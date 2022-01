Modern népbetegség szedi áldozatait a magyar munkahelyeken: egyre többen kérnek szakértő segítséget

Az előző év sem a stabilitásról szólt, rengeteg ember vesztette el a munkáját, sokan pedig pont a pandémia alatt jöttek rá arra, hogy inkább új munkahely után néznének. Mivel a mentális egészségünk is egyre fontosabb, nem meglepő, hogy rengetegen fordulnak pszichológushoz akár munkahelyi problémáikkal is.

Távmunka, világjárvány, munkahely váltás - csak pár azokból a problémákból, amelyek most szinte minden munkavállalót érintenek. Van, akinek a hibrid munkavégzéssel gyűlik meg a baja, de akad olyan is, aki nem tudja hogyan kerülhetné el a munkahelyi kiégést.

Nem csak a munkáltató felől, de a munkavégző részéről is egyre fontosabb a mentális egészség megőrzése, így sokan fordulnak pszichológushoz olyan problémákkal, amely a munkahelyen érinti őket. A Huffpost által megkérdezett szakemeberek már szinte mindent láttak, így most egy összeállításban adtak tanácsokat az új év munkahelyi kihívásaira.

Elizabeth Cohen pszichológus kiemelte, hogy első sorban teljesen normális, ha motiválatlanok, összezavarodottak vagyunk ebben az időszakban, hiszen a járvány eddig soha nem látott folyamatokat indított el az életünkben, ráadásul a pandémia még mindig tart, és rengeteg kérdést vet fel bennünk. Éppen ezért elmondása szerint teljesen elfogadható, ha jelenleg nehéz időket élünk át, és fontos, hogy ezt magunkban is tudatosítsuk.

Túl nagy a nyomás

Az egyik legfontosabb munkahelyi tanács a terapeuták részéről, hogy ne engedjünk a nyomásnak. Ha valamit megtanultunk a járvány alatt, az az, hogy mennyire fontos a saját mentális egészségünk, és az, hogy ne csak a munkával legyünk elfoglalva. Hogy elkerüljük a teljes kiégést, ne hagyjuk, hogy a sikerességünkért cserébe feláldozzuk magunkat. A magánélet és a munka közötti egyensúly most fontosabb,mint valaha, ezért a szakértők azt javasolják, hogy fordítsunk időt arra, amire szeretnénk,és amivel kikapcsolódhatunk a munkán kívül.

Emlékeztessük magunkat arra, hogy egyetlen munkahely sem ér annyit, hogy a mentális egészségünk tönkremenjen miatta.

- tette hozzá Katheryn Perez, terapeuta. Nagyon fontos az is, hogy felállítsuk a személyes határainkat. Rengetegen dolgoznak anélkül, hogy bármilyen időkorlátot állítanának a munkájuk elé. Gyakran azonban a végelláthatatlan munkaórák nem hoznak gyümölcsöt, ráadásul egyenes ez út a kiégéshez.

A munkahelyed az idődért, a tapasztalatodért és a munkádért fizet, nem a lelkedért.

- mondta Ryan Howes pszichológus, aki szerint különösen napjainkban fontos, hogy hagyjunk időt és energiát magunknak is. Sokan most vágnának bele a sokáig halasztott munkahely váltásba is. Cicely Horsham-Brathwaite, klinikai szakpszichológus szerint sokunknak változtak a prioritásai az elmúlt időszakban, és sokan keresnek új lehetőségeket. Azonban fontos, hogy ezeket a karrierváltozásokat se gyorsan, nyomás alatt vigyük végbe, hanem tudatosan gondoljuk át a következő lépésünket, hiszen egy másik munkahely nem feltétlenül jobb.

A kiégés ellen egyébként is egyre többen küzdenek, hiszen az alattomos népbetegség szinte mindenhova bekúszik. A magyar családokra is nehéz időszak vár, a járványhelyzet ugyanis nem csitul, a téli depresszió pedig még a nyakunkon van. Azonban pozitív hozzáállással, és néhány gyakorlati módszerrel elkerülhető a kiégés. Persze a tüneteket érdemes időben felismerni, akár saját magunkról, egy családtagunkról vagy épp közvetlen kollégánkról van szó. Ebben nyújt segítséget a Pénzcentrum heti podcastjának két vendége: Tóth Zsuzsa, a CIB Bank HR-igazgatója, és Füredi Júlia szervezetpszichológus, HR szakember.

A terapeuták szerint fontos felismerni azt is, hogy mire van valóban energiánk, és mit tudunk elvégezni. Sokan ugyanis teljesen túlvállalják magukat, ahelyett hogy magukra is szánnának az idejükből. Ne halogassuk a magánéletünket a munkánk miatt.

Természetesen rengeteg feladatot el tudunk végezni, de ez nem jelenti azt, hogy el is kell, ugyanis emocionálisan, pszichikailag nem biztos, hogy jó megoldás túlvállalni magunkat. Fontos, hogy más dolgokra is szánjunk időt, hiszen ez fog minket feltölteni, és ez teszi lehetővé később azt, hogy dolgozzunk.

- tette hozzá Aimee Monterrosa, szociális munkás, aki elmondta, hogy ezen kívül az is fontos, hogy beismerjük, hogy nem lehetünk ott mindenkinek az életében egyszerre. Tagoljuk a feladatainkat, ha munkavállalóként vagyunk jelen, akkor csak azt a szerepet vegyük fel, és mindig koncentráljunk a jelenre, és a jelen kihívásaira, szerepeire.

Fontosabb, mint valaha

Az elmúlt, pandémiás időszakban hatalmas teret nyert végre a mentális egészség, valamint az, hogy boldogok vagyunk-e. Akár a munkahelyünkön, akár a magánéletünkben, a boldogságra, elégedettségre most mindenki jobban törekszik, ugyanis a világjárvány rámutatott, hogy eddig sajnos ezt a kérdést sokan nem vették komolyan.

Korábban mi is írtunk arról, hogy min múlik az egyén boldogsága. A legújabb kutatások egyértelműen bebizonyították, hogy a testünk jóléte is hozzájárul az elménk egészségéhez, így a Ceoworld által felállított 10 elemű lista a feltételezések szerint lefedi a boldogság mai definícióját, komponenseit. Itt is megjelennek azok a dolgok, amelyeket a terapeuták is ajánlottak, miszerint dolgozzunk a kapcsolatainkon, mozogjunk többet, legyen hobbink és éljünk a lehetőségeinkhez mérten. Ezeket a tippeket betartva pedig máris tehetsz valamit a saját mentális egészségedért, és küzdhetsz a kiégés ellen.