2025. október 31. péntek
14 °C Budapest
Gyógyszerész kezében gyógyszeres doboz és kapszulacsomagolás a gyógyszertárban.
Egészség

Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán

Pénzcentrum
2025. október 31. 12:01

Az Európai Unió szigorítja a kozmetikai és gyógyszeripari termékek összetevőire vonatkozó szabályokat az emberi egészség védelme érdekében. Több anyag – köztük nanoformájú fémek, retinoidok és bizonyos tartósítószerek – használatát korlátozzák vagy tiltják, hogy biztonságosabbá tegyék a kozmetikumok és gyógyszerek forgalmazását az uniós piacon.

Az Európai Unió 2025-től több kozmetikai összetevő használatát korlátozza vagy tiltja az emberi egészség védelme érdekében - közölte honlapján az NNGYK.

Az Európai Unió célja, hogy a kozmetikai termékek biztonságosak legyenek mindenki számára. Ezért a szakértői bizottságok – például az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) és a Fogyasztói Biztonsággal foglalkozó Tudományos Bizottság (SCCS) – rendszeresen vizsgálják, hogy az egyes összetevők milyen hatással lehetnek az egészségünkre.

A legfrissebb döntések alapján több anyag használata korlátozásra vagy tiltásra kerül a kozmetikumokban. A Bizottság 2024. március 14-i (EU) 2024/858 rendelete alapján a következő változások várhatók.

2025. november 1-től az alábbi anyagok nanoformájában tiltott összetevőnek minősülnek, így ezek kozmetikai termékekben nem alkalmazhatók, és az ilyen termékek az EU területén nem hozhatók forgalomba:

  • Sztirol/akrilát kopolimer
  •  Nátrium-sztirol/akrilát kopolimer
  • Réz, rézkolloid
  • Ezüstkolloid
  • Arany, aranykolloid, arany-tioetilamino-hialuronsav, acetil-heptapeptid-9 aranykolloid
  • Platina, platinakolloid, acetil-tetrapeptid-17 platinakolloid

A Bizottság 2024. április 3-i (EU) 2024/996 rendelete alapján a 4-Methylbenzylidene Camphor tiltott összetevőnek minősül, ezért 2026. május 1-től az ilyen összetevőjű kozmetikumok az EU területén nem forgalmazhatók. Továbbá a Hidroxiapatit nanoformájú összetevőként kizárólag korlátozott mennyiségben használható a kozmetikumokban.

2025. november 1-től a Genistein, Daidzein, Kojic Acid, Alpha-Arbutin és Beta-Arbutin összetevők korlátozott mennyiségben használhatók kozmetikumokban az Európai Unió területén.

2025. november 1-től a Retinol, Retinyl Acetate és Retinyl Palmitate tartalmú kozmetikumok csak akkor hozhatók forgalomba, ha mennyiségük megfelel a szabályozásnak, és a csomagoláson rajta van a kötelező figyelmeztető szöveg. 2027. május 1-től minden forgalomban lévő Retinoid-tartalmú kozmetikum csak akkor maradhat forgalomban, ha mindkét feltétel teljesül.

A Triclocarban és Triclosan tartósítószerek használata is korlátozott lesz, ezek 2025. november 1-től csak meghatározott koncentrációban és figyelmeztető szöveggel ellátva kerülhetnek a kozmetikai termékekbe.

Ezek a változások az Európai Unió kozmetikai szabályozásának szigorítását tükrözik, céljuk a fogyasztók egészségének védelme. A részletes előírások megtalálhatók a Bizottság (EU) 2024/858 és 2024/996 rendeleteiben.
Címlapkép: Getty Images
12:26
12:14
12:10
12:01
11:45
Ajánlatunk
