Most közölte az Auchan, lisztériás terméket hívnak vissza: meg ne edd, veszélyes lehet

Termékvisszahívás indult az Auchanban kapható Ocean Fish Füstölt lazacpisztráng filé 100 grammos termékre, miután a vállalat saját ellenőrzése során Listeria monocytogenes baktérium jelenlétét mutatták ki.

Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

Az érintett termék jellemzői:

Termék: Füstölt lazacpisztráng filé 100 g

Minőségmegőrzési idő: minden forgalomban lévő tétel

Gyártó: Ocean Fish S.R.L.

Ok: mikrobiológiai nem megfelelőség

Aki vásárolt a termékből és még nála van, ne fogyassza el - írta a hatóság közleményében.