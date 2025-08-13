2025. augusztus 13. szerda Ipoly
Rendőrségi razzia a Szigeten: drogfogások, körözött bűnözők és szexuális bűncselekmények a tömegben

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 20:06

Miután véget ért a 2025-ös Sziget Fesztivál a Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte, hogy embert állítottak elő a fesztiválon. A fesztivál területén a Budapesti Rendőr-főkapitányság egyenruhás állományának tagjai gyalogosan és elektromos rollerrel járőröztek, a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság hajója pedig a nap 24 órájában cirkált a sziget körül. 

A külső biztosítási feladatokban a BRFK mellett a Készenléti Rendőrség állománya, a Polgárőrség, Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Főigazgatósága is részt vett. A bűnelkövetők még hatékonyabb kiszűrése érdekében a látogatók közé vegyülve civil ruhás nyomozók dolgoztak.

A fesztivállal összefüggésben kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt három, kábítószer birtoklása, illetve fogyasztása miatt tíz embert fogtak el, és lefoglaltak különböző droggyanús anyagokat: körülbelül 55 gramm mennyiségű tablettát, nagyjából 360 gramm port, 5 gramm kokaint és 45 gramm növényi származékot.

Garázdaság miatt hét, lopás miatt kettő, míg csalás miatt kettő, valamint szexuális erőszak kísérlete miatt egy, illetve szexuális kényszerítés miatt is egy embert fogtak el a rendőrök. Négy emberről kiderült, hogy körözés alatt állnak, őket is elfogták. Biztonsági intézkedés keretében a rendőrök 13 ember orvosi ellátásáról intézkedtek.

A Sziget környékén a közúti- és hajóforgalmat is ellenőrizték a rendőrök, ennek keretében engedély nélküli vezetés miatt egy, eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt egy és ittas vezetés miatt is egy főt fogtak el.

A személyszállítással kapcsolatos visszaélésék elkerülése érdekében a Közlekedési Hatóság és a Budapesti Közlekedési Központ munkatársaival együttműködve 697 taxit ellenőriztek, melynek során 82 esetben tártak fel szabálytalanságot.
Címlapkép: Getty Images
