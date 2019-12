Alattomos népbetegség ütötte fel a fejét: sok magyar esik áldozatul karácsonykor

A karácsony nem csak az örömről, evésről, ivásról, ajándékozásról, családdal töltött időről, és az ünnepi hangulatról szól, hiszen ez az időszak éppen annyira felszínre is képes hozni a gondokat, mint egy időre elfeledtetni azokat. Nem szabad félvállról venni azokat a mentális zavarokat, betegségeket, amelyek karácsonykor előtérbe kerülhetnek: függőségek, szorongás, depresszió, OCD, vagy egyszerűen csak a stressz okozta tünetek. Aki nem akarja a szőnyeg alá söpörni ezeket a valós veszélyeket, annak mutatjuk, mi lehet a megoldás, hogy ne legyen az ünnepből instant idegösszeomlás, depresszió, vagy akár komplett családi katasztrófa.

Bár a karácsony közmegegyezés szerint a szeretet és a béke ünnepe, sokak számára már az adventi időszak is a végtelen idegeskedésről, stresszről szól, semmiképp sem a nyugalomról. Valamint azokat, akik valamilyen okból nem szeretteikkel töltik az ünnepet, vagy egyedül maradtak, azoknak a karácsony a magány ünnepe.

Már november végén felkerültek sok helyen a karácsonyi fények, dekorációk, a rádióból is ünnepi számok folynak, viszont most jön még csak a java. Decemberben sehová sem menekülhet az ember az "ünnepi hangulat" elől, pedig már kutatásokkal is bizonyították például, hogy a karácsonyi számok sokakban egy idő után szorongást váltanak ki. Azonban a legtöbben igyekeznek a karácsonnyal kapcsolatos ellenérzéseiket elnyomni, és még vádolni is magukat, amiért nem kerülnek ünnepi hangulatba.

Pedig a karácsony valós veszélyt jelent a mentális egészségre - hívta fel a figyelmet a Priory. Főként azokra lehet az áldott ünnep áldatlan hatással, akik egyébként is küzdenek valamilyen lelkibetegséggel, zavarral, kényszerekkel, de egy mentálisan teljesen ép - vagy magát annak tartó - ember is összeroppanhat akár a nyomástól. De milyen veszélyeket tartogat az ünnep, és mit lehet ellenük tenni?

Karácsonyi függőségek

A boltok polcai már most tömve vannak karácsonyi édességekkel, szerveződnek a munkahelyi karácsonyi bulik, készülnek a menü-összeállítások a családi ünneplésre. Sokakat már most elfog a szorongás, ha a sok elfogyasztott bejglire, vagy a kötelező koccintásokra gondol. Viszont nem csak a májunkat és gyomrunkat érdemes félteni.

Az ünnepi időszakban általában sokkal több alkoholt fogyaszt az ember, a munkahelyi bulin, a családi körben - és a szilveszteri partin. Az alkoholproblémákkal küzdők, alkoholisták számára, akik felhagytak az ivással ez különösen nehéz időszak. Nem csak azért, mert az alkohol mindenhol ott van, hanem a nyomás miatt is, amit ilyenkor a környezet gyakorol rájuk.

Ezt a nyomást nem csak azok érzik meg, akik eleve alkoholbetegek, hanem azok is, akik számára kényelmetlen az állandó unszolás, kínálás. Nem egy céges karácsonyi bulin az jár rosszul, aki egyébként nem szokott alkoholizálni, de enged a nyomásnak, és végül ő lesz rosszul. Rengeteg kellemetlen helyzet adódhat a családi, baráti összejövetelen is az ünnepek alatt az alkohol miatt.

Mit tehetsz a karácsonyi függőségek ellen?

Tudatosan kerüld el azokat a társaságokat, akik nincsenek tekintettel az absztinenciádra, függőségedre, vagy egyáltalán a saját igényeidre. Jelezd a környezetednek a preferenciáidat.

