mentem. Ez egy olyan időszak volt az életemben, amikor nagyon küzdöttem az alkohollal. Nem gondoltam, hogy bárkihez fordulhatnék, és nem is akartam, mert nem akartam senkire sem terhet róni."

Rooney bevallotta, hogy gyakran két napon át ivott, majd edzésre ment, hétvégén két gólt szerzett, aztán újra visszatért az iváshoz. "Coleen segített ezt kontrollálni. Irányított engem, mert szükségem volt erre."

A korábbi csapattársának, Ferdinandnak azt is elárulta, hogy a Manchester United edzéseire gyakran másnapos állapotban érkezett, és szemcseppet, rágógumit, valamint arcszeszt használt, hogy leplezze állapotát.
Címlapkép: Getty Images
