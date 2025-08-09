2025. augusztus 9. szombat Emőd
Euros, the european money
Utazás

Alig ismert szabály miatt szórják a bírságokat sok nyaralóhelyen: magyarokat is százezrekre vághatnak meg

Pénzcentrum
2025. augusztus 9. 14:58

Európa több országában szigorú bírságokat vezettek be a turisták helytelen viselkedésének visszaszorítására, ami a helyi lakosok és a felelősségteljes utazók védelmét szolgálja.

Idén nyáron Európa-szerte új bírságok sorát vezették be a turisták szabálysértéseinek büntetésére. Törökországban például 62 eurós büntetést kaphat, aki a repülőgép teljes megállása előtt kikapcsolja biztonsági övét vagy feláll. Portugália népszerű tengerparti városában, Albufeirában akár 1500 euróba is kerülhet, ha valaki fürdőruhában sétál a strandon kívül, míg a spanyol Baleár-szigeteken a közterületi alkoholfogyasztásért 3000 eurós bírságot is kiszabhatnak - írja a BBC.

A spanyolországi Malagában új, tízpontos "Javítsd a tartózkodásodat" kampányt indítottak, amely buszokon, hirdetőtáblákon és közösségi médián keresztül tájékoztatja a látogatókat az elvárt viselkedésről. A szabályok között szerepel a megfelelő öltözködés, a szemetelés és a túlzott zajkeltés elkerülése, valamint az elektromos rollerek felelős használata. A szabályszegőkre akár 750 eurós bírság is várhat.

"A szabályok, bár szigorúnak és büntetőjellegűnek tűnhetnek, valójában a felelősségteljes és empatikus utazást ösztönzik" – nyilatkozta Jessica Harvey Taylor, a londoni Spanyol Turisztikai Hivatal sajtófőnöke. "Ezek az intézkedések a felelősségteljesen viselkedő turisták többségének nyaralási élményét hivatottak védeni."

A bírságok listája egyre bővül: a Ryanair 500 eurót vagy többet számolhat fel a rendbontó utasoknak, az olaszországi Cinque Terre nem megfelelő lábbeliben történő túrázásáért akár 2500 eurót is fizethetünk, Franciaországban pedig 90 eurós azonnali bírságot szabnak ki a közterületi strandokon és játszótereken dohányzókra. Görögországban egy kagyló összegyűjtése 1000 euróba, Velence csatornáiban való úszás pedig 350 euróba kerülhet.

"A helyiek megelégelték a helyzetet" – mondta Birgitta Spee-König, a felelős turizmus szószólója. "Ezek a bírságok jelzések, hogy a közösségek vissza akarják szerezni a tereiket. Nem arról van szó, hogy a turisták rosszabbak lennének – inkább a tolerancia fogyott el. És fontos megjegyezni, hogy nem minden bírság jelent szigorítást: némelyik egyszerűen csak tiszteletet kér."

Az Európában évek óta növekvő turizmusellenes és túlturizmussal kapcsolatos tiltakozások hatására a helyi hatóságok felismerték, hogy ki kell állniuk a lakosok mellett, még akkor is, ha ezzel esetleg megbántják a turistákat. Ez egyben jelzés a nyaralóknak, hogy az otthontól távol sem tehetnek meg bármit következmények nélkül.

Még korai lenne megmondani, hogy az új bírságok működnek-e. Robert Allard, az Algarve régióra specializálódott Go2algarve utazási iroda vezetője új megfigyelőkamerákat és megnövekedett rendőri jelenlétet tapasztalt Albufeira éjszakai negyedeiben. "Néhány embert megbírságoltak, de ugyanakkor az emberek nem igazán ismerik az új szabályokat, annak ellenére, hogy szórólapok találhatók a szállodák előcsarnokaiban és plakátok is láthatók."

A viselkedésváltozást célzó kampányok időbe telnek, és egy szezon nem fogja átalakítani a látogatók szokásait. Az üzenet azonban egyértelmű: a nap, a homok és a tenger továbbra is elérhető, de csak azok számára, akik hajlandók ezeket értelmesen, érzékenyen és némileg józanul élvezni.
Címlapkép: Getty Images
