Bár csak mához egy hétre lesz a nemzeti ünnep, már péntektől egy sor lezárásra, terelésre és korlátozásra kell számítani a fővárosban.
Rendőrségi razzia a Szigeten: drogfogások, körözött bűnözők és szexuális bűncselekmények a tömegben
Miután véget ért a 2025-ös Sziget Fesztivál a Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte, hogy embert állítottak elő a fesztiválon. A fesztivál területén a Budapesti Rendőr-főkapitányság egyenruhás állományának tagjai gyalogosan és elektromos rollerrel járőröztek, a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság hajója pedig a nap 24 órájában cirkált a sziget körül.
A külső biztosítási feladatokban a BRFK mellett a Készenléti Rendőrség állománya, a Polgárőrség, Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Főigazgatósága is részt vett. A bűnelkövetők még hatékonyabb kiszűrése érdekében a látogatók közé vegyülve civil ruhás nyomozók dolgoztak.
A fesztivállal összefüggésben kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt három, kábítószer birtoklása, illetve fogyasztása miatt tíz embert fogtak el, és lefoglaltak különböző droggyanús anyagokat: körülbelül 55 gramm mennyiségű tablettát, nagyjából 360 gramm port, 5 gramm kokaint és 45 gramm növényi származékot.
Garázdaság miatt hét, lopás miatt kettő, míg csalás miatt kettő, valamint szexuális erőszak kísérlete miatt egy, illetve szexuális kényszerítés miatt is egy embert fogtak el a rendőrök. Négy emberről kiderült, hogy körözés alatt állnak, őket is elfogták. Biztonsági intézkedés keretében a rendőrök 13 ember orvosi ellátásáról intézkedtek.
A Sziget környékén a közúti- és hajóforgalmat is ellenőrizték a rendőrök, ennek keretében engedély nélküli vezetés miatt egy, eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt egy és ittas vezetés miatt is egy főt fogtak el.
A személyszállítással kapcsolatos visszaélésék elkerülése érdekében a Közlekedési Hatóság és a Budapesti Közlekedési Központ munkatársaival együttműködve 697 taxit ellenőriztek, melynek során 82 esetben tártak fel szabálytalanságot.
A feltárt problémák javítása jelentős pluszmunkát igényel, ezért a déli híd részműszaki átadás-átvétele tervezetten novemberben történhet meg.
Budapest belvárosában, a József nádor tér közelében gyulladt ki a BKK egyik autóbusza.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható. Késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.
Magyar utasok is érintettek lehetnek, akik erre a részre terveztek utazni, vagy itt terveztek átszállni távolabbi úti célok felé.
A magyar mezőgazdaság idei évét is súlyosan érinti az aszály és a csapadékhiány.
Figyelem, fontos változás élesedett a gyógyfürdők szabályozásában: 14 év alatti gyermekek csak orvosi rendelvénnyel használhatják ezeket a gyógymedencéket!
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
Nemcsak az utazási szabadságról, hanem egy ország diplomáciai súlyáról és nemzetközi megbecsüléséről is képet ad a világ útlevél-erősorrendje.
A megnyitót augusztus 12-re tervezik, de a strand üzemkezdése a délelőtti vízirendészeti szemle eredményétől függ.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A következő napokban fokozatosan erősödik a kánikula, a hét második felében sokfelé 35 fok fölötti értékek várhatók.
2025 első felében nőtt a vendégforgalom és a külföldiek kiadásai, ami tovább hajtja a turizmus gazdasági növekedését.
Hegyi Zsolt szerint a balesetnek nincs köze az azt megelőző hetekben zajló átfogó felújításhoz sem.
Átmenetileg nem voltak elérhetőek a a digitális jegyek és bérletek a BudapestGO applikációban.
Tizennyolc fővárosi hivatásos tűzoltóegység és több önkéntes egység a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával oltotta a lángokat.
A mai napon, hétfőn sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tombol a kőkemény hőség, a melegrekord is megdőlhetett: pusztító meleget mértek Körösladányban és Újpesten
Vasárnap megdőlhetett az augusztus 10-i országos és budapesti melegrekord a HungaroMet előzetes mérései szerint.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.