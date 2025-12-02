2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vákuumcsomagolt atlanti-óceáni lazac hasa fekete műanyag tálcában.
Egészség

Most közölte az Auchan, lisztériás terméket hívnak vissza: meg ne edd, veszélyes lehet

Pénzcentrum
2025. december 2. 17:01

Termékvisszahívás indult az Auchanban kapható Ocean Fish Füstölt lazacpisztráng filé 100 grammos termékre, miután a vállalat saját ellenőrzése során Listeria monocytogenes baktérium jelenlétét mutatták ki.

Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az érintett termék jellemzői:

  • Termék: Füstölt lazacpisztráng filé 100 g
  • Minőségmegőrzési idő: minden forgalomban lévő tétel
  • Gyártó: Ocean Fish S.R.L.
  • Ok: mikrobiológiai nem megfelelőség

Aki vásárolt a termékből és még nála van, ne fogyassza el - írta a hatóság közleményében.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #élelmiszer #auchan #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #hal #hatóság #baktérium #veszélyes #élelmiszer-biztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:47
17:40
17:29
17:15
17:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. december 2.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
2025. december 2.
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
2025. december 2.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 2. kedd
Melinda, Vivien
49. hét
December 2.
A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
1 hónapja
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
3
2 hete
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
4
2 napja
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
5
3 hete
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció kötelezettje
Az a fél, akinek az opciós ügylet megkötése által az esettől függően vételi vagy eladási kötelezettsége keletkezik- feltéve, hogy az opció jogosultja élt opciós jogával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 17:29
Újra megtörténik: 6 havi fizetést kapnak meg egyben ezek a magyar dolgozók 2026 elején - 80 ezren érintettek
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 16:23
Kiszivárgott, már ma este dönthetnek az orosz gáz betiltásáról Brüsszelben: itt van a részletes tervezet
Agrárszektor  |  2025. december 2. 17:26
Problémás élelmiszert találtak itthon: kivonta a forgalomból a hatóság