A fejlesztések a MÁV-csoport, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint Üröm, Pilisborosjenő és Solymár település együttműködésében valósulnak meg.
Brutális sérüléseket okozhatnak az e-rollerek: nem is kell hozzá nagy esés, ennyi is elég
Jóval több a szokatlan sérülés az e-rollerek miatt - mondta el Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus az InfoRádió Aréna című műsorában. Egy esetleges fejsérülés utáni aluszékonyság, viselkedésváltozás, fejfájás, hányás esetén is mindenképpen fel kell keresni egy szakembert – hangsúlyozta.
Ha eszméletvesztéssel jár egy fejsérülés, akkor biztos, hogy az egy komolyabb sérülés. Tehát ezzel már mindenképpen orvoshoz kell menni. Ha csak egy pillanatra is, akkor is, még ha kitisztul is utána – mondta Molitorisz Dániel az e-rolleres balesetek kapcsán. A legrövidebb eszméletvesztést is ki kell vizsgáltatni, hosszabb eszméletvesztés esetén mentőt kell hívni. De akkor is orvoshoz kell fordulni, ha a sérülés után olyan tüneteket észlelünk, amik „nem férnek bele”. Ez leginkább a tartós fejfájás szokott lenni, az egynél többszöri hányás, vagy az a fajta tudatmódosulás, ami egyfajta letargiával jár.
Arra a kérdésre, hogy az utóbbi időben nőtt-e a fejsérüléses balesetek száma az e-rollerek, e-biciklik miatt, a szakembert azt mondta: jelentősen megnőtt. Az amerikai statisztikák szerint másfélszeresére, kétszeresére nőtt az elektromos rollerekkel, biciklikkel elszenvedett sérülések száma. De erről saját tapasztalataik is vannak már.
Mi, baleseti sebészek látjuk, hogy megváltoztak azok a sérülések, amiket mi korábban az autóhoz, motorhoz vagy biciklihez társítottunk. Képben voltunk, hogy egy eséstől milyen sérüléseket lehet szenvedni, de ezek most abszolút megváltozni látszódnak. Olyan sérülésekkel és sérüléskombinációkkal is találkozunk, amikkel eddig nem. Például amikor egy elektromos rollerről valaki elrepül, mert megáll a kerék, mert beleütközik a roller egy padkába, akkor az elrepülő embernek megsérül a feje, de esetleg úgy sérül a hasa, a combja, a térde is, ahogy egy egyszerű rollerrel vagy biciklivel való eldőlésnél eddig sose tapasztaltunk
– mondta a szakember, aki szerint amikor valaki 25-30 kilométer/órás sebességgel egy elektromos rollerrel elszáll, akkor sokkal komolyabb sérülések és sokkal komolyabb sérüléskombinációk tudnak kialakulni, mint a hagyományos roller vagy bicikli esetében. Például szabályos égési sérülései lehetnek a betontól, ami mindenhonnan lehúzza a bőrét, a csuklójától a hasáig, térdéig.
És akkor még nem is beszéltünk azokról a közlekedési eszközökről, mint ezek az egykerekű járművek, amikkel a városban a belső sávban látunk száguldozni embereket. Ha van rajtuk bukósisak, az jó persze, de kevés ahhoz, hogy megóvja őket, ha 35-40-45 km/órás sebességgel hirtelen kilép eléjük valaki. Akkor ők csak elrepülni tudnak. Még bukósisakban sem arra vagyunk kitalálva, hogy egy ilyen ütközést vagy elrepülést megússzunk
– hangsúlyozta. A szakértő szerint jellemző az is, hogy az elektromos rollerekkel, biciklikkel történt sérüléseknél nagyon nagy számban jelen van az alkoholos befolyásoltság.
