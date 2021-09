Hazánkban is pusztít az alattomos népbetegség: rengeteg magyar nem sejti, hogy baj van

A magyar lakosság harmadnál diagnosztizáltak magas vérnyomást, de vélhetően ennél sokkal több embert érint a probléma hazánkban. Ugyanis a WHO szerint a krónikus betegségben szenvedők fele nem is tud a problémájáról. Az uniós rengsorban Magyarország az elsők között szerepel magas vérnyomás tekintetében. A nemek közötti megoszlás nagyjából egyenletes.

A kezeletlen magas vérnyomás idővel a szív, a vese vagy az agy krónikus megbetegedéséhez vezethet. 2019-ben az EU-ban a 15 éves és idősebb emberek 22 százaléka küzdött magas vérnyomással az Eurostat adatai szerint.

Az uniós országok közül Horvátországban (37%-a), Lettországban és Magyarországon (mindkettő 32%) volt a legnagyobb a magas vérnyomással küzdő, 15 éven felüliek aránya. Ezzel szemben a legalacsonyabb arányt Írországban (12%), Luxemburgban, Romániában és Hollandiában (16%) regisztrálták.

2019-ben az EU-ban a magas vérnyomásban szenvedő nők aránya valamivel magasabb volt, mint a férfiaké (23% vs. 21%). A magas vérnyomással küzdő nők legmagasabb arányát Horvátországban (38%) és Lettországban (37%) regisztrálták.

A részletes adatokból az is kiderült, hogy Magyarországon a nők 34 százalékánál diagnosztizáltak már magas vérnyomást.

A férfiak tekintetében Horvátországban a legmagasabb az arány, 36 százalékos, Magyarország pedig ebben az összevetésben a második 29százalékkal, és Finnországban pedig a harmadik legrosszabb a helyzet (28%).

Az érintettek fele nem is tud róla

Érdemes megjegyezni, hogy az Eurostat adatsoracsak azokat vette számításbam akiknél orvos diagnosztizálta a betegséget. Azonban a szakemberek szerint még ennél is többen lehetnek érintettek.

Ugyanis minden második ember, akinek magas a vérnyomása, nem tud az életét veszélyeztető betegségről. Az érintettek száma 1990 és 2019 között megduplázódott, és elérte az 1,3 milliárdot - írták korábban a londoni Imperial College és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kutatói a The Lancet című orvostudományi folyóiratban megjelent tanulmányukban.

A kutatók szerint 30-79 év közötti emberekről van szó, közülük egymilliárdan alacsony vagy közepes jövedelmű országokban élnek. Magas vérnyomásról az orvosok akkor beszélnek, ha a vérnyomásérték 140/90 fölött van.

Még a tudományos szklapban is kiemelték, hogy különösen magas az ilyen betegek aránya a férfiak körében Magyarországon.

A betegségre vannak jó és hatékony gyógyszerek a WHO szerint, amely a betegség kezelésére tett ajánlásait nyilvánosságra is hozta. A nem túl magas vérnyomást lehet csökkenteni az életmód megváltoztatásával is. Több zöldség és gyümölcs, kevesebb só fogyasztása és több testmozgás segít a magas vérnyomás csökkentésében.