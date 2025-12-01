Olcsó, de veszélyes? A friss vizsgálat szerint a Temu és a Shein termékeinek többsége nem biztonságos. Nézd meg, mit kaphatsz a pénzedért – akár akaratodon...
Mi folyik itt? Önkénteseket toboroznak a mentőknél egy afrikai misszióra
Csádban civil betegeket és sérülteket kell ellátniuk azoknak a magyar mentősöknek, akiket egy toborzólevéllel kerestek meg. A missziót a Hungary Helps szervezi, december 20-ai indulása, időtartama három hónap.
A felhívást Kunetz Zsombor tette közzé, amelyet a 444 szúrt ki. Azt írta, hogy Budapestre naponta vidékről rendelnek be 20–30 mentőegységet, mert így tudják fenntartani az ellátást. Szerinte érthetetlen, hogy ebben a helyzetben három hónapra külföldre irányítanak orvosokat és mentőtiszteket.
Megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot. Válaszuk szerint Kunetz bejegyzése rosszindulatú írás. Kiemelték, hogy a magyar mentők az ország teljes területén magas színvonalon dolgoznak. Azt írták, hogy Kunetz célja a feszültségkeltés és a bizalom gyengítése.
A misszióról azt közölték, hogy a magyar mentők önkéntesei régóta részt vesznek humanitárius küldetésekben. A mostani feladatra jelentkezők számát és beosztását nem árulták el. Azt írták, hogy néhány önként jelentkező mentős távolléte nem okoz fennakadást. Hozzátették, hogy a helyettesítést megoldják, ahogy a szabadságon vagy betegállományban lévőkét is.
Információink szerint a missziós fizetés jóval magasabb a hazai mentős átlagbéreknél, de a résztvevők három hónapig nem térhetnek haza.
Bár a tervezett katonai misszió nem indult el Csádba, a Hungary Helps több programot működtet az országban. Ezek között voltak egészségügyi, agrár és szakképzési projektek. Az egészségügyi feladatokban eddig a Baptista Szeretetszolgálat és a Budapesti Szent Ferenc Kórház dolgozói vettek részt, nem a mentők.
Egy budapesti fogászati rendelő ügyvédi felszólítással és büntetőjogi következményekkel fenyegette meg egy páciensét negatív Google-értékelése miatt.
Európában évente több ezer ember kap HIV-diagnózist, és ezek mintegy fele túl későn történik, ami növeli a súlyosabb megbetegedések kockázatát.
A hatóság ugyan konkrét utazási állásfoglalást nem adott, de megerősítette: a karácsonyi vásárok fokozott kockázatot jelentenek.
5979 gyermek született, és 10 333 fő vesztette életét
Magyarország a legsúlyosabb európai régiók között a keringési halálozásban. Miért ilyen rossz a helyzet, és mi emeli ennyire a kockázatot? A CHART most megmutatja.
Mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott, mRNS-alapú Spikevax oltóanyag - írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
Az őszi koronavírus-járvány lassan véget ér, és Magyarország már elkésett a Covid-19 elleni oltási kampánnyal.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal összehangolt akcióban lépett fel egy külföldi áruszállítói hálózattal szemben.
Sokkoló, ami a világban történik, minden örökre meg fog változni: ez alól Magyarország sem húzhatja ki magát
Aggasztóan kevés gyermek születik Magyarországon, ez azonban nem egyedi: régiós, európai és globális szinten is hasonló demográfiai problémakkal néznek szembe.
Az Európai Parlament elfogadta a játékok biztonságáról szóló új szabályokat, amelyek szigorúbb vegyi anyag korlátozásokat és digitális termékútleveleket vezetnek be.
Ez ma az egyik legádázabb betegség: nagyon nagy a veszély, de a szakértők szerint már közel az áttörés
A tüdőrákban szenvedők 5 éves életkor-standardizált nettó túlélési aránya jelenleg 18,4%, azaz a diagnózist követő öt év elteltével ötből csak egy beteg van életben.
Egy új kutatás szerint a műtét alatt lejátszott zene csökkentheti az altatószerek szükséges mennyiségét és javíthatja a betegek felépülését.
Durva járvánnyal számolnak idén a szakértők: új variánsok fertőznek, mielőbb érdemes ezt kérni a házorvosnál
Megkezdődött a Covid elleni vakcinák kiszállítása a háziorvosi rendelőkbe, szakértők szerint pedig az idősek különösen veszélyeztetettek lehetnek az idei influenzaszezonban.
A kezelés előtt a betegeknek teljesen abba kell hagyniuk a drog használatát.
Íme kilenc szülői szokás, ami egy gyermekpszichológus kutatásai szerint a leginkább fejleszti a szociális készségeket.
Ausztriához, Csehországhoz és Szlovákiához hasonlóan Magyarországon is jelentősen emelkedett a hepatitis A megbetegedések száma.
A Lyme-kór világszerte – így Magyarországon is – a leggyakoribb állatról emberre terjedő betegség.
Több százezer magyar kaphatja meg idén ezt a fertőzést: lenne védelem akár ingyen is, túl kevesen kérik
Több szezon óta egyre kevesebb a beadott influenza elleni oltások száma.
