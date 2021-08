Mi az a hólyaghurut és mik a hólyaghurut tünetei? Így zajlik a hólyaghurut kezelése egyszerűen

Az olyan húgyúti fertőzések, mint a hólyaghurut, az év bármelyik szakaszában okozhatnak igen kellemetlen, fájdalmas tüneteket, pokollá téve ezzel a betegséget elszenvedő nők és férfiak hétköznapjait. Na de mi az a hólyaghurut, a hólyaghurut mitől alakul ki és mennyi idő alatt múlik el a hólyaghurut?

A hólyaghurut egy gyakori, ám igen kellemetlen megbetegedés, amire mindenképpen figyelmet kell fordítanunk, ugyanis a hólyaghurut szövődményei kihathatnak a vesék egészségre is, felső húgyúti gyulladást okozva. Cikkünkben eláruljuk, milyen betegség a hólyaghurut, milyen húgyúti szerveket érint és mik a hólyaghurut tünetei, hol fáj a hólyaghurut. Mitől alakul ki a hólyaghurut és miért gyakoribb a hólyaghurut nőknél, mint férfiaknál? A hólyaghurut milyen orvos segítségével kezelhető, milyen hólyaghurut gyógyszer szedése javallott ilyen fertőzés esetén? Mi a hólyaghurut antibiotikum neve?

Mi az a hólyaghurut?

A hólyaghurut egy kifejezetten gyakori, nehezen kivédhető húgyúti fertőzés, amelyet nevezhetünk hólyaggyulladásnak, vagy hétköznapi nevén felfázásnak is. Alapesetben a hólyaghurut az alsó húgyutakat érintő húgycső- és húgyhólyag-gyulladás, azonban a fertőzés továbbterjedhet a felső húgyutakra is, vesemedence-gyulladást előidézve. A hólyaghurut ötvenszer gyakoribb nőknél, mint férfiaknál: a hólyaghurut tünetei minden nő életében jelentkeznek legalább egy alkalommal, azonban a hólyaghurut kialakulására hajlamos embereknél évi rendszerességgel is előfordulhat.

A hólyaghurut férfiak esetében aránylag ritkább betegség a hosszabb húgycsőnek köszönhetően. Minden esetben fontos a hólyaghurut kivizsgálása és a hólyaghurut kezelése, ugyanis az el nem múló, súlyos hólyaghurut veszélyes szövődményeket okozhat. Nőknél a hólyaghurut súlyosabb szövődménye a vesemedence gyulladás, férfiaknál pedig kialakulhat a hólyaghurut szövődményeiként mellékhere-gyulladás, vagy prosztatagyulladás is.

Mik a hólyaghurut tünetei?

A húgyúti fertőzések jellemzően az alsó húgyutak felől támadnak: a felfázást okozó mikrobák fokozatosan megfertőzhetik a húgycsövet és a húgyhólyagot, végül a felső húgyutakra átterjedve elérhetik a vesemedencét, veséket is. A hólyaghurut tünetei rendszerint akkor jelentkeznek, amikor a húgyutakban már elszaporodtak a betegséget okozó baktériumok vagy más mikrobák, és létrejött valamelyik húgyúti szerv gyulladásos megbetegedése. Terhesség alatt különösen figyeljünk oda a hólyaghurut okozta tünetekre, mert ilyenkor fokozódik a vese megfertőződésének a kockázata!

A hólyaghurut tünetei nőknél és férfiaknál alapvetően hasonlóak. Alsó húgyúti fertőzés esetén a hólyaghurut tünetei a gyakori vizelési inger, vagy gyakori vizelés, ami kismennyiségű (pár csepp) vizeletet eredményez, illetve a hólyaghurut tünetei közé tartozik a vizelés során jelentkező égő érzés, szúró fájdalom. Hólyaghurut esetén gyakori tünet a zavaros vagy véres vizelet, illetve a bűzös vizelet is. A súlyosabb húgyúti gyulladás esetén a hólyaghurut tünetei közé tartozik az alhasi fájdalom és a láz is. Kiskorú gyerekek és időskorúak esetén a hólyaghurut tünetei sokszor nem egyértelműek, összekeverhetőek más betegségekkel.

Hol fáj a hólyaghurut?

A hólyaghurut okozta fájdalom az alhas, pontosabban a húgyhólyag tájékán érzékelhető, illetve a hólyaghurut okozza a vizeléskor fellépő égő érzést is, ugyanis a hólyaghurut gyakran húgycső-gyulladással jár. Amennyiben a hólyaghurut nem csak az alhasi tájékon okoz fájdalmat, hanem érzékeljük azt deréktájon, a vesék környékén is, ne habozzunk orvoshoz fordulni!

A hólyaghurut mitől alakul ki?

A hólyaghurut egy gyakori fertőzéses megbetegedés, ami ellen nehéz tökéletesen védekeznünk. A hólyaghurut kialakulása függ a genetikai hajlamtól, a fürdőzési és a szexuális szokásainktól is, azonban a hólyaghurut oka minden esetben valamilyen, a húgyutakban elszaporodó mikroba. A mikrobák jelen lehetnek anélkül is, hogy a hólyaghurut tünetei feltűnőek lennének, de általánosságban jól érzékelhetőek a hólyaghurut jellegzetes, sokszor ijesztő jelei. A hólyaghurut oka az esetek zömében – egyéb vírusos vagy gombás fertőzések mellett – a székletben, a bélflórában jelenlévő baktériumok, amelyek valamilyen okból kifolyólag megtelepednek a húgyutakban is.