Ügyelj az alkoholtartalmú koktélokra, sütikre, pudingokra, és más desszertekre is, mert úgy is lehet túlzásba esni, hogy észre sem veszed

Ha muszáj részt venned olyan eseményen, amelyen nagy mennyiségű alkohollal találkoznál, és ez problémát jelent, akkor menj el, amilyen hamar lehet.

Amennyiben most kerülne felszínre a függőséged, ne habozz professzionális segítséget kérni a leszokásban!

Nem csak az alkohollal vannak természetesen problémák az ünnepek alatt. Karácsonykor az evészavarok, dohányzás, illetve a gyógyszer- és drogfüggőségeket is nehéz kordában tartani, illetve könnyű ezen a téren túlzásba esni, amely eléggé romboló hatású lehet, nemcsak a mentális, hanem testi egészségünkre is.

Karácsonyi depresszió

A karácsony a köztudatban a szeretet, boldogság, öröm, ajándékozás ünnepe, kötelező a jó hangulat. Azonban a kiégéssel, depresszióval küzdők számára a "kötelező" vidámság csak ront a mentális zavarokon. A depresszió tünetei, mint a szomorúság, reménytelenség, értéktelenség érzete különösen nehéz az adventi időszakban, mert a környezet általános jókedvétől a beteg csak rosszabbul érzi a magát. Ebben az időszakban ráadásul sokkal több társas eseményt kell túlélnie annak, aki egyébként is küzd az antiszociális hajlamaival.

Az, akit az ünnepek nem a legjobb hangulatban talál, vagy egyenesen depressziós, legyen türelmes önmagával, ez a legfontosabb. Ne rontson a helyzetén azzal, hogy magát vádolja, amiért nem tudja magát átadni az ünneplésnek, közös vidámságnak. Önmagával sokszor nehezebben empatikus az ember, pedig legjobb, ha elfogadja a helyzetet.

Mit tehetsz a karácsonyi depresszió ellen?

Beszéld meg a közeli barátokkal, családdal, hogy hogyan érzel. Beszélj még karácsony előtt a problémáidról, depressziós tüneteidről. Bármilyen nehéz is ez, ha felhívod a hozzád közel állók figyelmét arra, hogy nem vagy a legjobb időszakban, megértők lesznek, és odafigyelnek, hogy ne nyomasszanak még ők is az általános elvárásokkal.

Kerüld az alkohol és a gyógyszereket, ne így próbáld meg átvészelni ezt az időszakot. Ezek a szerek csak mélyítik a depressziót hosszú távon, és függőséghez vezethet a használatuk egy lelkileg kiegyensúlyozatlan helyzetben.

Próbálj pozitív maradni magaddal kapcsolatban, higgy abban, hogy át tudod vészelni az ünnepeket. Tegyél róla, hogy értelmet adj a napjaidnak a karácsonyhoz közeledve is, és az ünnepeket követő időszakra is legyenek terveid, ami pozitív irányba mozdíthatja az egészséged. Találj kapaszkodókat olyan tevékenységekben, amit szeretsz és rendszeresen csinálhatsz.

Legyen számodra az az ajándék karácsonykor, hogy a hangulatodra való tekintettel kivonod magad minden olyan "kötelező" program, tevékenység alól, amely rossz hatással lenne rád. Ajándékozd meg magad azzal, hogy most nem helyezed mások igényeit a magadé elé.

Karácsonyi szorongás

Karácsonykor minden egyébként sokakat irritáló hatás felerősödik: a fények, a zaj, a tömeg, és az ünnepi dalok agyonhallgatása. Ezek a legtöbbekre nem gyakorolnak különösebb hatást, maximum többet fáj a fejük, fáradtabbak lesznek. Azonban a szorongásra hajlamos emberek számára a karácsony kötelező kellékei kész rémálommá válhatnak. A tömeg mindenhol ott van, a villamoson, az utakon, az utcákon, a plázákban, karácsonyi vásárokon és a társadalmi eseményeken is, amelyeken többnyire ilyenkor illik részt venni.

