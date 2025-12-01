2025. december 1. hétfő Elza
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Yaba terület. Lagos, Nigéria, Nyugat-Afrika.
Egészség

Mi folyik itt? Önkénteseket toboroznak a mentőknél egy afrikai misszióra

Pénzcentrum
2025. december 1. 09:34

Csádban civil betegeket és sérülteket kell ellátniuk azoknak a magyar mentősöknek, akiket egy toborzólevéllel kerestek meg. A missziót a Hungary Helps szervezi, december 20-ai indulása, időtartama három hónap.

A felhívást Kunetz Zsombor tette közzé, amelyet a 444 szúrt ki. Azt írta, hogy Budapestre naponta vidékről rendelnek be 20–30 mentőegységet, mert így tudják fenntartani az ellátást. Szerinte érthetetlen, hogy ebben a helyzetben három hónapra külföldre irányítanak orvosokat és mentőtiszteket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot. Válaszuk szerint Kunetz bejegyzése rosszindulatú írás. Kiemelték, hogy a magyar mentők az ország teljes területén magas színvonalon dolgoznak. Azt írták, hogy Kunetz célja a feszültségkeltés és a bizalom gyengítése.

A misszióról azt közölték, hogy a magyar mentők önkéntesei régóta részt vesznek humanitárius küldetésekben. A mostani feladatra jelentkezők számát és beosztását nem árulták el. Azt írták, hogy néhány önként jelentkező mentős távolléte nem okoz fennakadást. Hozzátették, hogy a helyettesítést megoldják, ahogy a szabadságon vagy betegállományban lévőkét is.

Kapcsolódó cikkeink:

Információink szerint a missziós fizetés jóval magasabb a hazai mentős átlagbéreknél, de a résztvevők három hónapig nem térhetnek haza.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Bár a tervezett katonai misszió nem indult el Csádba, a Hungary Helps több programot működtet az országban. Ezek között voltak egészségügyi, agrár és szakképzési projektek. Az egészségügyi feladatokban eddig a Baptista Szeretetszolgálat és a Budapesti Szent Ferenc Kórház dolgozói vettek részt, nem a mentők.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #fizetés #orvos #mentők #egészségügy #külföld #mentőszolgálat #afrika #mentő #önkéntes #toborzás #átlagbér #országos mentőszolgálat #kunetz zsombor #Csád

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:45
10:30
10:21
10:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. november 30.
Óvatosan, mit posztolsz TikTok-on, Instán: durva bírság, akár börtön is járhat már ezért 2025-ben
2025. december 1.
Nesze neked palackvisszaváltás: ezt bezzeg nem kötik a magyarok orrára - tényleg ennyire nem éri meg még 50 forintért sem visszavinni az üvegeket?
2025. december 1.
Rettenetes jelentés érkezett a magyar iskolákból: minden haramdik gyerek érintett, ledöbbentek a gyermekvédelmisek
2025. november 30.
Fajsúlyos változás a Balatonnál: erre eddig nem volt példa, tömegek özönlenek a tóhoz, ezt látni kell!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 1. hétfő
Elza
49. hét
December 1.
A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja
December 1.
AIDS-ellenes világnap
December 1.
A magyar rádiózás napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
1 hónapja
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
3
1 hete
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
4
2 hete
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
5
2 hete
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aukció
A Magyar államkötvényeket aukciókon kezdik el forgalmazni, de itt még mi nem vásárolhatunk közvetlenül, hiszen a zárt kibocsátáson csak az Elsődleges Forgalmazók jegyezhetnek kötvényeket. A kisbefektetők ez után, az Elsődleges forgalmazókon keresztül juthatnak hozzá az értékpapírokhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 10:45
Újranyitott Budapest legendás, 120 éves étterme: rengeteg magyar imádott itt ebédelni, vacsorázni
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 10:30
Vége az álmodozásnak a jövő évi minimálbér-emelés kapcsán: minden eldőlt, erre készülhetnek a magyar dolgozók
Agrárszektor  |  2025. december 1. 10:31
Elképesztő számok jöttek: ez alapjaiban írhatja át a húspiacot