A női hólyaghurut többnyire a serdülőkor és a menopauza idején gyakori, de kifejezetten jellegzetes betegség a termékeny években is, főleg aktív szexuális élet esetén. A hólyaghurut bárkivel, bármikor előfordulhat, ugyanis a nők rövid húgyvezetékén keresztül könnyebben beférkőznek a kórokozók az alsó/felső húgyutakba. Kisbabák esetében a hólyaghurut a véráramon keresztül is kialakulhat.

A hólyaghurut okai lehetnek mindemellett a családon belüli korábbi felfázásos megbetegedések, a húgyúti elzáródás vagy a vesekő, illetve okozhatnak húgyúti fertőzést, gyulladást más, az immunrendszert gyengítő krónikus megbetegedések is. A baktériumok nem csak természetes úton juthatnak be a húgyutakba, bevihetőek olyan orvosi kezelések során is, mint például a húgyúti katéterezés, vagy a hólyagtükrözés.

A hólyaghurut milyen orvos által kezelhető?

Ha felütik a fejüket a hólyaghurut tünetei, ellátogathatunk a háziorvosunkhoz, vagy jelentkezhetünk az urológiai ambulancián ellátásért. A hólyaghurut diagnosztizálása egy egyszerű vizeletvizsgálat segítségével történik, ami egyértelműen kimutatja, hogy hólyaghurut áll-e fenn. Amennyiben beigazolódik a gyanúnk és valóban a hólyaghurut tünetei azok, amiket érzékeltünk, a hólyaghurut kezelése antibiotikumokkal történik. Az antibiotikum tartalmú hólyaghurut gyógyszer hatóanyagával szemben sokszor ellenálló a hólyaghurut fertőzés, ugyanis gyakran alakul ki antibiotikum rezisztencia. Ilyenkor az orvos alkalmazhat nagyobb dózisú, intravénás hólyaghurut kezelést is.

Hólyaghurut gyógyszer: Mi a hólyaghurut antibiotikum neve?

A hólyaghurut ellen alkalmazott antibiotikum lehet kúraszerű, de visszatérő hólyaghurut esetén a gyógymód állhat folyamatosan alkalmazott, kisebb dózisokból, attól függően, hogy milyen súlyos a hólyaghurut, vannak-e olyan szövődményei, mint a vesemedence-gyulladás. Hólyaghurut esetén az orvosunk a következő elnevezésű antibiotikumokat írhatja fel hólyaghurut gyógyszer gyanánt:

methenamin;

phenazopyriditin;

nitrofurantonin;

trimetoprim/sulfamethoxazol.

A hólyaghurut kezelése: Mennyi idő alatt múlik el a hólyaghurut?

A rendszerint antibiotikumokat tartalmazó hólyaghurut gyógyszer szedését követő három napon belül el kell, hogy múljanak a hólyaghurut tünetei. A hólyaghurut gyógyszer beszedése mellett érdemes odafigyelnünk a hólyaghurut megelőzésére, ugyanis az, aki egyszer már átesett hólyaghurut fertőzésen, sajnos a későbbiekben fokozottan hajlamos lehet rá.

A hólyaghurut ellen mind nőként, mind férfiként úgy védekezhetünk a leghatékonyabban, ha odafigyelünk a nemi szerveik higiéniájára, illetve ha nem váltogatjuk túl sűrűn szexuális partnereinket (a hólyaghurut megelőzése céljából fontos az óvszeres védekezés alkalmazása is), emellett lehetőség szerint ne üljünk rá a nyilvános, nem higiénikus vécéülőkékre se.

A hólyaghurut ellen felvehetjük a küzdelmet úgy is, ha sok vizet fogyasztunk, ugyanis, ha sok folyadék áramlik keresztül a húgyúti szerveinken, kisebb az esélye a baktériumok és más kórokozók megtelepedésének. Nyáron kerüljük a kádfürdőt és a strandfürdőt, ahol, ha nem megfelelő a víz tisztasága, nagyon könnyű olyan kórokozókat összeszednünk, amelyek hólyaghurut kialakulásához vezethetnek.

Húgyúti fertőzések és hólyaghurut kialakulása ellen védekezhetünk különböző húgyúti vitaminkeverékek fogyasztásával, illetve jó a hólyaghurut ellen a C-vitamin mindennapos fogyasztása is. A hólyaghurut természetes, antibiotikum-mentes gyógyszere a tőzegáfonya: a hatóanyag tőzegáfonyalé vagy tőzegáfonya-kapszula formájában bármelyik drogériában, gyógyszertárban beszerezhető, szedésével ellenállóbbá tehetjük szervezetünket a hólyaghurut kialakulásával szemben.

Ha erősek vagy tartósak a hólyaghurut tünetei

Ha a hólyaghurut tünetei sok víz, vitamin vagy gyógytea hatására nem szűnnek meg az első egy-két nap folyamán, illetve ha súlyosbodnak a hólyaghurut okozta kellemetlenségek (a vizelés alatti égő érzés mellett alhasi fájdalom és láz jelentkezik), haladéktalanul forduljunk orvoshoz, ugyanis a hólyaghurut fertőzöttsége könnyen átterjedhet a vesemedencére is! A hólyaghurut kezelése során szedjük végig a hólyaghurut gyógyszer gyanánt felírt antibiotikumot, ne szakítsuk félbe a kúrát, illetve kezelőorvosunk tanácsára fogyasszunk vitaminokat, tőzegáfonya-készítményeket is.