Nincs mese, itt nem tudnak spórolni a rezsin: a magyarok egészsége lenne a tét

Jövő év elején vezethetik be újra a teljesítményarányos finanszírozást az egészségügyben, emelte ki a Magyar Kórházszövetség elnöke.

A gyerekellátás nagy területe az egészségügyi rendszernek. Az ellátás legkülönbözőbb szintjein garanciát kaptunk a kormánytól az energiaárak finanszírozására. Nagyon örülünk és bízunk abban, hogy ez valóban így lesz – mondta az Inforádiónak Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnöke, aki egyben a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója is.

Az egészségügyi rendszer egy 365 napon át tartó 24 órás szolgálat. Itt nincsenek lehetőségek arra, hogy éjszaka, vagy az év bizonyos szakaszaiban az energiával spóroljunk, persze mindenre nekünk is oda kell figyelni

– mondta a szövetség elnöke. Hozzátette, hogy a szféra legnagyobb részét az állami, illetve egyházi intézmények és a praxisok teszik ki. A gyerekrendelők esetében külön kell figyelni a rendelési időben a megfelelő infrastruktúra biztosítására.

A világpiacnak való kiszolgáltatottság miatt nagyban érinti az infláció és a forintárfolyam az egészségügyet. Szoros a kórházak és az intézmények költségvetése, egyre inkább eladósodnak, különösen a nagyobb teljesítményű helyek.

Ez bizonyos értelemben igazságtalanság, hiszen a koronavírus-fertőzés óta havonta ugyanazt a pénzt kapják a kórházak teljesítménytől függetlenül. Erről sokat beszélünk az ágazat vezetőivel, és nagyon reméljük, hogy ezeket a plusz teljesítményeket kifizeti a biztosító

– mondta. Szerinte a teljesítménnyel arányos finanszírozásra van szükség, melyet várhatóan jövő év elejétől fognak újra bevezetni.

Más probléma is van az egészségügyben

A munkaerőhiány továbbra is megoldatlan probléma, különösen a szakdolgozók esetében. Velkey György szerint sok pozitív elem, és még továbbra is nagyon sok bizonytalanság van ezen a téren. Fejlődést jelent, hogy az rezidensek már itthon maradnak, a gyerekellátásba is sokan mennek dolgozni, tisztességes bérek vannak, és megszűnt a paraszolvencia. A gyerekellátásban különösen fontos a kellő számú orvos, mert a házi gyermekorvosi szolgálat megerősítése "stratégiai kérdés". Az ország nagyobb részén ugyanis vegyes praxisok látják el a gyerekeket, ezért az utánpótlás erősítése a szakma kulcskérdése az elnök szerint.

Az ápolók béremelése, az orvosi bérekhez igazítása szintén fontos a szövetség elnöke szerint, ugyanis

speciális, gyönyörű munkát végeznek az ápolók, ami sokkal nagyobb megbecsülést érdemel társadalomtól

- hozzátette, hogy a gyermekintenzív, idősellátó ápolók, aneszteziológus asszisztensek "szó szerint éjt nappallá téve szeretettel és nagy szaktudással gondozzák a betegeket".

A Magyar Kórházszövetség elnöke szerint ezen a téren is előrelépés várható. Reméli, a bérfelzárkóztatással valódi életpályamodell alakul ki, ezáltal többen választják a szakmát. Erről az ágazat több vezetőjével beszélnek, ismerik a pozitív szándékokat. Bízik abban, hogy erre lesz forrás, és az ország teherbíró állapotától függően lesz előrelépés.