Magyarországon is tarol a rettegett népbetegség: az érintettek fele nem is tudja, hogy baj van

Minden második ember, akinek magas a vérnyomása, nem tud az életét veszélyeztető betegségről. Világszerte több mint 1,3 milliárd embert érint a betegség, amely Magyarországon is nagy problémát jelent.

Minden második ember, akinek magas a vérnyomása, nem tud az életét veszélyeztető betegségről. Az érintettek száma 1990 és 2019 között megduplázódott, és elérte az 1,3 milliárdot - írták a londoni Imperial College és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kutatói a The Lancet című orvostudományi folyóiratban megjelent tanulmányukban.

A kutatók szerint 30-79 év közötti emberekről van szó, közülük egymilliárdan alacsony vagy közepes jövedelmű országokban élnek. Magas vérnyomásról az orvosok akkor beszélnek, ha a vérnyomásérték 140/90 fölött van.

A magas vérnyomás okozta szív- és érrendszeri betegségek vagy stroke miatt évente 8,5 millió ember hal meg. A magas vérnyomás a vezető halálozási és betegségkiváltó ok világszerte, növeli a szív-, agy- és veseproblémákat is.

2019-ben Dél-Korea, Kanada és Izland volt a három ország, ahol a betegséget a legjobban ellenőrzés alatt tartották, őket követte az Egyesült Államok, Costa Rica, Németország, Portugália és Tajvan. Különösen magas az ilyen betegek aránya a férfiak körében Magyarországon, Paraguayban és Lengyelországban, a nők körében a Dominikai Köztársaságban, Jamaicában és Paraguayban.

A betegségre vannak jó és hatékony gyógyszerek a WHO szerint, amely a betegség kezelésére tett ajánlásait nyilvánosságra is hozta. A nem túl magas vérnyomást lehet csökkenteni az életmód megváltoztatásával is - mondta Majid Ezzati, a kutatás vezetője. Több zöldség és gyümölcs, kevesebb só fogyasztása és több testmozgás segít a magas vérnyomás csökkentésében.