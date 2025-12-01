Mi folyik itt? Önkénteseket toboroznak a mentőknél egy afrikai misszióra

Csádban civil betegeket és sérülteket kell ellátniuk azoknak a magyar mentősöknek, akiket egy toborzólevéllel kerestek meg. A missziót a Hungary Helps szervezi, december 20-ai indulása, időtartama három hónap.

A felhívást Kunetz Zsombor tette közzé, amelyet a 444 szúrt ki. Azt írta, hogy Budapestre naponta vidékről rendelnek be 20–30 mentőegységet, mert így tudják fenntartani az ellátást. Szerinte érthetetlen, hogy ebben a helyzetben három hónapra külföldre irányítanak orvosokat és mentőtiszteket.

Megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot. Válaszuk szerint Kunetz bejegyzése rosszindulatú írás. Kiemelték, hogy a magyar mentők az ország teljes területén magas színvonalon dolgoznak. Azt írták, hogy Kunetz célja a feszültségkeltés és a bizalom gyengítése.

A misszióról azt közölték, hogy a magyar mentők önkéntesei régóta részt vesznek humanitárius küldetésekben. A mostani feladatra jelentkezők számát és beosztását nem árulták el. Azt írták, hogy néhány önként jelentkező mentős távolléte nem okoz fennakadást. Hozzátették, hogy a helyettesítést megoldják, ahogy a szabadságon vagy betegállományban lévőkét is.

Információink szerint a missziós fizetés jóval magasabb a hazai mentős átlagbéreknél, de a résztvevők három hónapig nem térhetnek haza.

Bár a tervezett katonai misszió nem indult el Csádba, a Hungary Helps több programot működtet az országban. Ezek között voltak egészségügyi, agrár és szakképzési projektek. Az egészségügyi feladatokban eddig a Baptista Szeretetszolgálat és a Budapesti Szent Ferenc Kórház dolgozói vettek részt, nem a mentők.