2025. augusztus 23. szombat Bence
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Man After Accident On Electric Scooter Overrun By Car
Egészség

Brutális sérüléseket okozhatnak az e-rollerek: nem is kell hozzá nagy esés, ennyi is elég

Pénzcentrum/InfoRádió
2025. augusztus 23. 11:14

Jóval több a szokatlan sérülés az e-rollerek miatt - mondta el Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus az InfoRádió Aréna című műsorában. Egy esetleges fejsérülés utáni aluszékonyság, viselkedésváltozás, fejfájás, hányás esetén is mindenképpen fel kell keresni egy szakembert – hangsúlyozta.

Ha eszméletvesztéssel jár egy fejsérülés, akkor biztos, hogy az egy komolyabb sérülés. Tehát ezzel már mindenképpen orvoshoz kell menni. Ha csak egy pillanatra is, akkor is, még ha kitisztul is utána – mondta Molitorisz Dániel az e-rolleres balesetek kapcsán. A legrövidebb eszméletvesztést is ki kell vizsgáltatni, hosszabb eszméletvesztés esetén mentőt kell hívni. De akkor is orvoshoz kell fordulni, ha a sérülés után olyan tüneteket észlelünk, amik „nem férnek bele”. Ez leginkább a tartós fejfájás szokott lenni, az egynél többszöri hányás, vagy az a fajta tudatmódosulás, ami egyfajta letargiával jár.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Arra a kérdésre, hogy az utóbbi időben nőtt-e a fejsérüléses balesetek száma az e-rollerek, e-biciklik miatt, a szakembert azt mondta: jelentősen megnőtt. Az amerikai statisztikák szerint másfélszeresére, kétszeresére nőtt az elektromos rollerekkel, biciklikkel elszenvedett sérülések száma. De erről saját tapasztalataik is vannak már.

Mi, baleseti sebészek látjuk, hogy megváltoztak azok a sérülések, amiket mi korábban az autóhoz, motorhoz vagy biciklihez társítottunk. Képben voltunk, hogy egy eséstől milyen sérüléseket lehet szenvedni, de ezek most abszolút megváltozni látszódnak. Olyan sérülésekkel és sérüléskombinációkkal is találkozunk, amikkel eddig nem. Például amikor egy elektromos rollerről valaki elrepül, mert megáll a kerék, mert beleütközik a roller egy padkába, akkor az elrepülő embernek megsérül a feje, de esetleg úgy sérül a hasa, a combja, a térde is, ahogy egy egyszerű rollerrel vagy biciklivel való eldőlésnél eddig sose tapasztaltunk

– mondta a szakember, aki szerint amikor valaki 25-30 kilométer/órás sebességgel egy elektromos rollerrel elszáll, akkor sokkal komolyabb sérülések és sokkal komolyabb sérüléskombinációk tudnak kialakulni, mint a hagyományos roller vagy bicikli esetében. Például szabályos égési sérülései lehetnek a betontól, ami mindenhonnan lehúzza a bőrét, a csuklójától a hasáig, térdéig.

És akkor még nem is beszéltünk azokról a közlekedési eszközökről, mint ezek az egykerekű járművek, amikkel a városban a belső sávban látunk száguldozni embereket. Ha van rajtuk bukósisak, az jó persze, de kevés ahhoz, hogy megóvja őket, ha 35-40-45 km/órás sebességgel hirtelen kilép eléjük valaki. Akkor ők csak elrepülni tudnak. Még bukósisakban sem arra vagyunk kitalálva, hogy egy ilyen ütközést vagy elrepülést megússzunk

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

– hangsúlyozta. A szakértő szerint jellemző az is, hogy az elektromos rollerekkel, biciklikkel történt sérüléseknél nagyon nagy számban jelen van az alkoholos befolyásoltság.

Kapcsolódó cikkeink:

 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #közlekedés #orvos #baleset #bicikli #sérült #sérülés #elektromos #roller #e-roller #elektromos jármű #elektromobilitás #elektromos roller

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:04
11:35
11:14
10:52
10:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 23.
Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés
2025. augusztus 22.
Nesze neked "albán" fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról
2025. augusztus 22.
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
2025. augusztus 22.
Ezt a 15 szakmát 2030-ra kinyírja a mesterséges intelligencia: milliónyi munkahely tűnhet el?
2025. augusztus 23.
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 23. szombat
Bence
34. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Óriási botrány robbanhat a Pfizer COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást
2
3 hete
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
3
1 hónapja
Pintér Sándor új rendelete mindent megváltoztat: így alakítják át az orvosok ügyeleti rendszerét
4
4 hete
Ezekben a tengerekben terjed a húsevő, Vibrio-baktérium: így nem szabad vízbe menni
5
1 hónapja
Fű alatt készül a magyar egészségügy reformja: aki ezt meglépi, búcsút mondhat a várólistáknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jóváírás
A bank megadott összeggel növeli ügyfele számlaegyenlegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 23. 10:02
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 23. 08:50
Szerencsétlenül indul a hétvége a magyarok számára: csak 16 ezren örülhetnek, de ők sem soknak
Agrárszektor  |  2025. augusztus 23. 11:01
Betört a hideg Magyarországra: mutatjuk, hol volt a legnagyobb lehűlés