Például a pánikbetegséggel küzdőkre is már önmagában ez, megspékelve a villódzó fényekkel, hangos zenével rohamokat is előidézhet. De elég csak annyi, ha emiatt a szorongók bezárkóznak a lakásba: sokan már a gondolattól rosszul vannak, hogy be kell menniük egy zsúfolt bevásárló központba.

Mit tehetsz a karácsonyi szorongás ellen?

Készíts egy listát azokról a dolgokról, amelyek zavaróak lehetnek, és növelhetik a szorongásodat. Hogyha előre felkészülsz, könnyebben elkerülheted az olyan helyzeteket, amelyek előhozzák a mentális zavart.

Próbáld meg felülvizsgálni a negatív érzéseidet, és válaszd le a helyzeteket a hozzá kötődő ellenérzésekről. Próbáld meggyőzni magad, hogy semmi rossz nincs abban, hogy pár órára benézel a karácsonyi bulira. Ha kényelmetlenné válik, még mindig leléphetsz.

Lélegezz mélyeket! A karácsony csak időszakos, nem tart örökké. Hogyha elkerülhetetlen szituációkban kell részt venned, irritál a tömeg, a zaj, a fények, próbáld meg átvészelni. Vegyél mély levegőket, és emlékeztesd magad, ez az ünnepi időszak is csak néhány hétig tart.

Karácsonyi stressz

Azzal biztosan nem fog vitázni senki, hogy a karácsony rengeteg stresszel jár: sokan szoronganak az anyagiakon, az ajándékozáson, és rengeteg embert terhel túl ebben az időszakban a túlórázás, a sokasodó elintéznivalók, a vizsgaidőszak. A szervezés, a sütés-főzés, vásárlások intézése, mind-mind rengeteg stresszel jár. Az utazásról nem is beszélve.

Mit tehetsz a karácsonyi stressz ellen?

Ne akarj mindenkinek megfelelni, csak magadnak. Sokan omlanak össze ilyenkor az elvárások súlya alatt, és a törekvéstől, hogy tökéletes legyen az ünnep. Pedig ezek a legtöbbször csak a fejünkben léteznek, és nem lesz jobb attól a karácsony, ha iszonyú bonyolult fogásokat találunk ki, drága ajándékot veszünk hitelre, vagy körbelátogatjuk az összes létező rokont. Határokat kell szabni, különben a tökéletes célok katasztrófákba torkollhatnak.

Írj listát a teendőkről, a kötelező elintéznivalókról. Próbáld meg minél következetesebben megtervezni az ünnepet, hogy ne fulladjon rohanásba, stresszbe, káoszba. Faragj le a teendőkből, ahol csak tudsz.

Határozd meg a keretet, amiből költhetsz, és ragaszkodj hozzá. Mindent ami felesleges, túlzás, hagyj a boltban.

Ne hasonlítgasd a karácsonyod - és általában az életed - másokéhoz. Nem attól lesz jó az ünnep, hogy mások úgy csinálják, és élvezik (látszólag). Ne törd magad valamiért, ami számodra elérhetetlen, vagy túl nagy terhekkel jár. Mindig tedd fel a kérdést, hogy megéri-e, hogy mentálisan tönkretedd magad? Ettől biztosan nem lesz szuper karácsonyod.

Karácsonyi... segítségkérés

Sokan, míg kevésbé elfoglalt, túlterhelt időszakokban időt szánnak arra, hogy jól érezzék magukat a bőrükben és tegyenek a mentális egészségükért, szánnak időt a pihenésre, ezt karácsonykor hajlamosak nem megtenni magukért. Pedig a nyugalom, kiegyensúlyozottság az adventi időszakban is ugyanolyan fontos.

Hogyha nem tudod kontrollálni a stresszt, szorongást, depressziód, és a függőségeidet, ne habozz segítséget kérni. Az mindegy, hogy karácsony van, vagy sem. Talán éppen azért, mert az ünnep ilyen nagy megterhelés, még jól is jön az extra segítség.