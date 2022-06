Hamar tönkremehet a nyaralás 2022-ben: szörnyű kínok várnak rád, ha erre nem figyelsz

A nyár beköszöntével a bőrünk egészségére is vigyáznunk kell - de hogy csináljuk jól? A szúnyogok elleni évezredes küzdelmben nem állunk jól mi emberek, de már látszik a fény az alagút végén. Nem mindegy azonban, mit teszünk a bőrünkre, ha a vérszívók már belénk martak - bőrgyógyász tippjeivel készülhetünk most a nyaralás egyik legnagyobb csatájára.

A nyárról legtöbb esetben a vidám kirándulások, nyaralások, a családdal és barátokkal együtt töltött idő jut eszünkbe. Van azonban még egy dolog, amire az emberiség történelmében már sokan kerestek választ, de egyelőre nem tűnik úgy, hogy csatát nyerünk: ez pedig a szúnyogok vagy más olyan rovarok elleni állandó küzdelem, amely alaposan megkeserítheti a pihenést. A rovarok elleni csatában szinte minden eszköz megengedett, de ha saját magunkra nem figyelünk eléggé, akkor bizony az egész nyarunkat tönkre tehetik a kis vérszívók és az általuk okozott bőrgyógyászati kellemetlenségek. Cikkünkben most arra adunk tippeket, hogyan védekezhetünk ellenük a lehető legjobban, hogy ne a vakaródzásról szóljon az egész nyár.

A vérünk kell nekik

Az emberi szervezet sajátosságai azt vonzzák magukkal, hogy nagyon csábítóak vagyunk a szúnyogok vagy más rovarok számára. Az ember, de az állat vére is számukra tápanyag, ami nekik nélkülözhetetlen a fennmaradáshoz, és mint azt már tapasztaltad te is, mindent meg is tesznek, hogy ehhez a táplálékhoz hozzájussanak.

A bőrgyógyászat, valamint a vegyipar folyamatos fejlődésével már ezernyi olyan termék van, amellyel legalább azt elkerüljük, hogy a vérünket szívják, de egy-két csípés így is nagyon kellemetlen élményekhez juttat minket: a kipirosodott, felhólyagzott bőr, valamint az állandó viszketés napokat tehet tönkre.

Amikor egy rovar megharapja a bőrünket, kis mennyiségű nyálat fecskendez be, és ez immunválaszt vált ki a szervezetünkben" – mondta Rebecca Marcus bőrgyógyász. „A hisztamin, a gyulladást és viszketést okozó vegyi jelzés jelként szabadul fel a szervezet számára, hogy fehérvérsejteket küldjön a kórokozó elleni küzdelemre – ez okozza a viszketést.

Mit tehetünk ellene?

A legfontosabb, amit bár az idegesítő viszketés esetében persze nehéz betartani, az a türelem. A viszketés talán csak néhány percig fog tartani, de sajnos előfordulhat az is, hogy napokig velünk lesz majd – attól függ, hogy a szervezet hogy reagál a csípésre, milyen az immunválasz képessége.

„A legjobb javaslat a szteroidos krém használata, amelyet az ekcémára is sikerrel alkalmaznak” – mondja Rebecca Marcus. „Segíthet az is, ha gyorsan jeget rakunk rá – ez nem csak afféle házi praktika, tudományos megalapozottsága van: a jég ugyanis elősegítheti a harapás ideiglenes jobb „közérzetét” azáltal, hogy összehúzza a bőr felületén található ereket, és csökkenti a gyulladást is.”

Persze a házi, alternatív gyógymódok egy része is hatásos: sokan esküsznek az aloe verára, és a bőrgyógyász szerint nem is hiába. „Gyulladáscsökkentő hatása van, vagyis hamarabb elmúlhat a viszketés, mint amire számítottunk volna rá. Emellett, ha több csípésünk is van, a szódabikarbónás fürdő is jó megoldás, mert szintén gyulladáscsökkentő hatása van, bár az is igaz, hogy csak rövidebb időre űzi el a kellemetlen bőrirritációkat.

Mit ne tegyünk, és mikor menjünk orvoshoz?

Akármennyire is szeretnénk megszabadulni a csípéstől, az irritációtól és a viszketéstől, sok dolognak eszünkbe sem szabad jutnia, mikor a baj már megtörtént, és a csípést igyekszünk kezelni – mondja a bőrgyógyász.

Semmiképpen se hőkezeljük, ez csak a duzzanatot, a bőrpír nagyságát növeli. Szintén kerülendőek az antibiotikumos kenőcsök, mert szintén csak rontanak a helyzeten. A legfontosabb viszont, akármennyire is erős az inger, hogy igyekezzünk nem vakarni a csípés helyét.

Abban az esetben, ha az irritáció nem múlik, esetleg nehezen lélegzünk, alvási nehézségeink vannak, akkor már orvoshoz is érdemes lehet fordulni. „A bőrgyógyász felírhat olyan vényköteles krémeket, kenőcsöket, amelyeket szimpla kereskedelmi forgalomban nem kapunk meg. Ugyanígy menjünk orvoshoz, ha a csípés után belázasodunk: nagyon komoly bajt előzhetünk meg, mert ez azt jelenti, hogy a csípés fertőzött volt – mondja Rebecca Marcus.

(via HuffPost)